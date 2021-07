Magyarországon is bemutatta a Lexus a második generációs NX-et. Miután elődjéből 2014-es leleplezése óta több mint 170.000 példány talált gazdára Európában, az új változattól is sokat remél a márka.

Nemrég Németországban már megismerkedtünk az autóval, amelynek részletes bemutatóját itt olvashatjátok el, a lényeget azonban átvesszük újra. Vezetni még nem lehetett az előszériás kiállítási darabokat, majd valamikor év vége felé kerülhet arra sor.

Bár erőteljesen hasonlít elődjére, az új NX 95 százalékban új. A Toyota RAV4-gyel közös padlólemezre épülő új generáció 15 milliméterrel hosszabb, így 4655 mm-es, 20 milliméterrel szélesebb (1865 mm). A legfontosabb azonban, hogy a magasságát megőrző (1635 mm) autó tengelytávolsága 30 milliméterrel hosszabb, ami a hátul utazók kényelmét bővíti. Csomagtartója 51 literrel nagyobb a korábbihoz képest, így 500 literes.

Legkönnyebben a nappali menetfényről azonosítható az új generáció, hiszen a világító nyilat formázó elem már nem külön egység, hanem beköltözött a főfényszóróba. Az orsó alakú hűtőmaszk megmaradt, picit újragondolva. Hátul az L alakú lámpatesteket összekötő teljes vörös fénytestről ismerhető fel a 2021 utáni modell, ugyanakkor az L alakú embléma helyét Lexus felirat veszi át a csomagtérfedélen.

Az utastérben is egyszerű az azonosítás, hiszen az ismerős Lexus-formák mellett a korábbinál nagyobb érintőképernyő uralja. Ez alapesetben 9,8, a jobban felszerelt modellekben 14 col átmérőjű.

Az új kijelzővel párhuzamosan csökkentették a gombok számát, de nagyon helyesen a klímavezérlés továbbra is megmaradt fizikai gombokkal. A kormánykerék érintésérzékeny kapcsolókat kapott, amelyek személyre szabhatók, hogy a vezető a kívánt funkciókat elérhesse velük. Sok más feladathoz pedig ott a Lexus saját fejlesztésű hangvezérlése, amellyel akár az ablakot is leengedhetjük. Az NX-hez érhető el a szegmens legnagyobb vetített kijelzője, amelyre akár a navigációs utasítások is kerülhetnek, melyek immár valós idejű vezetési információkból építkeznek.

Ez a Lexus első modellje elektromos belső ajtónyitó rendszerrel, amely helyettesíti a hagyományos ajtókilincset. Gombnyomásra nyílik az ajtó. További újdonság a mobiltelefonos alkalmazás, amellyel távolról aktiválható az utastér előfűtése és -hűtése, valamint az ajtók zárása és nyitása.

Továbbfejlesztett ütközést megelőző biztonsági rendszert kap az autó, amely már képes észlelni a motorkerékpárokat, fákat, oszlopokat is. Szintén feljavított az adaptív sebességtartó automatika is, amely gyorsabban reagál és még több táblát ismer fel. Az NX kaphat még első keresztirányú forgalomfigyelőt is, miközben az elektromos ajtónyitó rendszerhez kapcsolódva az autó holttérfigyelője figyelmeztet, ha hátulról jármű vagy kerékpáros közeledik.

A Lexus elemzése szerint tavaly a prémiumszegmensben a legnagyobb arányban (42%) még a belső égésű motorral hajtott modellek keltek el, miközben a mild hibrdek aránya 29%, a konnektoros hibrideké 19%, az öntöltő hibrideké 8%, a tisztán elektromos hajtásúaké pedig 2% volt. Ehhez képest az idei első félévben a mild hibridek átvették a vezetést (42%), megelőzve a hagyományos motorokat (27%), a plug-ineket (17%), az öntöltő hibrideket (12%). A villanyautók aránya ebben az összevetésben 2%-os volt.

