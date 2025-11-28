December elsején, hajnal négy órakor állnak forgalomba Budapesten a BYD B12.b e03 típusú autóbuszai – derült ki pénteken a BKK és az Arriva közös, Andor utcai buszgarázsban tartott sajtótájékoztatóján.

Az elmúlt egy-másfél évben a BKK alvállalkozója számos fejlesztést valósított meg, többek között átépítéseket hajtott végre, 15 MW teljesítményű energiakapacitást kötött le, új elektromos töltőrendszert telepített, továbbá fejlesztette IT-rendszerét és optimalizálta az energiamenedzsment folyamatait – összegezte nyitóbeszédében a történteket Körmendi Anikó, az Arriva Hungary Zrt. vezérigazgatója. Kiemelte, hogy bár a töltési szigetek további bővítése még zajlik, a rendszer főbb elemei már elkészültek. A töltőszigetek tűzgátló falai később közösségi pályázatok keretében, egyedi alkotásokkal fognak gazdagodni.

Első fecskék

“Az első elektromos BYD autóbuszok először a 105-ös és a 210-es viszonylaton állnak forgalomba. Megjelenésükkel nemcsak zéró emissziós módon valósulhatnak meg az utazások, hanem nagyon kényelmesen is. Ráadásul légkondicionáló berendezéseik sokkal megbízhatóbban működnek nyáron, mint a dízelbuszoké. Emellett minden olyan biztonsági berendezés megtalálható bennük, amelyeket a kor technikai színvonala megkövetel” – hangsúlyozta Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese.

13 fotó

A szakember elárulta, hogy a 82 darab vadonatúj BYD elektromos autóbuszból álló flotta 2026 első negyedében lesz teljes. Az 58 szóló és 28 csuklós kialakítású autóbusz a várost átszelő viszonylatokra fog kerülni. Egy időben várhatóan 70 darab BYD e-busz lesz forgalomban. Bodor Ádám a távlati célokról is szót ejtett. Megjegyezte, hogy a BKK célja 2030-ra, hogy ötből négy utazás fenntartható módon valósuljon meg Budapesten. Éppen ezért fontos, hogy minél több elektromos jármű vegyen részt a közösségi közlekedésben a fővárosban. A szakember úgy látja, hogy a jövőben az akkumulátor-elektromos és trolibuszok együtt veszik ki a részüket a fenntartható közösségi közlekedés megvalósításából.

Akkumulátorok a padlóban

Érdekesség, hogy a szóló kivitelű buszok a BYD legújabb Blade akkumulátorokkal vannak szerelve. “A világ legfejlettebb akkumulátortechnológiáit hordozzák ezek a buszok. Fontos ismertetőjegyük, hogy nagyon vékony cellákkal rendelkeznek, ennek köszönhetően az energiatároló telepek nagy részét már a vázszerkezetbe be lehet építeni, ami sokat javít az e-buszok stabilitásán” – hívta fel a figyelmet Krenner László, a BYD közép-kelet-európai értékesítési igazgatója. Hozzátette: hatótávjuk akár 600 km is lehet, de mindezt befolyásolja a hűtő-fűtő rendszerek használata. Egynapi fordát kényelmesen és megbízhatóan fognak tudni teljesíteni.

Az új elektromos autóbuszok töltését éjszakánként fogják végezni. A folyamatot egy erre a célra fejlesztett szoftver felügyeli és optimalizálja. Minden alkalommal, mielőtt kigördülnének a garázsból, a rendszer elvégzi a járművek prekondícionálását is. “Ez azt jelenti, hogy mielőtt üzembe állnának a buszok, a rendszer az elektromos töltőkön keresztül érkező elektromos áram felhasználásával hőmérsékletileg felkészíti az autóbuszt. Így még a töltőről érkező áram kerül felhasználásra a cél érdekében, és nem kell úgymond a saját akkumulátorról felfűteni vagy hűteni a busz utasterét” – tette hozzá a BYD képviselője.

A töltőberendezéseket a Kempower hazai képviselete, a Techmobile Kft. szállította az autóbuszokhoz. “A töltésnél a cél az, hogy a magával vitt energiáját elsősorban közlekedésre vagy haladásra tudja használni az autóbusz. Éppen ezért fontos a prekondícionálás. Azt, hogy melyik autóbusznak mikor kell készen állnia, azt pedig a menetrend és a diszpécser határozza meg” – hangsúlyozta Mohos Tamás, a Techmobile Kft. vezérigazgatója.

A szóban forgó autóbuszok teljes egészében a BKK által megkövetelt külső és belső arculattal fognak közlekedni. Vidám matricázásuk ugyanakkor felhívja a figyelmet a járművek zéró emissziós mivoltára, valamint arra, hogy aki kedvet kap, az akár hivatásos buszsofőrként vezetheti is ezeket az autóbuszokat.

Ha kíváncsi vagy rá, milyen volt az első BYD busz, amely 13 éve Budapesten járt, akkor olvasd el korábbi cikkünket: