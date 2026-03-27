Újabb nagy drágulás jön, ezt nem fogják bírni a védett árak – jött a hír a hét elején az üzemanyagokkal kapcsolatban. Ugyan a többször toldozott-foltozott kormányrendelet azt üzente Karácsony Gergelynek, hogy nem kell a BKK buszaival beállni a budapesti benzinkutakra, de mi a helyzet országszerte a rendőrautókkal, a mentőkkel, a vonatokkal és a távolsági buszokkal?

Hogyan érinti a hosszabb távú szerződések alapján tankoló állami szereplők járműveit Trump átgondolatlan iráni háborújának a benzinre és a gázolajra gyakorolt őrült hatása? Egyáltalán: mennyiért, milyen üzemanyagból és mennyit tankolnak? Erről kérdezte őket a Vezess.

Elszakadt egymástól a benzin és a gázolaj ára A csütörtöki átlagárak szerint 691 forint egy liter 95-ös benzin és immár 788 forint a gázolaj, vagyis egyre nyílik az olló. A védett árak 595 és 6215 forint literenként.

Ötmilliárd forintot piszkál a rendőrségnél a konfliktus

„A keretmegállapodásban feltüntetett kedvezmények levonása után az emelkedő üzemanyag árváltozás a rendőrségi költségekre is hatással van” – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), amikor megkérdeztük, milyen hatással voltak az eddigi áremelkedések, és milyennel lesznek a védett árak az üzemanyag-költségeikre.

A rendőrség 7,4 millió liter benzint és 3,8 millió liter gázolajat vásárolt „közúti- és terepjáró személygépkocsik” tankolására tavaly. Az erre fordított üzemanyag-költségük 5,15 milliárd forint volt 2025-ben, 5,4 milliárd forint pedig egy esztendővel korábban.

Üzemanyagtípusokra bontva nem ismerjük a literáraikat, de ha az ORFK által elküldött számokból kiindulva elosztjuk az 5,15 milliárdot a 11,2 millióval, akkor átlagra csaknem 460 forintos literár jön ki.

Csúcs-Audi, elektromos BMW, kínai ajándék SUV és fedett autók Egészen különleges márkákat is használnak a különféle rendőrségi feladatok ellátásához az egyenruhások, ebben a cikkünkben több mint 30 különféle gyártóról és számos különleges rendőrautóról írtunk. Galériánkban meg is mutatjuk őket, kattints a képre! 37 fotó

A legfrissebb adatok szerint összesen 5389 darab személyautót használ az ORFK állománya, ebből 2972 felmatricázott, ahogy hivatalosan mondják, „rendőri jelleggel ellátott”. Ezekbe a benzint és a gázolajat kizárólag a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által kötött keretmegállapodások alapján a Moltól vásárolja az ORFK.

Hatmillió liter gázolajjal száguldanak a mentők

Összesen 6 548 876 liter üzemanyagot használtak fel az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) járművei 2025-ben – közölte a mentőszolgálat a Vezessel. Náluk fordított az arány: 92,64 százalékban gázolajat (6 070 734 litert) és 7,36 százalékban benzint (478 142 litert) égetett el a közel másfélezer darabból álló járműparkjuk.

Az elhasznált üzemanyag bruttó 3 679 138 749 forint volt tavaly, amit szintén a Mol szállított, miután az OMSZ nyílt, központosított közbeszerzési eljárás eredményeként keretmegállapodást kötött velük.

„Eddig kiugró mértékben nem érzékelhető” – így hangzik a válaszuk kérdésünkre, hogy milyen hatással volt rájuk az üzemanyagok árának elszabadulása. Amikor a védett ár jövőbeni hastásairól faggattuk őket, azt mondták, „nagyságrendi költségnövekedést várhatóan nem eredményeznek”.

Egy nagyságrenddel történő növekedés körülbelül tízszeres különbséget jelent.

Mi lesz most? Habár a szakértők a korábbi 480 forintos árstop végén bekövetkezett drámai üzemanyaghiányra hivatkozva előre közölték, hogy hiba lenne ismét hasonló eszközhöz nyúlni, a kormány először március 9-én nyúlt bele a benzin és a gázolaj árába, majd miután kiderültek a jogszabály hiányosságai, többször módosítottak rajta. Ennek ellenére a korábbinál most sokkal gyorsabban jelentek meg a mennyiségi korlátozások a kutakon, közben rengeteg különféle hír kering, ezért leültünk egy szakértővel átbeszélni, pontosan mi várható most a hazai kutakon.

Egészen más nagyságrend van a MÁV-nál

„Az üzemanyagárak alakulása közvetlenül befolyásolja az üzemeltetési költségeket” – írta megkeresésünkre az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), amikor a MÁV és a Volán költségeiról kérdeztük őket.

Fillérre és literre pontosan azt ugyan nem árulták el, hogy pontosan mekkorra összegből pontosan mennyi liter gázolajat és benzint vásároltak 2025-ben, de mondtak adatokat, amiből tudtunk számolni.

„A MÁV Pályaműködtetési Zrt. 2025-ben összességében 38 millió liter üzemanyagot szerzett be, megközelítőleg 16 milliárd forint értékben. A teljes mennyiségen belül a gázolaj aránya 99,2 százalék, a benzin aránya 0,8 százalék volt.

A MÁV Személyszállítási Zrt. ‘Volán’ szervezete 2025-ben mintegy 142 millió liter üzemanyagot szerzett be, hozzávetőlegesen 60 milliárd forint összértékben. A beszerzett üzemanyag döntő részét az autóbuszos személyszállítási tevékenységéhez kapcsolódó gázolaj tette ki (…) a benzin aránya mintegy 5,55 százalék volt.”

Vagyis 76 milliárd forinttal és 180 millió literrel számolva átlagosan 422,2 forintos literár jön ki.

Az áremelkedések rájuk vonatkozó költséghatására nem írtak konkrét választ, azt viszont hangsúlyozták, hogy az üzemanyagokat teljes mértékben védett áron szerzik be a kormányrendelet kihirdetése után, így „a március 10-étől alkalmazott intézkedés értelmében az ár legfeljebb 615 forint/liter szinten kerül rögzítésre”.

A fent kalkulált – és hangsúlyozzuk, nem fillérre pontos – 422 forint/liter ár és a legfeljebb 615 forint/liter között 193 forint van literenként.

Megkérdeztük a Molt is

Milyen hatással lesz, lehet a Mol által az ORFK-nak, az OMSZ-nek, a MÁV-nak és egyéb állami szereplőknek értékesített üzemanyagok árára a Brent jelentősen megemelkedett ára, vagyis a jelenlegi nemzetközi konfliktus? – kérdeztük az állami szereplők elsőszámú üzemanyag-beszállítójának számító Moltól.

Cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.