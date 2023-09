„Sikeres évünk van” – mondja jogos elégedettséggel a Vezess megkeresésére Nagy F. Béla, a Maserati hazai üzletág-vezetője, majd szavaiból gyorsan kiderül: viszik rendesen a patinás brand friss és meleg slágertermékét, az új GranTurismót. „Nagyon szép, nagyon-nagyon. Nem tudod levenni róla a szemed. Szeptember hónapban már két új GT tulajdonos vehette át megrendelt gépkocsiját. Voltak már GT átadások korábban is, és még nem ért véget az év” – teszi kézzelfoghatóvá a történelmi infláció évében is elért üzleti eredményt, mi pedig máris irigykedünk valakikre.

Az egyik most átadott kupénak csak a fényezése 23 ezer eurós felárat kóstál. Nem csak szép, de lélegzetállítóan drága is az olasz márka szerelemautózásra született kétajtósa, a GranTurismo alapára 74 és 94 millió forint között mozog ma. Éppen ezért nem is vele foglalkozunk cikkünkben, hiszen van tőle drágább modell is a Maserati kínálatban.

Magyarország a kontinens legsúlyosabb inflációjával küzd, ezért indokoltnak éreztük, hogy több összeállításban bemutassa szerkesztőségünk a személyautók áremelkedésének a mértékét márkánként, majd cikksorozatunk második részében a 20 legnépszerűbb modell mai árcéduláit vetettük össze a 12 hónappal ezelőttiekkel, míg mostani írásunkban a 10 legdrágább, és a 10 legolcsóbb új személyautónál derítjük ki, mennyivel drágultak (esetleg mennyivel csökkent az áruk) e nehéz esztendőben. Jövő héten a használt autók piacát túrjuk fel alaposan.

Mi a helyzet a legdrágább új autóknál?

Áprilisban állítottunk össze egy toplistát az akkor itthon megrendelhető 10 legmagasabb alapárú személyautóról, márkánként csak egy-egy modellt bele véve a sorba. Ezt húztuk most ki a fiókból, és ugyanabban a sorrendben bepakoltuk őket az alábbi táblázatba. Vagyis a legolcsóbbtól haladva a legdrágább felé, majd mindnél megnéztük a Datahouse segítségével, hogy az adott személyautó legdrágábban kínált verziójának mennyit változott az extrák nélküli – persze ezen a szinten már pazar felszereltséget tartalmazó – alapára. (A Datahouse adatbázisában nem szerepel a Bentley és az Aston Martin.)

Hát, nem sokat drágultak. Sőt, a legtöbb luxusautó forintban ma éppen ugyanannyi, mint egy éve ilyenkor. Lehet itt 16,4 százalék az éves infláció mértéke (az egész EU-ban a legmagasabb), emelkedhet az élelmiszerek fogyasztói ára 19,5 százalékkal, a háztartási energia ára pedig egészen sokkoló 34,7 százalékkal. A luxusautók többsége nem ma sem kerül többe. Táblázatunkban minden modellnek a legdrágább változata szerepel, és márkánként csak egy autó (ha nem így tettünk volna, tele lenne ilyen-olyan Ferrarikkal).

Márka, modell Alapár-változás

(százalék) Alapár ma

(forint) Alapár 2022. szeptemberében 10. Lexus LS 500h 0 56 000 000 56 000 000 9. Tesla Model X Plaid -5,1 56 763 900 59 646 900 8. Jaguar F-Type 5.0 0 59 910 000 59 910 000 7. BMW XM +1,5 71 640 000 70 575 000 6. Mercedes SL AMG 63 +4,8 84 765 000 80 689 000 5. Audi R8 Spyder V10 5.2 +0,6 86 716 820 86 227 870 4. Range Rover SV +4 95 626 000 91 816 000 3. Maserati Mc20 0 112 640 212 112 640 212 2. Porsche 911 Turbo S +6,1 117 315 000 110 117 000 1. Ferrari SF Stradale 0 176 000 000 176 000 000

(Apró megjegyzés, hogy a BMW-nél és a Maseratinál a modellek második legdrágább verziójának mai alapárát adtuk meg, ugyanis ezeknek létezik fél évnél régebbi, a maival összevethető alapára. A Teslánál januári a régebbi összeg.)

Mikor rákérdezünk a maseratis Nagy F. Bélánál, hogy a százmilliós árszinten könnyebben megengedhetik-e maguknak, hogy változatlanul hagyják az alapárakat a szinte minden szektor termékeit és szolgáltatásait durván sújtó infláció közepette, így válaszol.

