Az Európai Unió 27 állama közül Magyarországot sújtotta a legmagasabb infláció a mögöttünk álló 12 hónapban. A 800 forintos tejtől a 80 forintos tojásig sok mindennek az égig emelkedett és sokkolt az ára minket – de vajon mennyivel drágultak a személyautók? A Vezess többrészes cikksorozatban rengeteg friss statisztikával mutatja meg az új-, és a használt autók árnövekedését

a használt üzemanyagok szerint,

a legnépszerűbb márkák és modellek mindegyikét megnézve,

külön kiemelve a legnagyobb árnövelőket és az árcsökkentőket egyaránt,

és megnézzük az ország legolcsóbb és legdrágább autóinak az árváltozásait is.

Sorozatunk első részében az új személyautókkal, azon belül is a legtöbb járművet értékesítő márkákkal foglalkozunk, és megnézzük üzemanyagok szerint is az árváltozásokat. Megvizsgáljuk ezen felül, hogy kinek a kereskedéseiben drágultak leginkább az autók, és eláruljuk azt is: pár márkánál csökkentek az átutalandó összegek éves szinten.

A benzinesek, a dízelek vagy az elektromosok drágultak nagyobbat?

Összességében 13,5 százalékkal emelkedett az elmúlt 12 hónapban idehaza az újonnan forgalomba állt új személyautók ára – derül ki a Datahouse adatbázisából, amit cikkünk megírásához használtunk. Ez ugyan elmarad az országos infláció mértékétől, de mivel nem a kifli árkategóriájában mozgunk, forintban leírva fájdalmas a különféle modellenként legtöbbször milliós összeg.

2023 szeptemberében 15 625 051 forint az átlagára a jelenleg megvehető összes modell ezerféle különféle változatának. Ez egy átlagösszeg a piac teljes egészére, egyúttal azt jelenti, hogy 2 106 314 forinttal emelkedett az átlagár 12 hónap alatt, 2022 szeptembere óta.

Cikkünk ezt az időszakot vizsgálja, legelőször is a használt üzemanyagok szerint. A teljesen elektromos személyautó vásárlásában gondolkodókat sok ág húzta ebben a 12 hónapban a napelemekkel kapcsolatos furcsa jogalkotói kapkodástól odáig, hogy régóta némán hallgatnak egy esetleges újabb állami vásárlási támogatás lehetőségéről. Erre még ez is: 20,7 százalékkal emelkedtek az új villanyautók eleve átlag feletti árai. (Táblázatunkból kiderül, hogy a dízel-elektromos hibridek még ezt is felülmúlták, de elenyésző számú személyautó kapható jelenleg ilyen hajtáslánccal.)

Sorrend az áremelkedés

mértéke szerint Használt üzemanyag Áremelkedés mértéke

2022.09-2023.09-ig (százalék) 1. dízel-elektromos hibrid 23,5 2. tisztán elektromos 20,7 3. benzin-elektromos hibrid 13,5 4. benzin 10,4 5. dízel 2,1

Az egyre népszerűbb benzin-elektromos hibridek árai éppen az összes létező személyautó átlagával azonos mértékben emelkedtek (13,5 százalék), jó hír, hogy a legnagyobb számban vásárolt sima benzinesek valamivel az átlag alatt (10,4 százalék).

Legszerényebb mértékben a dízelek drágultak (2,1 százalékkal). Mivel gázolajos személyautóból még mindig jóval több áll forgalomba Magyarországon, mint tisztán elektromosból (az összes értékesítés 12,43 százaléka vs. az 5,05 százalékával, 2023. 01-07.hó), ez sok cég és magánvásárló számára anyagilag kedvező helyzet.

Mi mennyit drágult? Augusztusban 16,4 százalék volt az éves infláció mértéke, azonban számos fontos, az életünket alapvetően befolyásoló területen ennél magasabb volt a mértéke az elmúlt 12 hónapban. Az élelmiszerek fogyasztói ára 19,5 százalékkal emelkedett, a háztartási energia 34,7 százalékkal, ami viszont jó hír lehet egyeseknek: a szeszes italok és a dohányáruk csak 12,7 százalékkal.

A 10 legnépszerűbb márka

Tizenkét hónapos időszakot vizsgálva óriási különbségeket látunk annál a 10 márkánál, amelyek (az év első 7 hónapját nézve) a legtöbb személyautót állították forgalomba idehaza. Az idén magabiztosan piacelső Toyota 5,1 százalékos (hangsúlyozzuk: minden modell minden verziójának az átlagát nézve) áremelkedése messze a piac egészének az átlaga alatt lapul, ahogy a második Škoda 6,5 százalékos árváltozása is. Eközben a harmadik Volkswagen márkakereskedéseiben gyakorlatilag egyáltalán nem változtak a személyautók árai egy év alatt, bármilyen infláció tombol a szalonok falain kívül az országban.

