Alig pár napja érkezett meg Magyarországra a Chery két – egy közepes és egy nagyobb méretű – szabadidő-autóval, a Chery Tiggo 7-tel és a Tiggo 8-cal. A hazai statikus bemutató beszámolóját, illetve a modellek részletes műszaki adatai ebben a cikkben találhatók, itt. Nekünk most más feladatunk volt, a két kínai szabadidőautóval a Budapest – Pozsony távot kellett leautóznunk. Persze volt célja is az útnak, a Chery hibridrendszerének takarékosságára kerestünk bizonyítékot.

Úgy látszik a kínai márkák szeretnének így bizonyítani, hiszen éppen pénteken számoltunk be egy másik túránkról, amikor Münchenig és vissza autóztunk a BYD új hibridjeivel.

24 fotó

A nemzetközi, hosszútávú tesztvezetés során az autók Görögországból indultak el, hogy Bulgárián és Románián keresztül megérkezzenek Magyarországra. Innen Szlovákián, Csehországon át vezetett az útjuk, egészen Lengyelországig. A kaland során 3100 kilométert tettek meg az autók, minden szakaszon látványosan leragasztott tanksapkákkal. Bár erre nem sok szükség lett volna, hiszen mi is mindössze 220-230 kilométert autóztunk el a Chery-k bőven 1000 kilométeren felüli kombinált – elektromos és hibrid üzemű – hatótávjából.

Chery Super Hybrid technológia Bár külsőre nagyon különbözik a 7-es és a 8-as Tiggo, műszaki tartalmuk viszont egyforma. Mindkét kipróbált típus orrában, 1,5 literes turbós benzinmotor található, ami elképesztően hatékony, 44,5 százalékos termikus hatásfokkal működik. A benzinmotor csúcsteljesítménye 143 lóerő, ami mellé a 204 lóerős villanymotor is odateszi a maga 204 lóerejét. Azt már megszokhattuk, hogy az autóiparban másként működik a matematika, így itt sem lehet egyszerűen csak összeadni a két teljesítményt, hogy megkapjuk, mit tudnak együtt. A rendszerteljesítmény itt 279 lóerő, ami 180 km/órás csúcssebesség elérésére és 10,8, illetve 10,3 másodperces 0-100 km/órás sprinthez elegendő. Az elektromos motor energiaszükségletét a 18,3 kWh kapacitású LFP (lítium-vasfoszfát) akkumulátor fedezi, ami bőven 90 kilométeren felüli tisztán elektromos hatótávra elegendő. Benzintankjuk kifejezetten nagy 60 literes, ami meghaladja a sima benzines modellekben található tank méretét. Többek között ennek is köszönhető az akár 1200 kilométeres össz-hatótáv, bár a Plug in hibrid hajtású Tiggo 7/8 lemerült akkumulátorral is 6 liter körüli fogyasztásra képes a gyár szerint. Ez majd később kiderül, hogy sikerült-e.

Külső

Ránézésre a Tiggo 7 és a Tiggo 8 nem nagyon különbözik a kategóriában megszokott SUV formától. Magas építés, tekintélyes hasmagasság, körben műanyagok futnak a kerékjárati íveken és a küszöbön, és van jellegzetes hűtőmaszkja, elegáns, keskeny, LED-es fényszórója mindkettőnek.

Logikus módon ahogy a típusmegnevezésben nőnek a számok, úgy lesz az autó is egyre nagyobb. Külsőre 4553mm x 1696 x1860 millimétert foglal el a 7-es, és 4725 x 1860 x 1705 mm-t a 8-as változat, tengelytávjuk pedig 2670 – 2710 milliméteres.

A 7-es ötszemélyes, 500 literes csomagtartóval, a 8-as viszont három üléssoros – hétszemélyes – és felállástól függően 889, vagy 193 literes a csomagtartója. Ezen kívül a nagyvilágban létezik ezeknél még nagyobb is, ezt 9-essel jelölik, illetve kisebb modellek is, amelyek a 2-es és 4-es számot kapták.

