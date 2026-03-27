Újabb nagy drágulás jön, ezt nem fogják bírni a védett árak – jött a hír a hét elején az üzemanyagokkal kapcsolatban. Ugyan a többször toldozott-foltozott kormányrendelet azt üzente Karácsony Gergelynek, hogy nem kell a BKK buszaival beállni a budapesti benzinkutakra, de mi a helyzet országszerte a rendőrautókkal, a mentőkkel, a vonatokkal és a távolsági buszokkal?

Hogyan érinti a hosszabb távú szerződések alapján tankoló állami szereplők járműveit Trump átgondolatlan iráni háborújának a benzinre és a gázolajra gyakorolt őrült hatása? Egyáltalán: mennyiért, milyen üzemanyagból és mennyit tankolnak? Erről kérdezte őket a Vezess.

Elszakadt egymástól a benzin és a gázolaj ára

A csütörtöki átlagárak szerint 691 forint egy liter 95-ös benzin és immár 788 forint a gázolaj, vagyis egyre nyílik az olló. A védett árak 595 és 6215 forint literenként.

Kiderítettük, mennyiért tankolnak a rendőrök

Kép: Getty Images

Ötmilliárd forintot piszkál a rendőrségnél a konfliktus

„A keretmegállapodásban feltüntetett kedvezmények levonása után az emelkedő üzemanyag árváltozás a rendőrségi költségekre is hatással van” – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), amikor megkérdeztük, milyen hatással voltak az eddigi áremelkedések, és milyennel lesznek a védett árak az üzemanyag-költségeikre.

A rendőrség 7,4 millió liter benzint és 3,8 millió liter gázolajat vásárolt „közúti- és terepjáró személygépkocsik” tankolására tavaly. Az erre fordított üzemanyag-költségük 5,15 milliárd forint volt 2025-ben, 5,4 milliárd forint pedig egy esztendővel korábban.

Üzemanyagtípusokra bontva nem ismerjük a literáraikat, de ha az ORFK által elküldött számokból kiindulva elosztjuk az 5,15 milliárdot a 11,2 millióval, akkor átlagra csaknem 460 forintos literár jön ki.

Csúcs-Audi, elektromos BMW, kínai ajándék SUV és fedett autók

Egészen különleges márkákat is használnak a különféle rendőrségi feladatok ellátásához az egyenruhások, ebben a cikkünkben több mint 30 különféle gyártóról és számos különleges rendőrautóról írtunk. Galériánkban meg is mutatjuk őket, kattints a képre!

37 fotó

A legfrissebb adatok szerint összesen 5389 darab személyautót használ az ORFK állománya, ebből 2972 felmatricázott, ahogy hivatalosan mondják, „rendőri jelleggel ellátott”. Ezekbe a benzint és a gázolajat kizárólag a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által kötött keretmegállapodások alapján a Moltól vásárolja az ORFK.

Hatmillió liter gázolajjal száguldanak a mentők

Összesen 6 548 876 liter üzemanyagot használtak fel az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) járművei 2025-ben – közölte a mentőszolgálat a Vezessel. Náluk fordított az arány: 92,64 százalékban gázolajat (6 070 734 litert) és 7,36 százalékban benzint (478 142 litert) égetett el a közel másfélezer darabból álló járműparkjuk.

Az elhasznált üzemanyag bruttó 3 679 138 749 forint volt tavaly, amit szintén a Mol szállított, miután az OMSZ nyílt, központosított közbeszerzési eljárás eredményeként keretmegállapodást kötött velük.

„Eddig kiugró mértékben nem érzékelhető” – így hangzik a válaszuk kérdésünkre, hogy milyen hatással volt rájuk az üzemanyagok árának elszabadulása. Amikor a védett ár jövőbeni hastásairól faggattuk őket, azt mondták, „nagyságrendi költségnövekedést várhatóan nem eredményeznek”.

Egy nagyságrenddel történő növekedés körülbelül tízszeres különbséget jelent.

Kiderítettük, mennyiért tankolnak a rendőrök 7

Kép: MTI/Bruzák Noémi

Mi lesz most?

Habár a szakértők a korábbi 480 forintos árstop végén bekövetkezett drámai üzemanyaghiányra hivatkozva előre közölték, hogy hiba lenne ismét hasonló eszközhöz nyúlni, a kormány először március 9-én nyúlt bele a benzin és a gázolaj árába, majd miután kiderültek a jogszabály hiányosságai, többször módosítottak rajta.

Ennek ellenére a korábbinál most sokkal gyorsabban jelentek meg a mennyiségi korlátozások a kutakon, közben rengeteg különféle hír kering, ezért leültünk egy szakértővel átbeszélni, pontosan mi várható most a hazai kutakon. Itt olvasható a prognózisa.

Kiderítettük, mennyiért tankolnak a rendőrök 8

Kép: Getty Images

Egészen más nagyságrend van a MÁV-nál

„Az üzemanyagárak alakulása közvetlenül befolyásolja az üzemeltetési költségeket” – írta megkeresésünkre az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), amikor a MÁV és a Volán költségeiról kérdeztük őket.

Fillérre és literre pontosan azt ugyan nem árulták el, hogy pontosan mekkorra összegből pontosan mennyi liter gázolajat és benzint vásároltak 2025-ben, de mondtak adatokat, amiből tudtunk számolni.

„A MÁV Pályaműködtetési Zrt. 2025-ben összességében 38 millió liter üzemanyagot szerzett be, megközelítőleg 16 milliárd forint értékben. A teljes mennyiségen belül a gázolaj aránya 99,2 százalék, a benzin aránya 0,8 százalék volt.

A MÁV Személyszállítási Zrt. ‘Volán’ szervezete 2025-ben mintegy 142 millió liter üzemanyagot szerzett be, hozzávetőlegesen 60 milliárd forint összértékben. A beszerzett üzemanyag döntő részét az autóbuszos személyszállítási tevékenységéhez kapcsolódó gázolaj tette ki (…) a benzin aránya mintegy 5,55 százalék volt.”

Vagyis 76 milliárd forinttal és 180 millió literrel számolva átlagosan 422,2 forintos literár jön ki.

Kiderítettük, mennyiért tankolnak a rendőrök 9

Kép: Volánbusz

Az áremelkedések rájuk vonatkozó költséghatására nem írtak konkrét választ, azt viszont hangsúlyozták, hogy az üzemanyagokat teljes mértékben védett áron szerzik be a kormányrendelet kihirdetése után, így „a március 10-étől alkalmazott intézkedés értelmében az ár legfeljebb 615 forint/liter szinten kerül rögzítésre”.

A fent kalkulált – és hangsúlyozzuk, nem fillérre pontos – 422 forint/liter ár és a legfeljebb 615 forint/liter között 193 forint van literenként.

Megkérdeztük a Molt is

Milyen hatással lesz, lehet a Mol által az ORFK-nak, az OMSZ-nek, a MÁV-nak és egyéb állami szereplőknek értékesített üzemanyagok árára a Brent jelentősen megemelkedett ára, vagyis a jelenlegi nemzetközi konfliktus? – kérdeztük az állami szereplők elsőszámú üzemanyag-beszállítójának számító Moltól.

Cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.