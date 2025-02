Összkerékhajtással is kapható, de az 1,6 tonna helyett 1724 kilót nyom

Odabent is szögletes, keménykedős a dizájn – illik az autó karakteréhez ez a jeepes hangulat

Az üvegtető elülső része nyitható is

A kocsi egyelőre csak 1,6 literes benzinmotorral kapható, de még az idén érkezik a plug-in hibrid változat is

Az ajtóbelső is mindent megtesz, hogy meggyőzzön: ez egy kemény terepjáró!

A konnektorról is tölthető hibrid Jaecoo 7 árai

A hátsó traktus is kényelmes, jó a lábtér is, fejtér is, mint általában az ekkora villanyautóknál