Nagyívű bemutatóval érkezett meg Magyarországra, egész konkrétan a Csepel Művek területén lévő filmstúdióba a Chery Tiggo 9. A konnektorról tölthető akkus hibrid SUV a kínai autógyártó legnagyobb autója itthon, hossza 4810, szélessége 1925, magassága 1741 mm.

Ebben a modellben a CSH-hajtáslánc (Chery Super Hybrid) összkerékhajtást biztosít. A négyhengeres turbós benzinest három villamos gép és nagy kapacitású, egyenáramú villámtöltéssel is tölthető akkumulátor egészíti ki. A rendszerteljesítmény 428 lóerő, az autó 5,4 mp alatt gyorsul százra. A WLTP szabvány szerint 140 kilométer feletti a tisztán elektromos hatótávolsága, ami a 34,46 kilowattóra kapacitású, nikkel-mangán-kobalt akkumulátornak köszönhető.

Fekvőhely a Tiggo 9-ben – Nézd meg videónkat az autóról!

2-3-2 üléselrendezésű a családi autó, a második sori ülések motorosan állíthatók előre-hátra és a háttámla dőlésszöge is gombnyomásra változik. A csomagtéri pótüléseket kézzel nyithatjuk, tényleg egy mozdulat az egész. Teljes létszámmal 143 literes a csomagtartó, öt üléssel 819, a második sori üléseket lefektetve 2065 liternyi űrbe rámolhatunk.

Egyféle kivitelben kapható az autó, Luxury felszereltséggel. Az 1,4 négyzetméteres panoráma üvegtető első része kifelé hátrahúzható, a az ülésfűtésen kívül az ülések szellőztetése is adott az első és a középső üléssorban, az utas oldali ülés pihenőszékké dönthető a 82 fokos szögben állítható lábtámasszal. A széria audiorendszert a Sony szállítja és a 14 hangszóró közül kettő a vezetőoldali fejtámaszból szól.

Hajtásláncból is egyféle van, amivel 19 990 000 forint a Chery Tiggo 9 listaára, amiből az egymilliós kedvezménnyel 18 990 000 forintos ügyfélár alakul ki. Itt is adott a hét évre vagy 150 000 kilométerig szóló garancia, mint a márka többi autójához.