Ha valami olyan formai megoldást keresnénk, amiről a hazai utakon új márka könnyen beazonosítható, akkor ez a nyolcszögletű, aránylag feltűnő hűtőmaszk lehet kapaszkodó, aminek a közepében ott virít a Chery embléma is. Míg a 8-asnál 3D-s, apró kis sokszögekkel töltötték ki a króm keret közötti területet, addig a 7-esnél sík plexi található, de a rajta, vagy inkább mögötte lévő minta hasonlít a 8-asnál látottra.

Belső

Mindkét autó utastere európai szemmel teljesen vállalható. Jó a dizájn, a felhasznált anyagok, kárpitok, műanyagok is minőséginek tűnnek. De persze észrevehető, hogy melyik német prémiummárka – Mercedes-Benz – formai elemei inspirálták a tervezőket. Igaz, a 8-asban az ajtóba épített hangszóró fémborítása kevésbé finom kidolgozású, de az igyekezet tisztán látszik.

Nekem a két Chery modell közül a Tiggo 8 jutott, ezzel autóztunk Pozsonyig, ahol a váltó következő pontja volt. Budapesten beülve az első élményem az volt, hogy hosszú perceket töltöttünk el azzal, hogy kitaláljuk, hogyan lehet a külső visszapillantókat a megfelelő pozícióba állítani.

Gyanús volt, hogy ezt menüből kell majd elvégezni, de ezt sokáig nem akartuk elhinni. Később muszáj volt, mert a beállítások között egyszer csak megjelent ez az opció is. Ezt aktiválva a kormányon lévő – amúgy érintésérzékeny felületű – gombok nyomkodásával volt megoldható ez a feladat. Kár, hogy a Tesla után más is úgy érzi, jó ötlet így elrejteni egy ennyire fontos funkciót.

Itt még nem volt vége a visszapillantó-vesszőfutásnak, mert van belső tükör is. Ami nem sima síküveg, hanem domború, amitől az autó hátulja olyan messzinek tűnik, mintha egy másik kontinensen lenne. Emellett belenézni sem jó, mintha egy rossz szemüveg lenne rajtad, úgy küzd a szem, hogy meglegyen a szokatlan helyen lévő fókuszpont. A szándék az lehetett, hogy minél nagyobb teret lásson benne a vezető, de a végeredmény inkább zavaró, mint jó.

Alul lapított kormánya kellemes fogású, de a rajta lévő gombok használata nem túl magabiztos, ami főleg vezetés közben okozhat nehézséget. A közös felület alá rejtett gombokat nem könnyű vakon használni, hiába néznek ki klasszul, közel nem ez a legjobb megoldás erre a feladatra.

Belseje tágas, bőven elegendő négy-öt felnőtt és a csomagjaik utaztatásához, vagy akár a padlóból kihajtogatható ülések üzembe helyezésével akár heten is elférnek benne.

Vezetés

Bár párszáz kilométert beletettünk az autókba, ez mégis csak inkább egy gyors kóstolóra volt elég, nem igazi tesztre. A kijelölt útvonal szinte végig az M1-en vezetett, amin már elkezdődött az érzésre az idők végezetéig tartó felújítás, bővítés. Így lezárások, terelések mellett, nagy forgalomban többé kevésbé egyenletes tempóban autóztunk végig. Kezdetben tisztán elektromosan – közel 100 kilométerre elég a 6,6 kW-os váltó és 40 kW-os teljesítményű egyenéramú töltéssel megtankolható akkumulátor energiája – majd hibrid üzemmódban.

Vastagon párnázott, puha ülésekben ülve a komfortos vezetőpozíció hamar megtalálható, bár én még szerettem volna kicsit alacsonyabbra engedni az ülést. Ugyan szűk helyre nem kellett vele beállni, de a karosszéria jól átláthatónak tűnik minden irányban. Ellentétben a Tiggo 7-tel ahol hagyományos váltókart találunk a Tiggo 8-ban az irányváltó a kormány mögé került, így a középkonzolon maradt elég hely két telefonnak is elegendő tálcának is. Ezek közül az egyik vezeték nélküli telefontöltésre is alkalmas, és működés közben hűti is a töltött eszközt.

