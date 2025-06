2011 óta kétmilliónál több Q3-as Audi kelt el az első két generációból, amivel a Győrben gyártott kompakt SUV a legnagyobb volumenben pörgő Audik egyike.

Mivel ezt a méretkategóriát elektromos hajtással lefedi a Q4 E-tron és a Q4 E-tron Sportback, az új Q3-ban megmaradnak a benzines, a benzines hibrid és a dízelmotorok. Darabszámai miatt ez a típus nagyon fontos az Audinak, de amilyen irányba megy a világ, jó eséllyel ez lesz az utolsó Q3-as Audi belső égésű motorral. De ha a kósza hírek igaznak bizonyulnak és az öthengeres RS Q3 tényleg túléli a mostani modellváltást, akkor a búcsú igazán szép lehet.

Külső

Nemrég egy exkluzív bemutatón láthattuk az autót, ahol tilos volt fényképezni és egyelőre még csak centiméterre pontos méretadataink vannak róla. A harmadik generációs Q3 SUV hossza 4,53, szélessége 1,86, magassága 1,58 méter lesz, míg a tengelytávolság 2681 mm.

Iman Baradaran Sadati az autó vezető külső formatervezője, vele beszélgettem a kompakt aszfaltterepjáró formájáról. A formatervezők elsődleges szándéka a Q3 közelítése volt a nagyobb modellekhez, tehát arányaival és kiállásában közelebb vinni a Q5-höz.

Ehhez jól jött a 40 milliméterrel megnyújtott orr, bár ez elsősorban a szigorúbb gyalogosvédelmi előírások teljesítéséhez kellett, de a növekményt a dizájnerek kihasználhatták a tekintélyesebb frontrész kialakítására.

Elöl az L alakú fekete betétek a lökhárító szélén optikailag szélesítik, kifelé nyújtják az autót és vizuálisan a földhöz is ragasztják a függőleges elemekkel. Szokatlan az osztott fényszóró, amely a Q6 E-tron után itt is megjelenik. Fent van a DRL, a nappali menetfényt oldalanként 23-23 LED adja. Alóla világít a fényszóró az új színként zsályazöldben és Madeira-barnában rendelhető Q3 SUV-ban.

Digitális mátrix fényszórót kínál az új Audi Q3. Az első és a hátsó fényszóróhoz is négyféle menetfényrajzolat közül választhatunk a menüben.

Hátul megvilágított csík közti össze a fényszórókat és az embléma is világít. Az elöl fehér, hátul vörös megvilágítású logó viszonylag lapos, közelebb áll a két-, mint a háromdimenzióshoz. A fekete külső csomaggal az embléma is fekete, de lehet csillogó fémszínben is kérni.

Váltás a formavilágban, hogy az autó oldalán a fényes és az árnyékos részeket elválasztó határok nem olyan pengeélesek, mint az Audikon hosszú éveken át. A kerekdedebb felületek a dizájner szándéka szerint több érzelemmel töltik meg az autót, mint eddig a vékonyan metsző élekkel díszített, hűvösen technoid precizitást sugalló ajtók és sárvédők.

0,30 az alaktényező, a légellenállás lefaragásában a 18 és 19 colos méretben választható áramvonalas felnik is segítenek. A kerékméret 17-20” közötti, a gumik szélessége 215-ről 235 mm-re nő.

Belső tér

Digitális színpadnak nevezik a gyáriak az ívelt közös házba foglalt két kijelzőt, ami a Q6 E-tron, a Q5, és az A6-ok után most először diffundál le a márkánál a kompakt kategóriába. A tervezők igyekeztek a nagyobb Audikat idéző műszerfalat alkotni a két digitális kijelzőből.

A vezető előtt 12,8” az óracsoport képátlója, a középső érintőképernyőé 11,9 hüvelyk. A nagyobb modellek OLED-egységével szemben a Q3 LCD-kijelzőt kapott, de a képminősége ennek is nívós. A mögötte futó szoftver vadonatúj, az Audi is átáll az Android Automotive OS operációs rendszerre.

