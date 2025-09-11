Harmincöt gyártási éve alatt 17 millió példány fogyott el a Renault Clio öt eddigi generációjából. A jelenlegi modell 2019-ben mutatkozott be, életciklusa hatodik évét tölti, de egyáltalán nem unt rá a piac; a kis Renault Európa legnagyobb darabszámban eladott modellje volt 2025 első félévében. Már csak ezért is az idei IAA Müncheni Mobilitási Kiállítás egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy a gyártó bemutatta a teljesen kész, hamarosan induló sorozatgyártású utódmodellt, a hatodik generációs Renault Cliót.

54 fotó

Úgy néz ki, mint egy…?

Dinamikus, friss és részletgazdag megjelenésű autó a 6-os Clio. Az új forma viszont egyáltalán nem következik olyan természetesen a jelenlegi modell dizájnjából, mint a korábbi generációváltásoknál, és a többi mai Renault-hoz se hasonlít az új kis ötajtós tesó. Az új Clio hűtőmaszkját talán nem véletlenül szórták telis-tele Renault-emblémákkal: így gyorsabban tudatosul a szemlélőben, hogy nem egy Fordot néz. (Szemből határozottan egy mai Ford Focusra rímel a motorháztető domborítása, a fényszórók vonala és a hatszögletű felső hűtőmaszk.)

Profilból talán Mazdára tippelne az ember először, ha csak az alapformát nézi, nem a felnikben az emblémát. Hátulról pillantva a kocsira latinos, alfás vagy cuprás asszociációk jönnek elő elsőként.

Az új Clio minden irányban nagyobb elődjénél. Hossza 4,05-ről 4,12 méterre, szélessége 1,73-ról 1,77 méterre nőtt, magassága viszont alig 11 millimétert, 1,45 méterre, így arányaiban laposabb, sportosabb. Főleg akkor, ha a legnagyobb, 18 colos új felnik közül kerül rá egy garnitúra.

A piaci premier idején hét színből lehet majd választani. A müncheni bemutatón Absolute Red (bordó) és Ceramic Grey (metálszürke) kocsikat vonultatott fel a gyártó, de van még Abszolút Zöld, Gleccser Fehér, Árnyék Szürke, Gyémánt Fekete és Vas Kék is, ha valaki olyat szeretne.

R5-hangulat elöl, picit nagyobb hely hátul odabent

Egyelőre csak a leggazdagabban felszerelt Esprit Alpine kivitelű autókba ülhettünk be Münchenben. A hangulat az alcantarával gazdagon dekorált, érdekes részletekkel teli kabinban az új, enyhén szögletes kormány, az éles és erős képet vetítő, 10 colos központi képernyő és a teljesen virtuális, szintén tízhüvelykes infokijelző, összességében az R5-ből ismerős műszerfal mögött a szép sportülésekben, az elegánsan derengő, 48 árnyalatban változtatható színű hangulatvilágításban cseppet sem kisautós. Az immár 33,7 százalékban újrafeldolgozott anyagokból építkező utastérben tapintásra, illatra nemigen találtunk minőségi különbséget a kevésbé környezettudatos kiskocsi-csúcsmodellekhez képest.

A vezetőülésből szemlélve egy fullos új hibrid Renault Clio műszerfalát az első benyomásaink összességében kedvezőek voltak. Praktikus a bajuszkapcsolóként a kormány mellé helyezett, az ülések közötti teret felszabadító irányváltó kar. Jópofa a tablettokokra hasonlító, hajtogatható, mágneses elemekből álló középső tárolórekesz-fedél. A hosszú műszerfali fizikai gombsornak és a jól bevált, kormány mögötti vezérlőmodulnak köszönhetően egyszerűnek tűnik a klíma és az audiorendszer kezelése.

