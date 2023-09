3505 darab Škoda Octavia állt forgalomba 2023 első hét hónapjában Magyarországon, ezzel fölényesen első lett a hazai újautó-piacon. A sikerhez rendkívül magas, 118,52 százalékos emelkedés kellett a múlt év hasonló időszakához képest a Datahouse adatai, statisztikái szerint.

Az Octaviával egy olyan modell vezeti most a hazai eladásokat, amely tavaly az első ötben sem volt az akkori első fél évben,

az elmúlt évtizedben volt rá példa, hogy az első 10-ből is kiesett,

ugyanakkor négyszer már abszolút elsőként is uralta a piacot (2011, 2013–15),

vagyis rendkívül hullámzóak a hazai értékesítési számai annak ellenére, hogy az autó megítélése régóta meglehetősen egységes és pozitív.

Most például több más ok mellett egy extrém gyártragédia áll az első hely hátterében. „A tavalyi gyártási problémák és a hatalmas tűzeset Mladá Boleslavban eleinte lassította az Octavia gyártását. A felgyűlt megrendelések leszállítása és átadása az idei évben azonban februártól rendkívüli módon felgyorsult” – válaszolta a Vezess kérdésére a forgalmazó Porsche Hungaria.

Eltűntek a családok az autószalonokból

Bármennyire is tökéletes használati tárgynak tűnik mondjuk egy négytagú család számára az Octavia, az adatok szerint újonnan szinte egyáltalán nem a magánszemélyek vásárolják nálunk a Škoda húzómodelljét. Idén például extrém magas a forgalomba helyezéseinél a cégautók aránya, kereken 90 százalék. Vagyis 3155 darabot kisebb-nagyobb vállalkozások, cégek és multik vásároltak, ezzel szemben mindössze 350 darabot vittek haza az átlagostól jómódúbb polgárok.

A hét hónap alatt idehaza felrendszámozott 64 911 darab új személyautónak (–2,19 százalék) összességében a 76 százaléka került céges vásárlóhoz, vagyis a Škoda bajnokánál még ennél is rosszabb az arány. A fájdalmas inflációval sújtott, mély recesszióba süllyedt Magyarországon manapság nincs pénzük az embereknek új kocsira. Ez valamelyest magyarázza a jellemzően mindig is nagyobb mértékben a magánszemélyek által preferált Suzuki modelljeinek hirtelen hátrébb csúszását a listán.

Beszédesek az alapáraik is. Az Octaviát 10,79 millió forinttól lehet konfigurálni jelenleg, vagyis egy extrás változat ára könnyen felugrik a 15 milliós sávba. Ezzel szemben a Suzuki drágább húzómodelljeként az S-Cross 7,5 milliótól vihető haza, a Vitara 6,99 milliótól. A top 20-ból is rég kiesett egykori „örök bajnok” Swift alapára – csak érdekességként leírva ide – most 6,13 millió forint.

Soha nem volt még olyan, hogy Magyarország legnagyobb darabszámban forgalomba állított új személyautója egy 10 millió forintnál drágább modell legyen.

Míg tavaly szinte mindenkit komolyan érintettek a gyártási és szállítási nehézségek, a modellek 10-es listáján a jelentős pluszok és mínuszok arra utalnak, hogy egyesek kimásztak már a gödörből, míg mások továbbra is súlyos gondokkal küzdenek.

Modell Forgalomba helyezések

száma (2023.1-7. hó, darab) Változás (2022.1-7. hónaphoz

képest, százalék) 1. Škoda Octavia 3505 +118,52 2. Suzuki S-Cross 2598 -37,65 3. Kia Ceed 2131 -16,46 4. Toyota Corolla 1914 -13,35 5. Suzuki Vitara 1883 -22,92 6. Ford Tourneo Custom 1565 +47,92 7. Dacia Duster 1562 -33,42 8. Toyota Yaris Cross 1347 +45,62 9. Toyota Yaris 1316 +5,7 10. Toyota C-HR 1294 +7,3

A legjelentősebb növekedést szintén egy régi nagy kedvenc, az Opel Corsa értékesítői tudják felmutatni, nagyon mélyről bújt elő a modell. A márka értékesítését átvevő Wallis vezére a Vezess hasábjain tett nyilvános ígéretet az Opel felemelésére, ez a szám már egyértelmű eredménynek tűnik. Jelentősen emelkedtek még százalékosan a Ford Tourneo Custom, a Toyota Yaris, valamint a Škoda Kodiaq számai is idehaza.