Sportülésből és normál ülésből is van vegán opció, a kormány borítása is lehet műbőr, ha valaki az elfogyasztott állatokból maradó bőrnél jobban kedveli a műanyag alapút. Az Egyesült Államok, amely a Q3 SUV-nak is erős piaca, igényli a valódi bőrt, ezért ez a kárpitozás elérhető marad az európai országok számára is.

Miután az Audi a Q5-ben és az A6-ban is visszavett az utastéri minőségérzetben, aggódva ültem be a jóval olcsóbb Q3 SUV-ba, hogy akkor itt mi vár majd ránk. Ám a határozott kritika hatására itt már odafigyeltek, hogy a kategórián belül továbbra is a legjobbak közé tartozzanak a felhasznált anyagok és legalább első blikkre legyen rendben az Audiktól megszokott minőségi összkép.

Összesen 300, lézerrel vágott lyukon át derenghet a hangulatvilágítás az ajtókárpitban, amit fent puha felülettel burkolt ajtópanel és a térdet nem nyomó, szövettel aláburkolt középkonzol egészíti ki. Ez az első kompakt Audi, amelyhez zajszigetelő kettős oldalüvegezés rendelhető elöl a szélzajok jobb kirekesztésére.

Az üléshuzatok között van 100 százalékban újrahasznosított műanyagszálból készített ülésborítás is van, ahogy a velúrhatású belső szőnyegek is készülhetnek a tengerből kifogott régi halászhálók műanyag szálaiból.

Én alul-felül lapított volánnal találkoztam a kiállított autóban, de a Q3 rendelhető kerek kormánykerékkel is. Elöl a 15 wattos az induktív telefontöltő, amit minkét üléssorban 2-2 USB-C aljzat egészít ki. A Sonos-hifirendszer 420 wattos és 12 hangszórós.

Nagyon fontos vívmány, hogy megmaradt a hosszirányban állítható hátsó üléspad, amely 15 centis sínen mozgatható attól függően, hogy nagyobb lábteret vagy tágasabb csomagtartót szeretnénk-e. A második sorban a lábaknak bőven van hely és a Q3 SUV magasan húzódó tetővonalával a fejtér is kényelmes.

488-575 és 1386 liter közötti a csomagtartó, ami jól hangzik, kivéve azoknak a fülében, akik emlékeznek az előd adatára. Ott 522-630 liter volt a hátsó üléspad állásától függően. De a valóságban a csomagoknak jutó hely nem feltétlenül kisebb, mert az eddig extrának számító, mostantól alapáras mélynyomó foglalja el ezt az üreget.

Technika

Maradt az MQB evo padlólemez, amelyre a keresztben álló orrmotoros autók épülnek a konszernen belül. Ez az autó Magyarországon készül, de egy idő után majd nem kizárólagosan.

Mivel a Q3 gyártásának felfutásával és a Cupra Terramar sikerével a kisalföldi autógyár teljes kihasználtsággal termel, várhatóan 2026 őszén az Audi Ingolstadtban is gyártásba veszi a Q3- at. De a Bajorországban születő autók karosszériáját is a győri szakemberek gyártják és a fényezés is hazánkban marad. 1998-tól a 8N kódjelű TT idejében ez még fordítva volt, Ingolstadtból vonatoztak a fényezett karosszériák a győri motorgyár mellé létesített autó-összeszerelő részleghez.

Autózás országúton és földúton, a hightech fényszóró a vezető perspektívájából, az utastér és a világító embléma a videón. Fényjáték 10:27-től



Minden Q3 SUV hétfokozatú duplakuplungos automatikus váltót kap, nem lesz manuális váltós belőle. A benzines alapverzió az elöl hajtó 1,5 TFSI 150 lóerővel, ebben részterhelésen a két belső henger üzemanyag-ellátása leállítható a hengerdeaktiválással. A következő lépcső benzinesként a 2,0 TFSI 204 és 265 lóerővel, 320 illetve 400 Nm nyomatékmaximummal és mindkét motorral alapáron quattroként.

Említést érdemel, hogy a dízelmotor túléli a modellváltást. A 2,0 TDI 150 lóerős, 360 Nm a forgatónyomatéka. Más márkák benzines hibridekkel remélik pótolni a dízeleket, de ez nem mindenkinek alternatíva. A takarékos és nyomatékos hajtáslánc azoknak is érdekes lehet, akik az új Audi Q3-ban kihasználnák a verziótól függően 2100 kilogrammos vontatási kapacitást.