Sorrend a forgalomba helyezett személyautók száma szerint Márka Áremelkedés mértéke

2022.09-2023.09-ig (százalék) Forgalomba helyezett

személyautók

száma (darab) 1. Toyota 5,1 8571 2. Škoda 6,5 6653 3. Volkswagen 0,3 5495 4. Suzuki 10,9 5238 5. Ford 13,9 4281 6. Kia 11,8 4278 7. BMW 14,3 3122 8. Dacia 7,9 2878 9. Mercedes 7,4 2821 10. Audi 1,8 2405

Az értékesítési számaiból következő pozícióját nézve nagyot esett 2023 első felében a Suzuki, még a dobogóról is lecsúszott, pedig a többiekhez képest egyáltalán nem drámai a 10,9 százalékos drágulás. Sanszos azért, hogy a törzsvásárlói jóval érzékenyebben reagálnak az olcsóbb kocsik árcéduláinak átírására, mint mondjuk a BMW vevői a valamelyest átlag feletti 14,3 százalékra.

Érdemes egy mondat erejéig kiemelni az ország legnagyobb forgalmazójaként a Porsche Hungariát, amelynek mindhárom top 10-ben szereplő márkája jól tartotta magát az elmúlt 12 hónapban.

Élénken figyelhetik a riválisok árazásait a német prémiumtrió hazai importőrei is, nagyon eltérőek ugyanis náluk a számok: az Audik 1,8 százalékkal drágultak átlagosan, a Mercedesek 7,4 százalékkal, míg a már említett BMW-k jóval ezek felett, 14,3-mal.

A legtöbbet emelő márkák

Összesen 40 márka árváltozásai szerepelnek a Datahouse hatalmas adatbázisában, a szerényebb darabszámmal és a felhők között lebegő árakkal dolgozó luxusmárkák (Ferrari, Bentley stb.) hiányoznak. Sajnos nincs 12 hónapra visszanyúló statisztika a hírekben sokat szereplő Tesláról sem, pedig a villanyautók árait eléggé megrángatta az amerikai márka, amelyre lejjebb azért még visszatérünk. Nézzük a legtöbbet emelőket!

Sorrend az áremelkedés

mértéke szerint Márka Áremelkedés mértéke

2022.09-2023.09-ig (százalék) 1. Fiat 25,2 2. Honda 21,8 3-4. Abarth 17,9 3-4. Alpine 17,9 5. DS 15

Kiemelkedik a Fiat és a Honda a 20 százalékot is megahaladó áremelkedésekkel, az ötösbe bekerülő többi márka kicsi, kevés forgalomba helyezéssel. Átnézve a listát, a márkák nagyja 10 és 15 százalék között emelt árat az elmúlt 12 hónapban – de arra is volt példa, hogy egyesek modelljei olcsóbbak 2023 szeptemberében, mint tavaly ilyenkor.

Akiknél csökkent az átlagár

Három olyan márkát találtunk a Datahouse adatbázisaiban, amelyek a pénzünket elértéktelenítő infláció és a csúnya áremelkedések közepette ma átlagosan olcsóbban kínálják a portékájukat, mint egy évvel ezelőtt. Legalábbis a forintban kifejezett számot nézve.

Nem lehet meglepődni, hogy a SEAT megszűnéséről szóló hírek közepette csaknem 10 százalékkal olcsóbb a modellkínálat egésze, viszont a cégcsoporton belül a helyére lépő – és magasabb árkategóriás – Cupra szintén csökkentett. Persze, nekik nagyon kell a vevő, most nő ki szinte a semmiből ez a brand. Különösen érdekes a Mazda -2,7 százaléka a többi japán márkához mérve (lásd a Hondától a magyar gyárral rendelkező Suzukiig.)

Sorrend az árcsökkenés

mértéke szerint Márka Árcsökkenés mértéke

2022.09-2023.09-ig (százalék) 1. SEAT -9,9 2. Cupra -4,1 3. Mazda -2,7

Sajnos nincs éves adat a Tesláról, csak hat hónapos, ezért kivételesen ezt írjuk most: a konkurenciának komoly problémát okozó – és olykor eléggé agresszívnek tűnő – döntések nyomán féléves távlatban 5,2 százalékkal csökkentek összességében a különféle modellváltozatok árai átlagban. Ugye, emlékeztek még: az összes villanyautó ára együttesen 20,7 százalékkal emelkedett éves szinten, így nézve komoly szám ez az 5,2.