„A modelljeink árazását alapvetően Maserati-gyár által kiadott árak határozzák meg. Igyekszünk alkalmazkodni a pillanatnyi gazdasági helyzethez, de kevés a mozgásterünk, amely figyelembe vehető a fogyasztói árak kialakítása során. Euróban meghatározott áraink vannak, vagyis kizárólag az árfolyamváltozás következtében módosítunk a forintos árakon.”

Pedig az átlagos hazai autóvásárló sanszosan azt gondolhatja, minél drágább egy új személyautó, annál nagyobb az árrés és ebből következően a mozgástér, annál többet lehet keresni rajta. „Ez nem így van. Követnünk kell a gyártó által kiadott árrés-szinteket. Nálunk nincsenek jelentős eltérések az árrés tekintetében, de természetesen nem árulhatom el az árrés százalékos mértékét.”

Kimondottan jellemző az eurós ár ezen a szinten, nem is mondanak mást, ha felhívja az érdeklődő őket. Mint mi most a Ferrari Budapest nevű importőrt az V. kerületi Bank Center aljában. “SF Stradale? Az nettó 360 ezer euró. Plusz az extrák. Meg az áfa.”

Ezzel szemben a legolcsóbb top 10…

Az iménti álomvilággal szemben jöjjön a sokkal többeket érintő valóság, talán még azt sem mondhatjuk, hogy az átlagos polgárok hétköznapi vásárlásai. Egyrészt 2023 őszének Magyarországán az újonnan forgalomba helyezett személyautóknak mindössze a 24 százalékát vették magánszemélyek, másrészt ez a nagyságrendileg 20 ezer család jövedelmi szintje nem az átlag. Aki ma vadonatúj személyautót vásárol, az nem átlagember, még az sem, aki ma 5-6-7 millióért veszi.

Ettől függetlenül biztosan kellemetlen meglepetés lehet olvasni, hogy a legolcsóbb, vagyis 5-6-7 milliós személyautóknak – szemben az 50-60, vagy 100 milliósokkal – sajnos érdemben emelkedett a forintos ára az elmúlt 12 hónapban.

Táblázatunkban a tavaszi cikkünk alapárai szerint haladunk a legdrágábbtól a legolcsóbbig, mert abból az időpillanatból van pontos listánk, az alapárak résznél viszont a mai, és az egy évvel ezelőtti árak szerepelnek. Ez így máris látványosan mutatja, hogy itt aztán évente többször változhat és változik is a sorrend, pláne, hogy ekkora – modellenként akár igen eltérő mértékű – emelkedések vannak az újautó-kínálat legalján. Szemben a legtetejével.

Márka, modell Alapár-változás

(százalék) Alapár ma

(forint) Alapár 2022. szeptemberében 10. Fiat Panda +8,9 6 280 000 5 720 000 9. Suzuki Swift +10,4 6 830 000 6 120 000 8. Suzuki Ignis +10,2 6 940 000 6 230 000 7. Hyundai i20 +3 6 699 000 6 499 000 6. Toyota Aygo X +7,8 6 040 000 5 570 000 5. Dacia Sandero +8,6 5 349 000 4 890 000 4. Kia Rio – már nem forgalmazzák 5 490 000 3. Kia Picanto +9 4 999 000 4 549 000 2. Hyundai i10 +14,2 5 299 000 4 549 000 1. Mitsubishi Space Star +5,6 4 440 000 4 190 000

(Hyundai i20-nál ez a második legolcsóbb változat, ennek van tavalyig nyúló régebbi alapára.)

Kemény világ ez a szegmens, ahogy a Vezess is megírta többször, szó szerint haldoklik. Már az megbecsülendő, hogy egyáltalán gyárt valaki ilyen méretű kisautót. “Mivel a Picanto Európában az egyik legnépszerűbb Kia modell (több mint 1 millió darabot adtunk el a

20 évvel ezelőtti megjelenés óta), így központilag is az a döntés született, hogy nem vonulunk ki ebből a szegmensből” – feleli megkeresésünkre Nagy Norbert, a Kia márkaigazgatója.

De mi a helyzet az árazással? A Piacanto drágulásától vannak kisebb mértékű árváltozások, és nagyobbak is. “Ebben a kategóriában az ár egy igen fontos vásárlási szempont, így arra törekszünk, hogy a legolcsóbb kategóriában is versenyképesek tudjunk maradni és bővíteni az elégedett Kia ügyfelek számát. Fontosnak tartottuk megőrizni a modell versenyképességét, mert ebből a kategóriából (A-szegmens) egyre több gyártó száll ki, nem gyárt már ilyen kisméretű autókat, mert ezek költséghatékonysága nem jó. A Kia viszont mindig is fontosnak tartotta, hogy a kisautó szegmensbeli vásárlók részére is megfelelő kínálatot tudjon biztosítani.”