Igen fejlettek lesznek a külső töltésű akkus hibridek. Hajtásrendszerként 200 kW vagy 272 lóerő az állandó mágnesű elektromos szinkronmotor és az 1,5 TFSI csúcsteljesítménye. A villanymotor 330 newtonméteres, 85 kilowattja 115,6 lóerőnek felel meg. A hajtó villamos gép a kettős kuplungos automatikus sebességváltó házában van, a motor és a tengelykapcsolók között, ami jól látszik az alábbi animáción.

Így épül fel az új Audi Q3 konnektoros hibrid hajtáslánca



A Q3 SUV négykerék-hajtása mechanikus, a kardántengelynek és a hátsó hajtó féltengelyeknek nincs helye a terebélyes, viszont akár 119 km elektromos hatótávot biztosító akkucsomag térigénye miatt. Emiatt a konnektorról tölthető akkus hibridekből nincs Quattro.

25,7 kWh az akkumulátor bruttó kapacitása, a kiautózható nettó érték 19,7 kilowattóra. A telep négy modulból áll, az összesen 96 cellából 24-24 jut egy modulra. A hátsó ülések vonalától a hátsó futóműig hátranyúló telep váltóáramról 11 kilowattal tölthető, ami kiváló érték a konnektoros hibridek között. Ráadásul egyenáramú gyorstöltés is lehetséges maximum 50 kW-tal, a VW-konszern friss PHEV autóihoz igazodva.

Van rá remény, hogy az öthengeres motortól sem kell elbúcsúznunk a modellváltással, idővel az RS Q3 is kaphat utódot a turbós öthengeressel, amelyet legutóbb az RS3-ban vezettünk.

Igazán hightech a világítás, ez a rendszer a Cayenne és a Touareg után most először válik elérhetővé a luxusterepjárók alatti árkategóriában. A LED-es fényforrás beszállítója az Osram, a fényszórómodul gyártója a ZKW.

Az oldalanként 25 600 LED-es fényforrással dolgozó fényszóró az eddigi mikrotükrös megoldást váltja le az Audinál. A korábbi a Texas Instruments DLP-technikáján alapult, amely másodpercenként 5000-szer képes állítani a parányi tükröket, ezzel szabályozva a fény kijutását a lámpákból vagy továbbítását egy fényelnyelő pontba a fényszórón belül.

Ez ma is nagyon menő technika, de hatásfokát rontja a tükrökről való visszaverődéssel elnyelt fény, óhatatlanul kevesebb fény jut az útra a közvetlenül kifelé bocsájtott fényárhoz képest.

Ez a rengeteg fényforrás, a kétszer 25 600 LED gyakorlatilag sosem világít mind egyszerre. A legtöbb akkor aktív, amikor sávváltáshoz a lámpa az előttünk lévő fényszőnyeget kiteríti az irányjelzéssel megmutatott szomszédos sávba is. A fényszóró képes a sávunkat egy autónyi szélességben kivilágítani, hogy az útépítős miatt beszűkített szakaszokon mutassa a sávunkat és jobban érezzük az autó szélességét. A távfény kévéje a korábbi lézerfényszórók hatótávjához mérhető, de nincs róla konkrét adat.

Az új csodalámpa-generáció jóval kompaktabb, az oldalanként 25 600 mikro LED elfér egy csupán 13 milliméteres szélességű modulon. Ez azt jelenti, hogy egy-egy LED mindössze 40 mikrométeres, ami egy emberi hajszál vastagságának a fele!

Hátul felárért OLED-technikával világítana a fényszórók. A 36 önállóan vezérelhető fényforrást 6-6 OLED-panel fogja össze, sötétben kristálytiszta rajzolattal ragyognak a menüből választható menetfénymotívumok.

