Újabb sarkát vetette meg Európában, és azon belül Magyarországon a kínai Chery Automobile Co. Ltd. Az Omoda és Jaecoo márkák után most megérkezett a névadó Chery. A struktúrát úgy lehet elképzelni, mint mondjuk a Volkswagen-csoportot, amelynek a Volkswagenen kívül számos más márkája is van, részben közös technológiákkal, de önálló gazdasági és értékesítési tevékenységgel – hatalmas különbség azonban, hogy a Chery-csoport márkái Európában teljesen különálló entitásként próbálnak érvényesülni, így hazánkban frissen megjelent Chery-t más importálja, mint az Omoda és Jaecoo brandeket.
De foglalkozzunk most a Chery-vel, amelynek legfontosabb megkülönböztető jegye, hogy huszonkettedik éve vezeti a kínai autóexport-versenyt. A cég a mai napig világszerte több mint 50 millió ügyfelet tudhat magáénak, és több mint 5 millió járművet szállított külpiacokra. A cég már megkezdte az európai gyártóhálózat kiépítését: Spanyolországban jelenleg Ebro S700 néven gyártja a Tiggo7-est, és elképzelhető, hogy hamarosan Nagy-Britanniában folytatják a terjeszkedést. Mindez a stabilitás miatt fontos: a jelek arra utalnak, hogy hosszú távú európai jelenléttel tervez a Chery.
Amellett, hogy a Chery-csoporton belül több márka is létezik, a Chery maga is több komponensből áll: ezeket nevezhetjük termékcsaládoknak vagy almárkáknak, ahogy tetszik. A Chery QQ városi törpéket, a Chery Arrizo négy- és ötajtós személyautókat, a Chery Tiggo szabadidőjárműveket jelöl – Európában ez utóbbival indítja a terjeszkedést a márka, méghozzá taktikusan belső égésű (benzines) és hálózatról tölthető (plug-in hibrid) hajtásláncokkal, kompakt (Tiggo 7) és középkategóriás (Tiggo 8) méretosztályban. Később megjelenik a magyar piacon a városi Tiggo 4 és a felsőkategóriás Tiggo 9 is, így rövid időn belül a teljes hazai SUV-piacot lefedi a márka. A négy modell megjelenése nem teljesen azonos, de jól azonosítható a márkaarculat, elöl a krómszegélyes, sokszögű hűtőmaszk és a keskeny fényszórók, hátul a fénysávval összekötött lámpatestek jelzik a típusok hovatartozását.
Chery Tiggo 8 galéria
Aki egyébként a nemzetközi modellpalettát nézegeti, hamar belezavarodik a kínálatban: egyes piacokon eltérő neveken forgalmaznak azonos típusokat, másutt ugyanaz a név más modellt takar, de az EU-s piacokon gyaníthatóan nem lesznek ilyen variációk.
A Cherry Tiggo 7 és Tiggo 8 egyidejű bevezetésének nem feltétlenül csak a piaci kereslet, hanem a műszaki egyszerűsítés is oka lehet: a két autó ugyanis azonos hajtásláncokkal érkezik Európába. Az 1,6 literes belső égésű (ICE) benzinmotor 147 lóerős, 275 Nm-es, a sebességváltó mindkét modellben hétfokozatú duplakuplungos, és mindig az első kerekek hajtottak. A végsebesség a Tiggo 7 és a három üléssoros Tiggo 8 esetében egyaránt 180 km/óra, de a kisebb, így vélhetően könnyebb modell 10,8 helyett 10,3 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára.
Chery Tiggo 7 és Tiggo 8 méretek
|Cherry Tiggo 7
|Cherry Tiggo 8
|Hosszúság
|mm
|4553
|4725
|Szélesség
|mm
|1860
|1860
|Magasság
|mm
|1696
|1705
|Tengelytáv
|mm
|2670
|2710
|Szabad hasmagasság
|mm
|176
|224
|Csomagtartó
|l
|500 / 1305
|193 / 889 / 1930
Különösen érdekes a mindkét modellben alkalmazott, Chery Super Hybrid (CSH) névre keresztelt konnektoros hibrid rendszer, amelynek 1,5 literes benzinmotorja rekordgyanús 44,5% termikus hatásfokkal üzemel, legnagyobb teljesítménye 145 LE. Ehhez társul a 150 kW-os (204 LE) villanymotor, amely egy 18,3 kWh kapacitású LFP (lítium-vasfoszfát) akkuból nyeri az áramot. A kombinált csúcsteljesítmény 205 kW, azaz 280 lóerő.
A külső fogyasztók töltésére, üzemeltetésére (V2L funkció, akár 3,3 kW-ig) is alkalmas akkut tölteni váltóáramról 6,6, egyenáramról 40 kW-tal lehet, az elektromos hatótávolság mindkét modell esetében meghaladja a 90 kilométert.
Chery Tiggo 7 galéria
Mindkét modellnél kifejezetten nagy, 60 literes a benzintartály (a benzines modelleknél 51, illetve 57 literes a tank,) így a teljes hatótávolság papíron dízelesen nagy: a Tiggo 8 esetében meghaladja az 1150 km-t, a Tiggo 7 pedig több mint 1200 kilométert megy el, ha mindene csurig van töltve. A végsebesség itt is 180 km/óra, a két típus álló helyzetből 8,2, illetve 8,4 mp alatt éri el a 100 km/órát. Átlagos üzemanyag-fogyasztásukat 4,9, illetve 5,2 liter/100 km-re ígéri a gyártó, míg a benzines modellek állítólag 7,0, illetve 7,8 literrel tesznek meg 100 kilométert.
A két modell vezetőtámogató alapfelszereltsége megegyezik, az EU-ban előírt összes funkciót tartalmazza. Mindkét modellnél alapfelszerelés a saját fejlesztésű hangvezérlés, a teljes körű, vezeték nélkül okostelefon-integráció, a digitális műszeregység. Érdekesség, hogy míg a kompakt modellnél két darab azonos méretű, 12,3 colos képernyőt kapunk, a Tiggo 8 apróbb műszeregységet (10,25”) és hatalmas érintőképernyőt (15,6”) kínál.
Örvendetes, hogy a kötelező szürke, fekete és fehér fényezések mellett a Tiggo 8 zöld, a Tiggo 7 piros és kék színben is elérhető.
A Tiggo 7 három, a Tiggo 8 kettő felszereltségi szinten elérhető. A különbség, hogy a D-SUV-ból nem létezik (Comfort) belépővariáns, csak két gazdagabb (Premium és Luxury) szint, amelyeken viszont a két modellcsalád felszereltsége nagy vonalakban összevethető – bár olyan kényeztetést, mint a masszázsfunkciós utasülés vagy az első fejtámaszba integrált hangszórós hifi, csak a Tiggo 8 Luxury kínál.
Ami az árakat illeti, az alábbi táblázatban szereplő összegekből általános kétmillió forintos bevezető kedvezményt ad az importőr, a Grand Automotive East Kft. Amiből nem engednek, az a minden modellre, mindkét hajtásláncra érvényes 7 éves, 150 000 kilométeres általános gyártói garancia.
Chery Tiggo 7 és Tiggo 8 listaárak
|Tiggo 7
|Tiggo 8
|Comfort ICE
|11 490 000 Ft
|–
|Premium ICE
|12 290 000 Ft
|12 990 000 Ft
|Premium Hybrid
|14 490 000 Ft
|15 490 000 Ft
|Luxury ICE
|12 990 000 Ft
|13 990 000 Ft
|Luxury Hybrid
|15 490 000 Ft
|16 690 000 Ft