Első helyébe került a Suzuki S-Crossnak a 37,65 százalékos mínusz, pláne az Octavia brutális növekedésével párhuzamosan. Ez a modell esett a legnagyobbat, de gyenge félévet zárt a testvér Vitara is, valamint a Dacia Duster és a Toyota RAV4.

Átrendeződött a márkák listája is

Immár megkérdőjelezhetetlenül és fölényesen első a márkák között a Toyota (nem kell a kivonásokra mutogatnia), ráadásul még csak nem is a Suzukival volt versenyben az aranyért, hanem az Octavia által izmosított Škodával. Az esztergomi gyártóbázissal erősített, de idén szokatlanul gyenge félévet produkáló japán márka még a dobogóról is lecsúszott, pedig a most harmadik Volkswagen is harmatosabban szerepelt – legalábbis százalékosan – a piaci átlagnál.

Az összességében 2,19 százalékos mínuszba csúszott újautó-piacon (ami hét hónap alatt 1450 darabos csökkenést jelent) négy márka volt képes növelni a számait idén: a Škoda 67,46 százalékkal, az Audi 33,17-tel, a BMW 14,4-gyel és az eleve magas pozícióból induló Toyota 4,37 százalékkal.

Márka Forgalomba helyezések

száma (2023.1-7. hó, darab) Változás (2022.1-7. hónaphoz

képest, százalék) 1. Toyota 8571 +4,37 2. Škoda 6653 +67,46 3. Volkswagen 5495 -7,76 4. Suzuki 5238 -26,87 5. Ford 4281 -17,93 6. Kia 4278 -15,22 7. BMW 3122 +14,44 8. Dacia 2878 -33,7 9. Mercedes 2821 -15,94 10. Audi 2405 +33,17

Erős fél évet zárt legnagyobb forgalmazóként a sokmárkás Porsche Hungária, tőlük boldogabb valószínűleg csak a Toyota lehet. Az okok felsorolása előtt Varga Zsombor PR-igazgató hangsúlyozza, hogy a céges és a magánvásárlók között is első lett idén a Toyota. Remek szereplésük háttereként említi, hogy több mint 20 elektrifikált modellt kínálnak Magyarországon, ami náluk találkozik a kereslettel: az eladásaik 70 százalékát adták ezek idén. „Szorosan ehhez kapcsolódik a legtöbb versenytársunknál jobb ellátottság és a szállítási határidők kérdése. (…) Ellátási láncunk stratégiai fejlesztése évtizedek óta ennek mentén folyik, ezért e tekintetben nem okoztak számunkra komolyabb törést sem a Covid, sem a félvezető- és chipválság jelentette kihívások” – állítja Varga.

Miközben a piac egészén 24 százalék volt a magánvásárlók aránya ebben a hat hónapban, náluk 36 százalék, pedig mindenki tudna mondani pár olcsóbb népautós márkát a Toyotánál. Ha nem is a legközvetlenebb rivális a Dacia, de a román–francia márka például 33,7 százalékos mínusszal zárt.

Csökken Európában az európai márkák részesedése

Komoly esély van rá, hogy rövid időn belül jelentős mértékben megtörténjen ez a magyar újautó-piacon is. 2023 első fél évéig még soha nem volt sem amerikai, sem kínai márka a 20-as toplistán, idén bekerült egy. És bár hiába emelkedtek 202,32 százalékkal a gyilkos árcsökkentésekkel a villanyautós konkurenseket sokkoló új Teslák forgalomba helyezései nálunk (ami 783 új személyautót jelent a tavalyi 259-cel szemben), nem Elon Musk cége lett toplistás (ők per pillanat 21-ik helyen állnak, hónapok kérdése a top 20).