Egy kicsit félünk ugyanakkor az oldalanként egy-egy nyomogatható lapba integrált, haptikus kormánygombcsoportoktól, és tartunk attól is, hogy a forgalomban zavaró lesz a jobbra előre a kilátást nagyon leszűkítő, belső tükör mögötti óriási sötét folt (amely a vezetéstámogatás kameráit, szenzorait tartalmazza). Tudomásul vesszük, hogy az új modellben már csak USB C-s töltőcsatlakozók vannak, és kíváncsian várjuk, hogyan szól majd a Jean-Michel Jarre bevonásával a kocsihoz simított hangzású, 10 csatornás, 410 wattos Harman Kardon csúcshifi.

Hátul kevésbé kényezteti az utasokat a Clio. Nincs szellőzőrostély vagy lehajtható középső könyöklő; ezek tipikus kisautós hiányosságok. Az ajtónyílás is szűköske, de a picit bővült lábtérnek köszönhetően azért határozottan jobb ide bekucorodni, mint a kifutó modellbe. Az új Clio tengelytávolsága alig egy kurta centivel, nyolc milliméterrel nagyobb elődjénél, de az utastér hátsó traktusában és a csomagtartóban jól érezhető növekedés történt.

A raktér a legtágasabb változatokban 391 literesre nőtt, a támla 2/3-1/3 arányban dönthető előre. Az új Clio pakolhatóságát nagyban segíti a meglepően magasra nyíló raktérajtó és a 4 centivel lesüllyesztett rakodási perem.

Van benzines, benzin-gázos és hibrid

Az új Renault Clio legerősebb változatát a Dacia Bigsterből ismerős, új, a korábbi 1,6 helyett 1,8 literes szívó benzinmotorra alapozott fullhibrid hajtás mozgatja. A rendszerteljesítmény 160 lóerő (a kifutó modell hibridrendszere 145 lovas). A lassításokból származó, illetve a benzinmotor által termelt energia egy 1,4 kWh-s akkuban tárolódik; városi használatban a Renault az idő 80%-ában csendes, elektromos üzemet ígér. Az új hibrid Clio a WLTP-szabvány szerinti 89 grammos kilométerenkénti CO2-emisszióval, illetve 3,9 literes átlagfogyasztási értékkel dicsekedhet.

Az alapmotor az 1,2 literes, háromhengeres turbós benzines, 115 lóerővel, ötfokozatú kézi vagy hatfokozatú, dupla kuplungos automata váltóval. Ugyanez a motor kapható lesz LPG-s benzin-gáz kettős üzemű kivitelben is, 120 lóerős teljesítménnyel, és ebben a konfigurációban kötelezően automata váltóval társítva.

Kibővített vezetéstámogatás, Google-alapú online szolgáltatások

Amikor majd vezetjük az autót, biztosan nagyon fogunk örülni a korábbi 3,3-ról 2,6-ra csökkent kormánykerék-fordulatoknak a végállások között. Az már nem biztos, hogy ugyanilyen boldogok leszünk az új Clióban megtalálható 29 elektronikus vezetéstámogató rendszer mindegyikétől. Az immár alapáron járó követőradartól a 360 fokos körpanorámás kamerarendszeren át a vezető éberségét és útra figyelését ellenőrző kameráig lehet majd áldani vagy átkozni sok mindent, attól függően, mi mennyire lesz tényleg praktikus, avagy hasznavehetetlen, de az EU által kötelezően előírt dolog. A My Safety Switch mindenesetre lehetővé teszi, hogy a legzavaróbb alrendszereket indulás után egy gombnyomással kikapcsolhassuk.

Nagyon várjuk, hogy kipróbálhassuk a Google-integráció eredményeit is, amelynek a vezető számára legkézzelfoghatóbb eleme az élőbeszédet elvben értő hangvezérlés és a minden korábbinál naprakészebb forgalmi helyzetet is figyelembe vevő fedélzeti navigáció.

Az utas, vagy álló helyzetben a vezető örülhet majd a Google Play Áruházból a kocsira telepíthető appoknak is, köztük a hosszú várakozásokat szórakoztatóbbá tévő Amazon Prime-nak, illetve HBO Maxnak is. Az új Clio a vásárlás utáni első három évben havi 2 GB ingyenes adatforgalommal szórakoztathatja gazdáját.

