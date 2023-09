„A márkáink többségénél áttértünk az euróalapú értékesítésre a személyautóknál. Ha az elmúlt 12 hónapot nézzük, tavaly év végén bőven volt az euró 400, de 420 forint felett is. Az azóta bekövetkezett forinterősödés is kedvezően hatott az árainkra: az euróalapú értékesítés Magyarországon tompítani tudta a központi áremelések vásárlókra gyakorolt hatását” – íme, egy gazdasági okokból bevezetett lépés, amivel az ország legnagyobb importőrjeként a Porsche Hungaria elérte, hogy egyes modelljeinek az árcéduláján ma kisebb összeg szerepel forintban, mint tavaly ilyenkor.

A Vezess folytatja az új és használt személyautók árváltozásait bemutató sorozatát, az első részben az idehaza legtöbbet értékesítő márkák meglehetősen széles skálán mozgó árazását ismertettük meg veletek. Összeállításunkból kiderült például, hogy egyes népszerű importőrök modelljeire ma 25 százalékkal is durvább összegek vannak kiírva, mint egy éve ilyenkor, miközben másoknál meg a történelmi infláció idején sem változtak érdemben az árcédulák.

Mostani cikkünkben annak a 20 modellnek nézzük meg az egy év alatt bekövetkezett árváltozásait, amelyekből újonnan a legtöbb állt forgalomba idén Magyarországon. Vagyis, bármi történt velük, ezekből vittek haza a legtöbb darabot a cégek és a családok. Annyit elárulunk már most: a nagy többség százezres/milliós összeggel drágább, mint 2022 szeptemberében, de érdekes módon akad pár kivétel is – pedig nagyon nem egyszerű az importőrök helyzete.

„A gazdaságot, ezen belül az iparágat érő negatív hatások a legtöbb disztribútort azonos mértékben érintették. Alapanyagárak, beszerzési nehézségek, a megemelkedett logisztikai költségek, drasztikus energiaár-növekedés, munkadíjak emelkedése, ezek mind befolyásolják a magyarországi bekerülési árakat” – sorolja a leküzdendő problémákat Varga András, a Magyar Suzuki Zrt. marketing csoportvezetője.

Három modellnek mégis csökkent az ára

Van ilyen is: a Volkswagen Golfnak és a T-Crossnak, valamint a Škoda Kodiaqnak ma alacsonyabb a hivatalos alapára, mint egy éve ilyenkor. Úgy érdemes ízlelgetni ezt a mondatot, hogy augusztusban 16,4 százalék volt az éves infláció mértéke (az egész EU-ban nálunk a legmagasabb), az élelmiszerek fogyasztói ára 19,5 százalékkal emelkedett, a háztartási energia ára pedig egészen sokkoló 34,7 százalékkal.

Eközben Európa valaha volt legnagyobb számban értékesített személyautójának, a Golfnak ma 12,39 millió forint az alapára a Datahouse szerint, pedig tavaly szeptemberben még 13,14 millió forintba került.

Összeállításunkban az akció nélküli, hivatalos alapárakkal dolgozó statisztikáit használjuk a Datahouse-nak. Azért nem az akciós árakat nézzük, mert azokhoz márkánként igen eltérő feltételek társulnak a hűségprogramtól az ilyen-olyan kamattal terhelt finanszírozásig. Így gondoljuk a legtisztábbnak és legkorrektebbnek az alapárak összehasonlítását. Ráadásul a Datahouse-nál a modellek alapára mindig egy-egy átlagár, az adott modell összes verziójának az alapárát átlagolva kiszámolt összeg.

Az ország idei legnépszerűbb személyautójaként az Octavia esetén például 8 verzió alapárának az átlaga, a második legnagyobb darabszámban forgalomba állt Suzuki S-Crossnál az elérhető 26 különféle változat átlaga az alább látható összeg, a toplistás dobogón harmadik Kia Ceednél immár 56 verzióé. De például Fiat 500-ból csupán 2 változat elérhető nálunk, ott ezek átlagát írtuk.

Árváltozás 2022 szeptembere

óta (százalék) Modell A különféle verziók alapárainak

az átlaga most (forint) -6 Volkswagen Golf 12 398 546 -5,6 Škoda Kodiaq 17 267 228 -4,3 Volkswagen T-Cross 9 108 193

„Biztosan kedvezően hatott e modellek árára az, hogy a Porsche Hungariánál áttértünk az euróalapú értékesítésre. Az Octavia és a Kodiaq esetében kiemelendő, hogy mindkét típus kifutóban van, az Octaviánál 2024 májusában érkezik a facelift, míg a Kodiaq esetén 2024 januárjában várható majd teljesen megújult kiadás. Kifutó modellek esetében alacsonyabb általában a gyár által előírt emelés. A Golf és a T-Cross esetén fontos kiemelni azt, hogy ezek azok közé a modellek közé tartoznak, melyek magánszemélyek, családok körében igen népszerűek. Így a mostani inflációs környezetben egy rendkívül kiélezett árverseny van ezen modellek, a kisautók, kis SUV-ok piacán, ezzel magyarázható a tartósabb ára ezeknek a változatoknak” – magyarázza az árakat megkeresésünkre a Porsche Hungaria.

