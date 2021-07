Míg 2020 tavaszán, a koronavírus-járvány berobbanása után drasztikusan csökkent az üzemanyagok ára – a 95-ös benzin másfél évtizedes mélységben járt, lejjebb bővebben is kitérünk erre –, idén már a második meglódulásnál járunk, a mai nappal pedig hazánkban elérte az abszolút rekordot a benzinár a literenkénti 453 forinttal, és 447 forinttal a gázolaj is közelíti az abszolút, 449 Ft-os csúcsot. (Friss, jó hír, hogy pénteken már lefelé mozdulnak az árak!)

A legalacsonyabb és legdrágább üzemanyagárak 2021.07.21.-én (Forrás: Holtankoljak.hu)

Legolcsóbb Legdrágább 95-ös benzin 417,9 Ft/l 505,9 Ft/l Prémiumbenzin 442,0 Ft/l 538,9 Ft/l Gázolaj 410,0 Ft/l 501,9 Ft/l Prémiumgázolaj 399,9 Ft/l 544,9 Ft/l

A 95-ös benzint legolcsóbban a Fejér megyei Seregélyesen, egy magánkúton mérik, a csúcsot az M7-esen Balatonkeresztúrnál található Shell-kút jelenti. A gázolajat az Auchan töltőállomásain kínálják ma 410 Ft-ért, a legtöbbet az M1-esen Tata-Remeteségpusztánál lévő Shell-kúton kell fizetni literjéért.

Emlékszünk még, mikor mennyi is volt az üzemanyag? A szomorú apropó kapcsán megnéztük, mennyiért is tankoltunk, öt, tíz és tizenöt éve, ahogy a korábbi rekordot hozó 2012-es évet is felidézzük.

2016

Egyértelműen visszasírhatjuk az öt évvel ezelőtti állapotokat, 2016. július 20-án ugyanis a 95-ös benzin átlagára csak 330 Ft volt, és gyakorlatilag ugyanennyi volt a gázolaj literje is (332 Ft), azaz nagyjából 30%-kal olcsóbban tankoltunk akkor, mint ma.

Hogy egy kicsit kontextusba helyezzük a fentieket, az MNB adatai szerint az euró középárfolyama akkor 315 Ft, a dolláré 285 Ft volt, azaz bő egy euróért jutottunk egy liter benzinhez/gázolajhoz. A KSH-tól tudjuk, hogy fehér kenyér kilója 270 Ft körül mozgott, egy kg sertéscombért 1100 forintot fizettünk, egy üveg minőségi sörrel 220 Ft-ért olthattuk a szomjunkat, szombat este 1490 Ft-os áron vehettünk jegyet a moziba.

2012

Ahogy már említettük, és ahogy minden bizonnyal sokan emlékeznek is rá, a benzin és a gázolaj is 2012-ben, igaz, más-más időpontban volt a legdrágább. Utóbbi még az év elején, januárban kúszott 449 forintig, míg a 95-ös benzin literje április utolsó hetében érte el a 453,7 forintos árat.

Euróban nézve igen rosszul jártunk a benzinárcsúcs idején, hiszen 299 forintos árfolyam mellett 1,5 euró volt egy liter 95-ös – az amerikai dollár ugyanakkor 227 Ft volt. Kenyeret 286 Ft körüli áron vehettünk, egy kiló sertéscombért 1280 forintot kellett a pénztárosnál hagynunk, míg egy üveg jobb sör 185 Ft-ba került, a szombat esti mozizás 1310 Ft-ba fájt.

2011

Ha egy évtizeddel ezelőttre lépünk vissza, a mához, de az alig néhány hónappal későbbi állapotokhoz képest is egész más képet látunk: 2011. július 20-án a 95-ös benzin átlagára 385, a gázolajé 371 Ft volt.

Az euró 270 – a benzin literje 1,43 euróra jött ki), a dollár 190 forinton állt. A kilós fehér kenyérért 281, ugyanannyi sertéscombért 1150 forintot kértek. A szombat esti mozizás fejenként 770 Ft volt, a hazaérés után a hűtőből elővett sörért előzőleg 175 forintot hagytunk a boltban.

2006

Másfél évtized elég hosszú idő ahhoz, hogy megfakuljanak az árakat illető emlékek, ám ahogy feljebb már utaltunk rá, a 95-ös benzin ára épp tavaly májusban hozta az akkori szintet: 2006 júliusában a benzin literjéért átlagosan 289, a gázolajért 276 forintot fizettünk a kutakon.

