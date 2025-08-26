Újabb sarkát vetette meg Európában, és azon belül Magyarországon a kínai Chery Automobile Co. Ltd. Az Omoda és Jaecoo márkák után most megérkezett a névadó Chery. A struktúrát úgy lehet elképzelni, mint mondjuk a Volkswagen-csoportot, amelynek a Volkswagenen kívül számos más márkája is van, részben közös technológiákkal, de önálló gazdasági és értékesítési tevékenységgel – hatalmas különbség azonban, hogy a Chery-csoport márkái Európában teljesen különálló entitásként próbálnak érvényesülni, így hazánkban frissen megjelent Chery-t más importálja, mint az Omoda és Jaecoo brandeket.

De foglalkozzunk most a Chery-vel, amelynek legfontosabb megkülönböztető jegye, hogy huszonkettedik éve vezeti a kínai autóexport-versenyt. A cég a mai napig világszerte több mint 50 millió ügyfelet tudhat magáénak, és több mint 5 millió járművet szállított külpiacokra. A cég már megkezdte az európai gyártóhálózat kiépítését: Spanyolországban jelenleg Ebro S700 néven gyártja a Tiggo7-est, és elképzelhető, hogy hamarosan Nagy-Britanniában folytatják a terjeszkedést. Mindez a stabilitás miatt fontos: a jelek arra utalnak, hogy hosszú távú európai jelenléttel tervez a Chery.

Amellett, hogy a Chery-csoporton belül több márka is létezik, a Chery maga is több komponensből áll: ezeket nevezhetjük termékcsaládoknak vagy almárkáknak, ahogy tetszik. A Chery QQ városi törpéket, a Chery Arrizo négy- és ötajtós személyautókat, a Chery Tiggo szabadidőjárműveket jelöl – Európában ez utóbbival indítja a terjeszkedést a márka, méghozzá taktikusan belső égésű (benzines) és hálózatról tölthető (plug-in hibrid) hajtásláncokkal, kompakt (Tiggo 7) és középkategóriás (Tiggo 8) méretosztályban. Később megjelenik a magyar piacon a városi Tiggo 4 és a felsőkategóriás Tiggo 9 is, így rövid időn belül a teljes hazai SUV-piacot lefedi a márka. A négy modell megjelenése nem teljesen azonos, de jól azonosítható a márkaarculat, elöl a krómszegélyes, sokszögű hűtőmaszk és a keskeny fényszórók, hátul a fénysávval összekötött lámpatestek jelzik a típusok hovatartozását.

Aki egyébként a nemzetközi modellpalettát nézegeti, hamar belezavarodik a kínálatban: egyes piacokon eltérő neveken forgalmaznak azonos típusokat, másutt ugyanaz a név más modellt takar, de az EU-s piacokon gyaníthatóan nem lesznek ilyen variációk.

A Cherry Tiggo 7 és Tiggo 8 egyidejű bevezetésének nem feltétlenül csak a piaci kereslet, hanem a műszaki egyszerűsítés is oka lehet: a két autó ugyanis azonos hajtásláncokkal érkezik Európába. Az 1,6 literes belső égésű (ICE) benzinmotor 147 lóerős, 275 Nm-es, a sebességváltó mindkét modellben hétfokozatú duplakuplungos, és mindig az első kerekek hajtottak. A végsebesség a Tiggo 7 és a három üléssoros Tiggo 8 esetében egyaránt 180 km/óra, de a kisebb, így vélhetően könnyebb modell 10,8 helyett 10,3 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.

Chery Tiggo 7 és Tiggo 8 méretek

Cherry Tiggo 7 Cherry Tiggo 8 Hosszúság mm 4553 4725 Szélesség mm 1860 1860 Magasság mm 1696 1705 Tengelytáv mm 2670 2710 Szabad hasmagasság mm 176 224 Csomagtartó l 500 / 1305 193 / 889 / 1930

Különösen érdekes a mindkét modellben alkalmazott, Chery Super Hybrid (CSH) névre keresztelt konnektoros hibrid rendszer, amelynek 1,5 literes benzinmotorja rekordgyanús 44,5% termikus hatásfokkal üzemel, legnagyobb teljesítménye 145 LE. Ehhez társul a 150 kW-os (204 LE) villanymotor, amely egy 18,3 kWh kapacitású LFP (lítium-vasfoszfát) akkuból nyeri az áramot. A kombinált csúcsteljesítmény 205 kW, azaz 280 lóerő.

A külső fogyasztók töltésére, üzemeltetésére (V2L funkció, akár 3,3 kW-ig) is alkalmas akkut tölteni váltóáramról 6,6, egyenáramról 40 kW-tal lehet, az elektromos hatótávolság mindkét modell esetében meghaladja a 90 kilométert.

Mindkét modellnél kifejezetten nagy, 60 literes a benzintartály (a benzines modelleknél 51, illetve 57 literes a tank,) így a teljes hatótávolság papíron dízelesen nagy: a Tiggo 8 esetében meghaladja az 1150 km-t, a Tiggo 7 pedig több mint 1200 kilométert megy el, ha mindene csurig van töltve. A végsebesség itt is 180 km/óra, a két típus álló helyzetből 8,2, illetve 8,4 mp alatt éri el a 100 km/órát. Átlagos üzemanyag-fogyasztásukat 4,9, illetve 5,2 liter/100 km-re ígéri a gyártó, míg a benzines modellek állítólag 7,0, illetve 7,8 literrel tesznek meg 100 kilométert.

A két modell vezetőtámogató alapfelszereltsége megegyezik, az EU-ban előírt összes funkciót tartalmazza. Mindkét modellnél alapfelszerelés a saját fejlesztésű hangvezérlés, a teljes körű, vezeték nélkül okostelefon-integráció, a digitális műszeregység. Érdekesség, hogy míg a kompakt modellnél két darab azonos méretű, 12,3 colos képernyőt kapunk, a Tiggo 8 apróbb műszeregységet (10,25”) és hatalmas érintőképernyőt (15,6”) kínál.

Örvendetes, hogy a kötelező szürke, fekete és fehér fényezések mellett a Tiggo 8 zöld, a Tiggo 7 piros és kék színben is elérhető.

A Tiggo 7 három, a Tiggo 8 kettő felszereltségi szinten elérhető. A különbség, hogy a D-SUV-ból nem létezik (Comfort) belépővariáns, csak két gazdagabb (Premium és Luxury) szint, amelyeken viszont a két modellcsalád felszereltsége nagy vonalakban összevethető – bár olyan kényeztetést, mint a masszázsfunkciós utasülés vagy az első fejtámaszba integrált hangszórós hifi, csak a Tiggo 8 Luxury kínál.

Ami az árakat illeti, az alábbi táblázatban szereplő összegekből általános kétmillió forintos bevezető kedvezményt ad az importőr, a Grand Automotive East Kft. Amiből nem engednek, az a minden modellre, mindkét hajtásláncra érvényes 7 éves, 150 000 kilométeres általános gyártói garancia.

Chery Tiggo 7 és Tiggo 8 listaárak

Tiggo 7 Tiggo 8 Comfort ICE 11 490 000 Ft – Premium ICE 12 290 000 Ft 12 990 000 Ft Premium Hybrid 14 490 000 Ft 15 490 000 Ft Luxury ICE 12 990 000 Ft 13 990 000 Ft Luxury Hybrid 15 490 000 Ft 16 690 000 Ft

