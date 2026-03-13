2025-ben volt 130 éves a Skoda, 2026-ban lesz 30 éves az Octavia és 125 éves a Skoda Motorsport – volt tehát ünnepi apropója a cseh márka kedden tartott sajtótájékoztatójának.

Mint Kelemen-Tűz Gabriella, a Skoda hazai márkaigazgatója elmondta, 2025-ben a márka globális eladásai újra meghaladták az egymilliós darabszámot (1.043.900 db). A legnagyobb piaca továbbra is Európa, amely mellett a kínai piaccal szemben Indiára fókuszálnak a növekedés tekintetében.

Magyarországon 2025-ben a harmadik legnépszerűbb márka volt az autópiacon a Skoda, 11373 forgalombaheyezéssel. Ugyanakkor elsőként zártak a flotta piacon, köszönhetően az Octavia népszerűségének, amelyből 5738 kapott magyar rendszámot.

Nemcsak az Octavia teljesített kiemelkedően, kategóriájában a Kodiaq és a Superb is az élen zárt. A szakember elárulta, hogy 2026 első két hónapja alapján a márka a második helyen áll a kivonásoktól tisztított személyautó-piacon. Az Octavia ma a Škoda legfontosabb modellje Magyarországon, az importőr Porsche Hungária 130 ezer darabot értékesített már belőle.

A Škoda Octavia neve több mint hat évtizede része az európai autózás történetének. Az első Octavia 1959-ben mutatkozott be, és nevét onnan kapta, hogy a Škoda nyolcadik, sorozatgyártású modellje volt. Ugyanakkor az első, amelyet nem számmal, hanem névvel jelöltek.

A korabeli autó egyszerű, tágas és jól használható családi autó volt, amely rövid idő alatt népszerűvé vált Közép- és Kelet-Európában. A modell később kombi változatban is megjelent, és egészen az 1970-es évek elejéig gyártásban maradt, mielőtt a típusnév hosszabb időre eltűnt volna a kínálatból.

Az Octavia története igazán az 1990-es években kapott új lendületet. A Volkswagen-csoporthoz csatlakozó Škoda 1996-ban mutatta be az új generációs Octaviát, amely már egy modern, nemzetközi piacra szánt modell volt. Az első modern Octavia a Volkswagen Golf műszaki alapjaira épült, de a márkára jellemző praktikumot és kiváló helykínálatot kínált. A tágas csomagtartó, a kedvező ár-érték arány és a megbízható technika gyorsan sikeressé tette Európa számos piacán.

A második generáció 2004-ben érkezett, fejlettebb futóművel, erősebb motorokkal és még több biztonsági megoldással. Ekkor vált igazán meghatározó modellé a márka számára, hiszen a családok mellett a flottavásárlók körében is rendkívül népszerű lett. A 2012-ben bemutatott harmadik generáció már könnyebb, tágasabb és technológiailag is fejlettebb volt, miközben megőrizte az Octavia egyik legfontosabb erényét: a mindennapi használhatóságot.

A jelenlegi, negyedik generáció 2019-ben debütált, és az Octavia történetének egyik legmodernebb fejezete. Digitális műszerfal, fejlett vezetéstámogató rendszerek, online szolgáltatások és részben elektromos hajtásláncok is megjelentek a kínálatban. Ezek miatt fentebb is került a Volkswagen hierarchiában a modell és a márka is. Mindezek mellett az autó továbbra is tágas, praktikus és sokoldalú autó maradt.

Magyarországon az Octavia teszi ki az összes átadott Skodák negyven százalékát. Az eladott autók fele-fele arányban, kombi és szedán. A legnépszerűbb szín a fehér. Az elmúlt 15 évben mindig a top 3-ban szerepelt a flottamodellek között, és a magánvásárlóknál is mindig a top 10-ben végzett.A flottavásárlók elsősorban a kiszámíthatóságát, a jól dokumentált maradványértéket értékelik, és erős fegyvere, hogy mindig és jelenleg is kapható volt dízelmotorral.

Mint Kelemen-Tűz Gabriella elárulta ez a jövőben sem fog változni. 2027-ben érkezik az Octavia ráncfelvarrott változata, amely nemcsak a márka ikonikus jegyeit és márkaüzeneteit és értékeit tartja meg de dolgoznak rajta, hogy a dízelmotor megfeleljen az EU7-es előírásoknak is.

Nemcsak gázolajos blokkal lehet majd természetesen megvásárolni, de új mildhibrid és új konnektoros hibrid hajtáslánc is debütál az autóban 2027 őszén. Ugyanakkor még a facelift előtt, 2026 végén új, az 1,5-ös benzinmotorra épülő full hibrid hajtáslánc is megjelenik a kínálatban.

2027-re várható az Elroq és az Enyaq felfrissített változatának érkezése is.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az Octavia immár három évtizede meghatározó szereplője a piacnak. A következő időszakban az elektromos modellek érkezésével és új technológiákkal folytatjuk a kínálatunk megújítását, miközben megőrizzük azt a praktikumot és értékállóságot, amely a Škodát mindig is jellemezte” – mondta Kelemen-Tűz Gabriella, a Škoda márkaigazgatója.

2026-ban többek között bemutatkozik az Epiq elektromos változata, amelyet nemrég – még álcázott kivitelben – a Vezess is kipróbált. Valamikor nem sokkal később, ősszel jön a Peaq, amely szintén elektromos hajtású, de hétszemélyes autó. A 4,9 méteres, tehát a Kodiaq-nál is 14 centivel hosszabb autó 91 kWh-s akkumulátort kap, csomagtartója mérete eléri majd a 950 litert (vélhetően 5 üléses konfigurációban).

Az Epiq és a Peaq modelleket előrejelző koncepcióautók:

Idén új, 272 lóerős plug-in hibrid hajtással bővül a Superb limuzin és a Kodiaq RS, de utóbbiba mild hibird megoldás is elérhetővé válik. Ez az erős indítómotor-generátorra alapozó fogyasztáscsökkentő rendszer 2027-ben bekerül a Scala, Kamiq és Superb modellekbe is.

Más irányból frissül a Fabia kínálata, hiszen máris elérhető a modell eddigi leggyorsabb sorozatgyártású változata. A Fabia 130 a Monte Carlo kivitele alapjaira épülő limitált széria.

A sportos karaktert többek között sötétített LED-fényszórók, sportos lökhárító, hátsó spoiler, látható sportkipufogók, 18 colos, füstös fekete színű könnyűfém keréktárcsák és piros féknyergek hangsúlyozzák.

A modell 1.5 TSI motorja 177 LE teljesítményt nyújt, a 0–100 km/h gyorsulása 7,4 másodperc, végsebessége pedig 228 km/h.