2025-ben már alig találni autót hagyományos, analóg műszerfallal, így nem meglepő, hogy a Tiggo-kban is képernyő látja el ezt a feladatot. A műszerfal mögötti monitor 10,25 colos, és a középkonzol tetején trónoló érintésérzékeny kijelző 15,6 colos a Tiggo 8-ban, míg a kisebb Chery-ben egyaránt 12,3 colos mindkét kijelző mérete.

Elektromos-hajtással autózva a Tiggo 8 civilizált, jól használható autó, a villanymotor küszködés nélkül, dinamikusan mozgatja a karosszériát, forgalomtól, terheléstől függően akár 90 kilométernél is hosszabb távon. Amikor a benzinmotor is bekapcsol, már távoli, de hallható morgás is megjelenik a menetzajban. Egyáltalán nem zavaró, nem a megszokott, magas fordulaton pörgő üvöltés ez, hanem távoli moraj csupán. De van.

Gázadásra érdekesen reagál az autó. Lehet, hogy én bolondultam meg – bár a váltótársam is ezt érezte, vagy csak rám hagyta – de padlóig nyomott gázpedálnál ugyan azonnal megugrik az autó, de közben úgy tűnik, van egy másfél másodperc, amíg előkaparja az összes erejét a rendszer. Vagyis ugyanúgy áll a gázpedál, és egyre erősebbnek érezni a motort. Furcsa, de nem zavaró, hiszen ritkán közlekedik valaki így. Normál használat mellett a hajtáslánc finoman, civilizáltan működik.

Az üzemi és a regeneratív fékezés közti átmenet nem észrevehető és a fékhatás is jó. Az autó alatt lévő elöl McPherson, hátul multilink rendszerű futómű a kisebb úthibákról folyamatosan tájékoztat, kanyarokban pedig lágyabban tartja a karosszériát. Fordítva jobb lenne. Kormányzása kellemesen steril, nem igazán közvetlen, de keményre állítva legalább a kormány mozgatásához szükséges erő megfelelő.

De ezúttal nem is a vezetésen volt a hangsúly, sokkal inkább a fogyasztáson. A leragasztott tanksapkáknak ugyan nem volt jelentősége, sőt, maga a mérés sem volt különösebben tudományos alapokra helyezve. Csupán a fedélzeti számítógép adatai alapján a nem éppen hibridbarát, de a felújítások miatt 130-cal nem is autózható autópályás rohanás után a tesztben résztvevő autók fogyasztása 6,2, 5,6 és 4,2 liter volt. Közben az akkumulátor sem merült nullára, ez 13 százalékos töltöttséggel zárta az utat.

Alattam a Tiggo 8 átlagosan 5,6 litert fogyasztott, bár a fedélzeti számítógépből csupán az utolsó 50 – hibridként megtett – kilométer átlagát tudtuk kiolvasni. Ami nem rossz eredmény, tekintetbe véve, hogy a teljes, elektromos hajtásláncot is folyton magával cipeli az autó.

Árak

Jelenleg a Chery Tiggo 7 és Tiggo 8 árai így alakulnak:

Tiggo 7 Tiggo 8 Comfort ICE 11 490 000 Ft – Premium ICE 12 290 000 Ft 12 990 000 Ft Premium Hybrid 14 490 000 Ft 15 490 000 Ft Luxury ICE 12 990 000 Ft 13 990 000 Ft Luxury Hybrid 15 490 000 Ft 16 690 000 Ft

Persze az aktuális, friss árlistáért érdemes ránézni a márka weboldalán lévő árakra is.

Bár a külső áramforrásból is tölthető hibridek általában nem a takarékosságukról híresek – elektromosként a benzinmotort, hibridként a nagy és nehéz akkumulátorcsomagot cipelik magukkal koloncként – a kínai Chery a Tiggo-val mégis két, takarékosnak mondható modellt hozott Magyarországra. Kíváncsiak vagyunk, a hosszabb teszten mit mutatnak majd.