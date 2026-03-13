Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete, amely immár másodszor pontosítja a hétfőn bejelentett üzemanyagár-korlátozás (védett ár) végrehajtásának szabályait. A pénteken hatályba lépett módosítás szélesíti azok körét, akik jogosultak a védett áras (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) üzemanyagra.

A módosított rendelet értelmében az üzemanyagot védett áron kell kiszállítani a telephelyi fogadóhelyekre. Védett árat kell alkalmazni a mezőgazdasági gépek és vízi járművek helyben szokásos utántöltésekor is. A módosítás így gondoskodhat arról, hogy például a BKV buszai kedvezményesen tudjanak tankolni a telephelyeiken ahelyett, hogy a védett árhoz való hozzájutás érdekében a benzinkutaknál állnának sorba az autósokkal együtt.

Mostantól az is tankolhat védett áron, akinek a járművén nincs rendszám, de valamilyen okirattal tudja igazolni a jármű magyar honosságát. A rendelet előírja, hogy mibe lehet védett áras üzemanyagot tankolni: “a jármű üzemanyagtankja az, ami a jármű része, tartósan be van építve, a motor üzemanyag-ellátását szolgálja, és a biztonsági és műszaki előírásoknak megfelel.” Vagyis kannába, fűnyíróba és hasonló eszközökbe továbbra is csak piaci áron lehet tankolni, ebben nem is várható változás.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai és viszonteladói a stratégiai készletből felszabadított üzemanyagot az ország területéről nem vihetik ki, nem értékesíthetik külföldre. Ha a NAV vagy a rendőrség a tilalom megsértését állapítja meg, 100 millió forinttól 5 milliárd forintig, de legalább a jogellenesen kivitt készlet piaci értékének háromszorosáig terjedő bírságot szabnak ki.