Az egykori brit márka logóját viselő kínai MG lépett be az elitbe elképesztő mértékben terjeszkedve, tavaly ősszel 22 értékesítési pontot nyitott egyszerre (!) nálunk, aminek idén már tisztán látszanak az eredményei. A semmiből indulva adnak el idén bőven ezer feletti személyautót Magyarországon.

Márka Forgalomba helyezések

száma (2023.1-7. hó, darab) Változás (2022.1-7. hónaphoz

képest, százalék) 20. MG 791 még nem forgalmazták 21. Tesla 783 202,32

Szinte biztosan erőteljes értékesítésnövekedést ér el a következő években az MG és a Tesla, mindkettő régi, nagy márkákat előz meg majd a hazai toplistán. Jelenleg a Peugeot (1002 darab hét hónapa alatt), a Nissan (1070 darab) és a Mazda (1098 darab) áll előttük, nagyon úgy tűnik, a kérdés most csak az: már idén lenyomják őket, vagy csak jövőre?

Több dízelt veszünk, mint elektromost

Ugyan a nagyarányú elektrifikációval magyarázza sikerét a Toyota (full hibridek), és hasít a Tesla is (elektromosok), de a piac egészét nézve még mindig sehol nincsenek a színtiszta villanyautók. 2023-ban sem, amikor az állami támogatás hiánya tisztább képet mutat arról, a jelenlegi ár-érték arány alapján mit vesznek a cégek és a magánszemélyek. Pláne akkor, amikor gazdaságilag nehéz hónapokat él át az ország, így a vállalkozásoktól a családokig mindenki.

A Datahouse szerint a forgalomba helyezett 64 911 új személyautóból

24 573 darab volt benzines (ami 37,84 százalék)

8067 darab dízel (12, 43 százalék)

3275 darab tisztán elektromos (5,05 százalék).

Ezeken felül a legtöbb (44,04 százalék) ma már ilyen-olyan hibrid, legnagyobbrészt a benzinmotor mellé betett kisebb-nagyobb villanymotorral. Ebben valóban a Toyota a legerősebb a konnektorról nem tölthető full hibrid Corollákkal (közel kétezer darabról beszélünk).

Eközben a legnépszerűbb tisztán elektromos modell a Tesla Model Y volt 554 forgalomba helyezéssel, aztán a nem teljes sor így mutat. Tesla Model 3185 darab, BMW iX 136 darab, Kia EV6 99 darab, Škoda Enyaq 97 darab, ID.3 95 darab, Mercedes-Benz EQS 72 darab, és már az MG4-ből is felrendszámoztak 53 példányt.

Mi a helyzet most?

Az év első hét hónapjának forgalomba helyezései mögött legnagyobbrészt tavalyi megrendelések állnak, ezért megkérdeztük 2023 legnagyobb importőrjeit arról is, hogy 2023-ban mennyi új autót rendeltek meg a cégek, vagy éppen a magánszemélyek. Ez mutat valós képet az idei évről, egyúttal előrevetíti az előttünk álló forgalomba helyezési számokat.

„A szerződéskötések lassulása általános piaci trend volt az idei év első félévében, ez alól a Toyota sem volt kivétel. Ehhez sok tényező hozzájárult, a szomszédunkban dúló háború jelentette bizonytalanságtól a kedvezőtlen kamatkörnyezettől az árfolyamok (és így az árak) kedvezőtlen alakulásán, illetve nehéz előrejelezhetőségén át az inflációig. A szerződéskötések általános piaci visszaesése így némi eltolással kétségtelenül éreztetni fogja a hatását a regisztrációkban is” – mondja Varga Zsombor, konkrét százalékot azonban nem árult el a Toyota esetén a visszaesésre.

Szemben a Porsche Hungariával, amelytől azt a választ kapta a Vezess, hogy „az év első felében a Volkswagen és Škoda márkáknál a megrendelések alakulása jelentős változásokat mutatott az előző év azonos időszakához képest, körülbelül 40-50 százalékos visszaesés érzékelhető”.