A mi boomer agyunkkal kissé nehezen látjuk meg a hozzáadott értéket abban, hogy az appokat, amelyek ott vannak a telefonunkon és kivetíthetjük őket a kocsi képernyőjére, immár egy Clio tulajdonosaként is letölthetjük majd még egy példányban a négykerekű mobiltelefonunkra (régebben: autó) is. A hiba persze nyilván a mi készülékünkben van, nem az ezeket a szolgáltatásokat oly lelkesen bemutató autóipari marketingszakemberekében és azokban a rejtélyes célcsoportokéban, akik boldogan fizetik ki már szinte minden új autóban még egyszer azt, ami amúgy is ott van a zsebükben.

Ha netán a kedves olvasót is ilyesféle kételyek mardosnák, azzal tudjuk nyugtatni, amivel a Renault próbált minket. Szerintük biztonságosabb, ha a vezető az autó fedélzeti képernyőjét nyomkodja a telefonja helyett, illetve örülhetünk annak is, hogy ha a kocsi rendszereit használjuk, nem fog túlmelegedni a mobilunk utazás közben. Teljesen meg vagyunk hát győzve, lépjünk is tovább.

Mikor jön?

Az új Clio novembertől rendelhető Magyarországon, az árát is csak ekkor tudhatjuk meg majd az importőrtől. Az első magyar rendszámos Renault Cliók 2026 első negyedévében jelenhetnek meg a hazai utakon. A nálunk, illetve egész Európában kapható darabok a francia vállalat törökországi gyárából érkeznek majd.

Az új modell bemutatása nem jelenti azonnal a régi Clio gyártásának leállítását. Globálisan körülbelül egy év alatt váltja le majd minden piacon az új modell a mait. Magyarországon újonnan konfigurált megrendelés leadására a jelenlegi modellre már nincs lehetőség, ám még több száz darabos raktárkészlet érhető el a kifutó Clióból.

Miért volt szükség új Clióra?

A hivatalos leleplezés után kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük a Renault értékesítési vezetőit az új modellről. Természetesen azonnal feltettük a kézenfekvő kérdést: miért volt egyáltalán szükség erre a viszonylag korán jött modellváltásra egy ilyen sikeres, a legfontosabb piacán remekül teljesítő autó esetében? Pláne úgy, hogy platformváltásra nem is került sor, hisz az új Clio is a Renault Csoport CMF-B moduláris építőkészletéből készül.

Ha meg akarjuk érteni a hosszú, szerteágazó választ, nem annyira autóvásárlós, autós fejjel, hanem autógyártói és autókereskedői szemlélettel kell gondolkodnunk. A Renault azért cserélte le már most a Cliót, mert az új fedélzeti elektronikai modulokat és persze az új hibrid rendszert hasznosabbnak tartotta az azért mégiscsak hatodik éves modell helyett egy új generációba beépíteni.

Mindez azért igazán fontos ez a Renault-nak, mert az online frissítésekkel folyamatosan korszerűsíthető elektronikával és a várhatóan még sok éven út korszerűnek tekinthető hajtási technológiával jelentősen növelhető a Cliók értéktartása. Ennek akár a vevők is örülhetnek, ha ténylegesen megvásárolták és pár év után maguk adnák el az autót, de még jobban örülhet maga a Renault, ha valamilyen hosszú távú finanszírozási konstrukcióban a gyártónál, illetve a kereskedőknél jelenik meg a jobb értéktartás haszna, a használtan is korszerű, emiatt magasabb áron értékesíthető autóknak köszönhetően.

A klasszikus marketingszempontok tehát szinte mellékesek ennél a modellváltásnál. Az új Clio új dizájnja a Renault szempontjából kevésbé fontos, a generációváltás igazi lényegét mélyen az amúgy látványos formák, szép lámpák mögött találhatja meg, aki egyáltalán keresni akarja.