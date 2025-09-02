Elindult Magyarországon a Chery márka autóinak forgalmazása. A kínai autógyár sokféle modellt gyárt, hazánkba elsőként Tiggo néven kínált szabadidő-autói érkeztek. A Chery a legnagyobb kínai autóexportőr, amely tavaly 2,6 millió autót gyártott, és ezek közül 1,1 milliót adott el Kínán kívül. 2018 óta rendelkezik fejlesztési központtal Németországban, így már a piacra lépés előtt felmérték, hogy mire is van szüksége az európai autóvásárlóknak. 2024 végén pedig az autógyártásuk is elindult Spanyolországban.

Kezdésként a kompakt méretű Tiggo 7 és a nagyobb utastérrel kínált Tiggo 8 modellek forgalmazása indul el hazánkban, de hamarosan érkezik a kisebb Tiggo 4 és a nagyobb Tiggo 9, lefedve a legtöbb SUV-kategóriát. A Tiggo 7-ben öten utazhatnak, a Tiggo 8 viszont 5+2 személyes, sőt középső üléssora csúsztatható is.

Ismerd meg a Chery Tiggo modelleket a Vezess videójából:

Mindkét modell hagyományos benzinmotorral, illetve konnektorról is tölthető hibrid hajtással választható. Előbbi 147, utóbbi 249 lóerős teljesítményt kínál. A PHEV-kivitelek több mint 90 kilométeres elektromos hatótávot ígérnek. Minden modell elsőkerék-hajtású.

Mindkét Tiggo modell a mai modern autók színvonalát hozza, így LED-es fényszórók, motoros csomagérajtó, digitális képernyők, vezeték nélküli telefontükrözés, 26-féle vezetőtámogató rendszer is a felszereltség része, de masszázsülés, ülésszellőzés, prémiumhifi, head-up display, bőrborítás és panoráma kamera is elérhető.

