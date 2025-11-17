Összkerékhajtású hibrid hajtáslánc 400 lóerő fölötti csúcsteljesítménnyel, csaknem 150 kilométeres tisztán elektromos hatótávolsággal és 6 másodpercen belüli 0-100 km/óra gyorsulással; 15,6 colos érintőképernyő és masszázsfotelek; mindehhez hétéves általános garancia: a Chery Tiggo 9 minden szempontból a legfelső polcra igyekszik helyezni magát. Képességei alapján papíron akár a prémium szegmensben is szerencsét próbálhat majd, bár oda értelemszerűen többre van szükség hangzatos számoknál.

15 fotó

A Tiggo 9 a márka más típusai által is alkalmazott hibrid rendszert kapta. A dupla villanymotororral és háromfokozatú hibrid váltóval szerelt konfiguráció alapja egy 1,5 literes turbómotor. A rendszerteljesítmény 428 lóerő, a maximális forgatónyomaték 580 Nm. Mindez 5,4 másodperces gyorsítóképességet jelent 0-100 km/órára. A teljes hatótávolság 1050 km körül alakul, ebből 146 km tisztán elektromos. A végsebesség 180 km/óra, az átlagfogyasztás elvileg 6,8 liter/100 km.

A 34,46 kWh kapacitású akkumulátor akár 71 kW teljesítménnyel tölthető külső forrásból, 30-80%-ra 18 perc alatt jut el a töltöttség. A rendszer támogatja a külső fogyasztók táplálását (V2L), méghozzá magas, akár 6,6 kW teljesítménnyel.

Az autó hatféle üzemmódban (normál, takarékos és sportos beállításokkal; valamint havas útra, homokra és terepre optimalizált üzemmódban) használható, az összkerékhajtás alapfelszerelés.

Piactól függően a Tiggo 9 egyetlen, hiánytalan felszereltségi szinten elérhető, amiben a fűthető és szellőztethető ülések (elöl és hátul), sőt, az első masszázsfunkció is belefér. A harmadik üléssor is kapott saját szellőzést. Magyarországon 10 ezer híján 20 millió forintnál indul az autó.

Magas szintű légtisztítást is tud az autó, ami akár a távolból is aktiválható. A műszeregység 10,25, az érintőképernyő 15,6 colos, van 50W-os vezeték nélküli telefontöltő, a szoftverek vezeték nélkül frissülnek.

A Tiggo 9 a márka rövid történetének legigényesebb audiorendszerét kapta meg, a 14 hangszórós Sony rendszer a vezető oldali fejtámaszba integrált hangszórókat is tartalmaz. Van hangvezérelt személyi asszisztens és okostelefonos távvezérlés. A szellőzés kisállat-üzemmódja álló helyzetben is szellőzteti az utasteret, és van pihenő üzemmód, ami fekvő helyzetbe dönti az első üléseket.

A 4810 x 1925 x 1741 mm-es autó tengelytávja 2,8 méter, így elvileg mind a hét utas kényelmesen elfér. A második üléssor motorosan állítható (előre-hátra, illetve a támla dőlésszöge). A harmadik üléssort ledöntve 819, a második is mellé fektetve 2021 literes a csomagtartó.

Állítólag a Tiggo 9 teljes értékű hétszemélyes autó lesz, szemben az inkább 5+2-esként pozícionált Tiggo 8-assal: