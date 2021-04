A hazai benzinár nemrég még látszólag megállíthatatlanul kúszott felfelé, így nemrég foglalkoztunk már azzal, miért is van ez, mire számíthatunk, a Vezessen pedig évek óta rendszeresen megnézzük azt is, világszerte hol a legdrágább és hol a legolcsóbb a tankolás.

A benzin tekintetében legdrágább helyeket pár hete vettük sorra, most a másik véglet következik: az alábbi listán országok szerint vesszük számba a 95-ös benzin legalacsonyabb átlagárait (a Globalpetrolprices.com adatai alapján, a 2021. március 29-i állapot szerint).

Az alább következő országok közös jellemzője a (legtöbbször világszinten is) jelentős hazai kőolajtartalék (a tízből hat állam az OPEC, azaz a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének is tagja), ám nem biztos, hogy érdemes irigykednünk, mert bár nálunk is van elég baj, listánk szereplőinél az alacsony üzemanyagárakhoz bizonytalanság, instabilitás és/vagy igen kevés szabadság társul, ha az adott helyen nem tartozunk a kevesek közé, a hajunkra kenhetjük az olajat, a benzint és azok alacsony árát is.

Hogy képben legyünk, mielőtt nekifutunk: itthon csütörtöktől a 95-ös átlagára 421, míg a gázolajé 422 forint; a benzin eddigi hazai rekordára 451, a gázolajé 449 forint volt.

10. Katar – 139,6 Ft/l

Top 10-es listánk első szereplője valaha gyöngyhalászatáról volt ismert, de a földgáz- és olajmezők 1940-es években történt felfedezése után a szénhidrogénekből gazdagodott meg – a két nagyobb magyarországi megyényi területen élő bő 300 ezer állampolgár a jó 2,5 millió vendégmunkás verejtékéből igen jól él, a már-már eldobhatónak számító luxusautók szomjas erőforrásait igen olcsón itathatják a gazdag arabok.

9. Türkmenisztán – 132,3 Ft/l

A fogorvosból lett „polihisztor”, „művész” és – határozottan nem idézőjeles – diktátor Gurbanguly Berdimuhamedow birodalma elsősorban földgázban gazdag – tartalékai a 4. helyig repítik a világranglistán –, de kőolajjal sem áll rosszul. Bár az eddig hiányzó kitermelő infrastruktúrát csak az utóbbi években kezdték fejleszteni külföldi – elsősorban kínai – segítséggel, a kereslet és a hazai készlet és termelés egymáshoz való aránya biztosítja az alacsony benzinárat a közép-ázsiai országban.

8. Nigéria – 125,0 Ft/l

A nyugat-afrikai ország a fekete kontinens legnépesebb állama, egyben a világranglista 11. helyezettje mind a kőolajtartalék, mind a -kitermelés szempontjából. Az ország exportjának 95%-át adják az olajipar termékei, de a belföldön maradó mennyiség is bőven elég az üzemanyagárak alacsonyan tartására.

7. Kazahsztán – 124,6 Ft/l

A hatalmas kiterjedésű közép-ázsiai országot leginkább a szovjet, majd orosz űrhajózási projektek egyik legfontosabb bázisának számító Bajkonurról, valamint a Szovjetuniótól való függetlenedése óta fennálló elnöki diktatúrájáról ismerhetjük – 1990-től 2019-ig ugyanaz az ember, Nurszultan Nazarbajev uralkodott! –, de a fekete aranyból is bőségesen akad ott, Kazahsztán a világrangsorban a 12. a kőolajtartalék tekintetében. Érthető, hogy az állami olajvállalat, a KazMunajGaz ilyen olcsón adhatja a benzint.

6. Szudán – 116,7 Ft/l

A szűk 10 éve elszakadt Dél-Szudán ugyan magával vitte az addigi állam olajkészleteinek túlnyomó részét, de Szudánban így is jó ideig fix áron adták az üzemanyagot, tavaly októberben viszont az északkelet-afrikai országban az államháztartás hiányának csökkentésére elképesztő mértékben megemelték azt, a benzinár szó szerint megduplázódott. Az ottaniaknak ez óriási sokk volt, de így is a magyarországi ár bő negyedéért lehet tankolni egy litert – feltéve persze, ha van az adott kúton „nafta”, mert a hiány is komoly problémákat okoz.

5. Kuvait – 107,0 Ft/l

Az 1963-ban függetlenné vált Kuvait két Bács-Kiskun megyényi területével egészen aprócska, az olajkitermelésben viszont igazi óriás – a világ 4. legnagyobb kőolajkészletéből az 1980-as években az Irak-Iráni háborút kihasználva szépen fel is futtatták a kitermelést, amire aztán válaszul Szaddám Husszein bő 20 éve le is rohanta a kis arab királyságot. Az USA és szövetségesei az Öbölháborúban kiűzték az irakiakat, akik távozóban – ebben az esetben szó szerint – a felperzselt föld taktikáját alkalmazva sorra gyújtották fel az olajkutakat, Kuvait olajkincsének mintegy 2%-át megsemmisítve. A talpra állás nem tartott sokáig, az elképesztő olajbőség mellett pedig nem csoda, hogy ilyen olcsón mérik az üzemanyagot.

4. Algéria – 106,2 Ft/l

Nem meglepő, hogy Afrika és egyben az arab világ legnagyobb területű országa is igen jelentős olajkitermelő és -feldolgozó, a szénhidrogénekből is származik az állam bevételeinek 60%-a: ilyen feltételek mellett simán belefér az európai szemmel igen nyomott benzinár.

3. Angola – 78,7 Ft/l

Az egykori délnyugat-afrikai portugál gyarmat szűk fél évszázada szocialista látszatköztársaságként működik. A gazdaság legfőbb pillére a szénhidrogén-kitermelés, partjainál a világ 17. legnagyobb kőolajkészletével rendelkező országban bőven van gond, de a tankolás nem tartozik ezek közé.

2. Irán – 17,7 Ft/l

Újabb óriási árzuhanás a lista előző szereplőjéhez képest. A világ 4. legnagyobb olajtartalékával bíró iszlám köztársaságban 2019 végén költségvetési okokból végrehajtott, tüntetéseket elindító 50%-os üzemanyagár-emelés történt, de így is elképesztően olcsón tankolhatnak az ottaniak. A benzin olcsó, de a szabadság is szűkös, ott sem élnénk szívesen.

1. Venezuela – 6,1 Ft/liter

A világ legnagyobbnak tartott olajtartalékával rendelkező dél-amerikai országban a benzin tulajdonképpen olcsóbb, mint a víz, ám a fenti, hihetetlen ár ne tévesszen meg senkit!

A hatforintos benzin inkább csak papíron létezik, a hosszú évek óta permanens, folyamatosan mélyülő gazdasági és szociális válságban leledző – Nicolas Maduro elnök 2013-as hatalomra kerülése óta 75%-kal csökkent a GDP! – államban ennyit csak az ún. hazafisági igazolvánnyal rendelkezők fizetnek, már ha van egyáltalán üzemanyag, ugyanis a monopolhelyzetben lévő állami olajcég, a PDVSA finomítói inkább állnak és romlanak, mint működnek, így Venezuela behozatalra is szorul, az ország különböző területein és városaiban pedig 600-800-1200 forintnak megfelelő összeget is ki kell perkálni egy-egy liter benzinért. Érthető okokból a nyerészkedés, a szomszédos országokba való csempészet is virágzik.