A legnagyobb mértékben drágult modellek

Szintén hármat emelünk ki, először is messze kilóg a sorból a Ford Tourneo Custom, majd a Škoda Octavia jön, aztán a Toyota Corolla. Ha nem tudnánk az Octavia idei értékesítési sikerének hátterét, még azt is mondhatnánk: meglepetés, hogy a legnagyobb darabszámban forgalomba állt modell ára is ennyit növekedett. Piacelemző cikkünkben megírtuk, hogy „a tavalyi gyártási problémák és a hatalmas tűzeset Mladá Boleslavban eleinte lassította az Octavia gyártását. A felgyűlt megrendelések leszállítása és átadása az idei évben azonban februártól rendkívüli módon felgyorsult.”

Árváltozás 2022 szeptembere

óta (százalék) Modell A különféle verziók alapárainak

az átlaga most (forint) +24,1 Ford Tourneo Custom 19 873 188 +8,1 Škoda Octavia 12 846 901 +7,1 Toyota Corolla 14 078 033

Másrészt a 8,1 százalékos áremelkedés az Octaviánál, valamint a 7 százalék a Corollánál egyaránt egész jónak számít (a 20-as toplista többséget adó 17 modell árváltozása pedig még inkább), hiszen az összes márka összes típusának az alapára 13,5 százalékkal emelkedett 2022 szeptembere óta. Vagyis kijelenthető: a Magyarországon jelenleg kapható több száz modellből a legnépszerűbbek alapárai – a Ford termékét leszámítva – messze átlag alatt emelkedtek.

A 20 legnépszerűbb

Nézzük meg most egyben azt a 20 személyautót, amelyekből az év első 7 hónapjában a legtöbb forgalomba állt. Jellemzően a listák elején szereplők a legérdekesebbek, a Škoda Octavia hosszú-hosszú évek után vezeti ismét az eladásokat – róla már írtunk az imént. Az elmúlt esztendők bajnokainál, a Suzuki két húzómodelljénél még kisebb az áremelkedés mértéke, mégis, ahogy múlt heti cikkünkben írtuk, a márka vásárlói minden bizonnyal érzékenyebben reagálnak még az átlag alatti drágulásra is. De hogyan sikerült ezen a szinten tartani a Suzukinál az árakat?

„Minimális előnyt jelenthet a hazai gyártás. A Suzuki hazai gyártású két modellje, a Vitara és az S-Cross esetében a kisebb mértékű áremelkedés mögött azonban üzletpolitikai döntés áll. Már 2022-ben is alapelvnek tekintettük – amikor egyébként az autóhiány miatt indokolatlan áremelkedést tapasztalhattunk a piacon –, hogy a Suzuki típusok esetében a lehető legkisebb mértékben növeltük a listaárat. Amíg lehetséges, ezen nem is kívánunk változtatni, éppen ezért ritkábban és az átlagnál kisebb mértékben emelünk árat” – válaszolta a Vezessnek Varga András.

Sorrend a forgalomba állt

autók száma alapján Modell Árváltozás 2022

szeptembere óta (százalék) A különféle verziók alapárainak

az átlaga most (forint) 1. Škoda Octavia +8,1 12 846 901 2. Suzuki S-Cross +5,4 11 654 400 3. Kia Ceed +7 10 533 821 4. Toyota Corolla +7,1 14 078 033 5. Suzuki Vitara +5,9 10 775 000 6. Ford Tourneo Custom +24,1 19 873 188 7. Dacia Duster +5,4 7 246 647 8. Toyota Yaris Cross +5,2 11 553 882 9. Toyota Yaris +5,3 9 371 635 10. Toyota C-HR +2,9 14 024 348 11. Fiat 500 +7 7 555 000 12. Ssangyong Korando +4,3 8 965 069 13. Kia Sportage +1,7 14 880 034 14. Toyota RAV4 +4,5 18 189 250 15. Volkswagen Golf -6 12 398 546 16. Dacia Jogger +3,5 7 485 250 17. Hyundai Tucson +3 15 454 000 18. Opel Corsa +1,9 9 365 294 19. Škoda Kodiaq -5,6 17 267 228 20. Volkswagen T-Cross -4,3 9 108 193

Szemmel láthatóan nem képes mindenki arra, amire például a Suzuki, de akkor adott a kérdés: miért nem térnek át sorra az importőrök az euróalapú értékesítésre? Hiszen most azt látjuk, hogy a modelleknél a 6 százalékos árcsökkenéstől a 24 százalékos drágulásig óriási a szórás.

„E mögött üzletpolitikai döntést látok, amely a piacszerzést és a branderősítést célozza meg. Mivel az ilyen jellegű árképzés ellentmond a gazdasági realitásoknak, nem gondolom, hogy hosszú távon fenntartható. Ezt a megoldást mi nem alkalmazzuk, hiszen ez a listaárak szinte napi szintű változását eredményezné, minimális pozitív hatás mellett” – mondja Varga András, a Magyar Suzuki Zrt. marketing csoportvezetője.