Így aztán nem meglepő, hogy két hajtáslánccal indul az új Lexus NX forgalmazása, köztük a márka történelmének első plug-in hibrid (PHEV) autójával, illetve egy full hibrid változattal.

A hálózatról tölthető 450h+ néven futó modellbe 2,5 literes benzinmotor (185 LE/227 Nm), illetve egy az első és egy a hátsó tengelyhez kapcsolódó villanymotor kerül. Előbbi 182 lóerő teljesítményt, illetve 270 Nm nyomatékot nyújt, utóbbi 54 lóerővel és 121 newtonméterrel szerepel a 4×4-es hajtásban. A rendszerteljesítmény 306 lóerő, amivel 6,3 másodperc alatt képes 100-ra gyorsulni a kocsi.

A külső áramforrásról tölthető, 18,1 kWh-s lítiumion-akkumulátorral tisztán elektromos módon 64 kilométert tud megtenni a WLTP-szabvány szerint. Az autó akár 135 km/órás sebességgel is haladhat tisztán elektromos hajtással.

.A Lexus negyedik generációs hibrid rendszerét kapja az NX 350h, amely 22 százalékos teljesítménynövekedés mellett 10 százalékkal alacsonyabb emissziót ígér, mint az előd öntöltő hibridje. A szintén 2,5 benzinmotorra építkező változat első- és összkerékhajtással egyaránt elérhető. A 192 lóerős belső égésű motor (221 Nm) mellé így 182 LE-s (270 Nm), illetve 54 LE-s (121 Nm) elektromos is társulhat. Rendszerteljesítménye 242 lóerő, amivel az első kerekes modell 8,7, a 4×4-es 7,7 másodperc alatt érheti el a százas tempót

Az NX 350h indulóára 14.990.000 forint, amely modellben még szövetüléseket találunk, de olyan extrák, mint a LED-es fényszórók, tolatókamera, adaptív tempomat, sávtartó rendszer, benne vannak. Több lépcsőben 16, 18,5, 19,3, 20,8 stb., juthatunk a csúcsmodellekig, amelyekből kettő is van. A Luxury Top az elegánsabb vonalat kedvelők autója lehet, az F-Sport Top pedig azoké, akik a dinamikusabb vonalat részesítik előnyben. A két modell látványban is eltér kissé.

Jelentősen drágább a 450h+, amely eleve magasabb felszereltségi szintekkel kombinálható. Itt a Prestige felszereltséggel indul az árlista 22.590.000 forintról, ugyanez a 350h-nál 18,9 millió. A zöld rendszámra is jogosult változat csúcsmodellje 26,9 millió forint.

A Lexus várakozása szerint az eladások 30 százalékát adja majd a konnektorról is tölthető változat, a többség a full hibridet rendeli. A legnépszerűbb összeállítás a 20 millió környéki modelleké lesz.

Már 2021-ben 365 darab NX értékesítésével számol a márka, amely jelentősen meghaladja a tavalyi 214-es értéket, ám 2022-ben 500 darabos regisztrációval kalkulálnak. Vélhetően ebben jelentős szerepe lesz a jelenlegi zöldülési, hibridizációs hullám is, amelyben a Toyota és a Lexus neve jól cseng, lehet esélyük a német prémiummárkáktól elcsábítani ügyfeleket. Ha összejön az említett félezres szám, az azt is jelentené, hogy az idei 700 darab Lexus eladását követően jövőre már több mint 1000 autó értékesítését tervezi a japán prémiummárka.

Nem az NX az egyetlen új modell a Lexusnál 2021-ben, megújult az ES és jön a márka első elektromos autója, az UX 300e is. A következő két évben pedig további négy új típus bemutatkozása várható. A sportos modelleket kedvelőknek jó hír, hogy 2025-ig lesz a kínálatban V8-as benzinmotor is, így az LC és az RC F is piacon marad.