A fényszóró többletfunkciói 70 km/órás sebességtől élnek, az autó a GPS-jelekből tudja, ha lakott területen kívül megyünk és aktiválhatók az értékes többletfunkciók. Bár a fényszóró sok mindent kivetíthetnének az aszfaltra, színesben nem, csak fekete-fehérben engedélyezett ez a funkció és az egyéb veszélyre figyelmeztető háromszöget már nem engedi projektálni az európai szabályozás, így csak a jegesedésre figyelmeztető hópihéket rajzolhatja ki elénk.

Háromféle futómű van az autóhoz, az alapkonstrukció elöl-hátul független, MacPherson rugóstaggal és alsó keresztlengőkarral illetve hátul oldalanként négy lengőkarral. A normál futómű új hangolással várja a modellváltást.

Rendelhető helyette sportfutómű normál lengéscsillapítókkal valamint adaptív lengéscsillapítós kerékfelfüggesztés. A két kamrás, így húzó- és nyomófokozatban külön szabályozható adaptív lengéscsillapítókkal a DDC-futómű szélesebb tartományban hangolható kényelmes és sportos irányba is. Mindhárom futóművel egységesen 199 mm a hasmagasság.

Alapáron parkolórobot, sávelhagyásfigyelés és sávban tartás, táblafelismerés, kamerás fáradásfigyelés jár. Az ütközésmegelőzés az automatikus vészfékezésen kívül segít a kormányzásban, hogy kikerüljük az akadályt. A Q3 SUV figyel arra is, hogy ne kanyarodjunk a szemből jövő jármű elé és ügyel az első keresztirányú forgalomra. Szomorú viszont, hogy felár nélkül nincs adaptív tempomat, ami széria egy Suzuki Swiftben vagy Toyota Yarisban.

A fejlettebb vezetőtámogató csomagban elérhető a 210-ig aktív adaptív sebeségtartó és a 90 felett működő automatizált sávváltás. Ehhez a hátsó radarérzékelők figyelik az autó két oldalát és ha van rá hely plusz az irányjelzővel tudatjuk a sávváltási szándékot, az autó megoldja a dolgot. A sávváltás kiegészíti a távolságtartást és a bizonyos határok között önállóan kormányzó sávban tartást. A helyes irány megtalálásához már nem kell láthatónak lennie az út szélén a sávvonalaknak.

Különböző neveken elmenthető öt automatizált parkolási manőver, amit a mi példánk alapján maximum 50-50 méteres távon magától végrehajt az autó. A maximum 50 méterig igénybe vehető automatizált tolatássegítővel könnyebb lehet kitolatni zsákutcákból, ha megfordulni bonyolultabb volna. A vezetőtámogatás a Tech pro csomag meglétekor képes automatikusan az út szélére húzódni és lefékezni a vészvillogó aktiválásával, ha a vezető egy ideje nem csinál semmit és a vészjelekre sem reagál.

Hazai bevezetés: ősszel jön

Még ebben a hónapban elkezdődhet az autó előértékesítése, egyelőre ismeretlen árakon. A Q3 SUV első példányai valamikor ősszel jelenhetnek meg Magyarországon, ami lehet szeptemberben és októberben is az importőr várakozásai szerint.

Javul a szériafelszereltség, az elöl és hátul is LED-es lámpákon kívül az elektromos csomagtérfedél-mozgatás is alapáras lehet, akárcsak a mélynyomós Audi Sound hangrendszer, a navigáció és az induktív telefontöltés.

Nagyjából 120 különféle opció választható a kifutó modellhez, ami lehetővé teszi az ínyenceknek a tökéletesen személyre szabott autó összerakását, de a vevők zömének az extracsomagok áttekinthetőbbek. Mivel a fix felszereltségi csomagok egyszerűbbé teszik a készletezést és hatékonyabbá, ezáltal olcsóbbá a gyártást, a rengeteg külön tételt az Audi is összefoglalja csomagokba, amilyen a Tech plus és a Tech pro.

Megígértem és alá is írtam, hogy semmit nem tudok arról, kap-e utódot a Q3 Sportback? A helyes válasz megtalálásában segíthet az eddigi Q3 Sportback piaci sikere és az a tény, hogy a cikkben bemutatott autó neve Q3 SUV, nem simán Audi Q3. A Q3 Sportback sorsáról hivatalosan a harmadik negyedévben tudunk meg többet.