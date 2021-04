Ritkásabbra vett rácsozatú hűtőmaszk, barna bőr belső, új karosszériaszínek és kibővített fabetét-választék: ezzel nagyjából ki is merül a Lexus ES félidős modellfrissítésének optikai elemei.

Funkcionálisan annál több a változás. A központi kijelzőt – amely végre nem csak a padlókonzoli tapipadról vezérelhető ­közelebb hozták a vezetőhöz, és egy kicsit felé is fordították. A külső tükröt helyettesítő (opciós) kamera mostantól jobban kezeli a fény/árnyék váltakozásokat. A fényszóró eddig is LED-es volt, de mostantól megrendelhető az a forgótükrös adaptív világítási rendszer is, amely az új generációs Lexus RX fedélzetén debütált.

Módosították ezen kívül a hátsó futóművet (a cél a nagy sebességű stabilitás javítása volt), pontosabbá tették a fék adagolhatóságát: ehhez módosították a fékpedál formáját, kivették a rendszerből a holtjátékot, és áthangolták a regeneratív és mechanikus fék összjátékát. Az opciós adaptív változó felfüggesztés is finomabbá vált.

Fontos újdonság a Lexus Safety System + biztonsági csomag kibővítése: új érzékelőket nem kap az autó, csak friss szoftvert. Ez lehetővé teszi például, hogy vészhelyzetben önállóan kikerülje az akadályt, hogy finomabban kövesse a sáv nyomvonalát, vagy, hogy sötétben is észlelje a gyalogosokat.