Az euró középárfolyama 275 Ft volt 15 évvel ezelőtt, egy dollárt 217 Ft-ért vehettünk.

A fehér kenyér kilója 179, a sertéshúsé 1000 Ft volt, a minőségi sör üvegjéért 172 Ft-ot fizettünk a boltban, a mozipénztárban fejenként 585 forintot hagytunk ott egy-egy szombaton.

Na de miért drága a benzin? Korábban már kiderítettük, az alábbi cikkben megírtuk:

Mi kerül ezen a fotelon 7200 forintba?!

Az időutazás után térjünk vissza a jelenbe! Először is nézzük, mi kerül ezen a fotelon 7200 forintba, pardon, miért is ennyi most az üzemanyag.

Volt olyan pillanat is tavaly tavasszal, amikor a nyersolajnak gyakorlatilag nem is volt ára, de 2020 közepe óta kisebb kilengésekkel gyakorlatilag folyamatos az emelkedés, az utóbbi bő egy hónapban már 70-75 dollár között mozgott a Brent hordónkénti ára – csak a napokban csúszott be újra 70 alá. Az olajkitermelő országok közti feszültségek, valamint a járvány hatásai, a gazdaságok újraindulása, az újraindulások megtorpanása mind bizonytalanná teszik a helyzetet, ahogy a forint euróval és dollárral szembeni ingadozása is hozzájárul a hazai árváltozásokhoz.

Ami a konkrét fogyasztói ár összetételét illeti, a 453 forintos benzinár nagyjából felét teszik ki az állami terhek, azaz a jövedéki adó és az áfa. Előbbi egyébként nem állandó: a Brent hordónkénti 50 dolláros ára alatt a benzinre literenként 125, a gázolajra 120,35 Ft, afelett „csak” 120 és 110,35 Ft. Az adóterhek mellett bő 30% a termelői ár, a nagy- és kiskereskedők árrése együttesen a maradék szűk 20%.

A 95-ös benzin és a gázolaj mai árai nagyjából így állnak össze

95-ös benzin Gázolaj Nagykereskedelmi ár plusz kiskereskedelmi árrés 232 Ft 237 Ft Jövedéki adó 120 Ft 110,35 Ft Készletezési díj 4 Ft 4 Ft Áfa 97 Ft 95 Ft Kiskereskedelmi ár 453 Ft 447 Ft

Százmilliárdokat tett zsebre az állam

Ami a hazai üzemanyag-fogyasztást illeti, úgy tűnik, a magas árak sem vetik azt vissza jelentősen. Fuvarozni kell, legfeljebb a szállított termékek árában jelentkezik majd az ezzel foglalkozók pluszköltsége, sőt, ha lehet, szabad, a lakosság is nekiindul, még ha drága is a tankolás.

A Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) adatai alapján 2021 első féléve – a járványügyi korlátozások ellenére is – a benzin esetében 4,8, a gázolaj esetében 6,1%-os növekedést hozott a tavalyi év ugyanezen időszakával összehasonlítva, de a „normális” 2019-es évtől sem marad el olyan sokkal: benzinből a két évvel ezelőtti teljes fogyasztás 44, gázolajból 46%-át hoztuk az idei első hat hónapban.

A MÁSZ-tagvállalatok összesített üzemanyag értékesítései 2021 első hat hónapjában – liter (Forrás: Petroleum.hu)

95-ös benzin 510 007 817 Prémiumbenzin 148 513 371 Benzin összesen 658 521 189 Gázolaj 971 059 007 Prémiumgázolaj 145 357 135 Gázolaj összesen 1 116 416 142

Az üzemanyag-forgalmi adatokból az is kiszámolható, hogy 2021-ben eddig a benzinből 80,6, a gázolajból pedig 128,4 milliárd Ft folyt be az államkasszába jövedéki adó formájában, ehhez jött még a jövedéki adó hozzáadása után, tehát a teljes nettó árra rakódó 27% áfa.

Nem éri meg a szomszédba menni

A jelenlegi hazai árakat figyelembe véve a határ közelében lakók számára Ukrajnába és Romániába érheti meg átruccani egy-egy tankolásra, hat szomszédunk közül négyben viszont az ittenihez hasonló vagy magasabb átlagáron mennek az üzemanyagok.

A szomszédos országok üzemanyag-átlagárai 2021.07.19.-én – a hazai árak a mai állapotot tükrözik (Forrás: Holtankoljak.hu)