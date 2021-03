A Vezessen évek óta rendszeresen megnézzük, a világszerte hol a legdrágább és hol a legolcsóbb a tankolás. Mivel az elmúlt hetekben a hazai benzinár – a nyersolaj drágulásának és a forint dollárral szembeni romlásának köszönhetően – látszólag megállíthatatlanul kúszott és kúszik felfelé, egyre közelebb araszol a rekordhoz, nagyon is aktuálissá vált egy hasonló gyűjtés.

Az alábbi listán országok szerint vesszük számba a 95-ös benzin legmagasabb átlagárait (a Globalpetrolprices.com adatai alapján, a 2021. március 15-i állapot szerint), jobb híján ezekre gondolhatunk, amikor bekanyarodunk a kútra – vigasztalódjunk azzal, hogy lehetne rosszabb is.

Hogy képben legyünk, mielőtt nekifutunk: itthon mától a 95-ös átlagára 435, míg a gázolajé 440 forint; a benzin eddigi hazai rekordára 451, a gázolajé 449 forint volt.

10. Svédország – 576,9 Ft/l

Az IKEA, a Volvo, Nils Holgersson, az ABBA, számos neves DJ és popzenei producer, valamint a dallamos death metal hazája a jóléti állam egyik mintapéldája, igaz, ezért rendesen fizetnek is a lakosok, a magas adó pedig a benzin árában is megjelenik: a 95-ös benzin árából literenként 306 forintnyi összeg az államhoz folyik be az 577 forintnak megfelelő összegből.

9. Monaco – 577,2 Ft/l

A francia Riviérán fekvő luxushercegség lakosságának nagy részét dollár/eurómilliomosok, sőt, -milliárdosok adják, így az arab olajsejkségek mellett talán itt a legmagasabb a sokat zabáló luxus(sport)kocsik aránya is, ugyanakkor a kaszinóiról és Forma-1-es versenyéről híres miniállamban vezetőket az igen magas üzemanyagár sem terheli meg túlságosan, ráadásul ha mégis számít a pénz, a határon átruccanva, Franciaországban literenként kb. 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak.

8. Izland – 577,5 Ft/l

A literenkénti 95 forintnak megfelelő jövedéki, valamint szénhidrogénadó, plusz a 24%-os áfa együttesen rendesen megnyomják a benzin árát az Atlanti-óceán északi részén fekvő szigetországban, persze a nagyrészt a fővárosban, Reykjavíkban élő népesség számára nem is indokolt a hosszabb autózás a gejzírek országában.

7. Finnország – 582,7 Ft/l

Távoli rokonaink nyelvileg ugyan távol állnak tőlük, de – egyebek mellett – az üzemanyagok árában is teljes mértékben igazodnak a skandináv országokhoz. A 95-ös benzint az ezer tó (valamint a rali- és F1-csillagok) országában a beszerzési áron túl az Unió egyik legmagasabb – a görögökével egyező –, literenkénti 70 eurócentes (nagyjából 258 Ft) jövedéki adója, valamint a 24%-os áfa emeli irigylésre cseppet sem méltó szintre. Perkele! – mondaná egy ottani, ha nem lennének már hozzászokva ehhez az árszínvonalhoz.

6. Dánia – 590,8 Ft/l

Valami bűzlik Dániában, írta az angolok bárdja, pillanatnyilag a tehénlepények mellett a benzinár is. Ugyan a Németország, Svédország és Norvégia közé beékelődő félsziget is komoly északi-tengeri olajmezőkkel rendelkezik, a literenkénti 63 eurócentes (232 Ft) jövedéki adóval és a 24%-os forgalmi adóval „megáldott” benzinár a városokban és vidéken is sokakat ültet kerékpárra, talán a környezetvédelem és az egészség szempontjából is jobban járnak így.

5. Görögország – 591,5 Ft/l

A 2008-2009-es gazdasági válságot leginkább megsínylő európai államok közé tartozó Görögország a mai napig nem állt igazán talpra, így az európai kultúra (egyik) bölcsőjének számító országban nem meglepő módon tankolni sem olcsó. A literenkénti 70 eurocentes (kb. 258 Ft) jövedéki adó, plusz a 24%-os áfa együttesen igen drágává teszi a benzint a filozófia, az olimpiai játékok, valamint az ánizslikőr és a híres helyi konyak hazájában.

4. Közép-afrikai Köztársaság – 615 Ft/l

A francia gyarmati múlttal rendelkező állam gyakorlatilag évtizedek óta a permanens polgárháború állapotában leledzik, így nem csoda, hogy az üzemanyag is igen drága. Az ár ebben az esetben inkább csak pillanatnyi érték, mindenesetre ahogy tankolni, általában élni sem lehet kellemes a fekete kontinens szívében fekvő országban.

3. Norvégia – 624 Ft/l

Bár a Skandináv-félsziget nyugati felét elfoglaló ország a hozzá tartozó északi-tengeri mezőknek köszönhetően a világ 8-9. nyers- és finomítottolaj-termelője, a fjordok hazája sokkal progresszívebb annál, hogy a 21. században is a fekete arany égetését helyezze a középpontba. Az úthasználati és a szén-dioxid-adó együttesen kb. 200 forintnyi koronát tesz hozzá a benzin literenkénti árához, így nem is meglepő, hogy arrafelé 2020-ban már az újonnan eladott személygépkocsik több mint felét, 54% százalékát adták a tisztán elektromos autók.

2. Hollandia – 633 Ft/l

Hiába (részben) holland a világ egyik legnagyobb (olaj)cége, a Shell, érthető, ha a fapapucsos tengerfeltöltőknél inkább kerékpározik, aki teheti. Az európai szinten legmagasabb, 79 eurócentes (291 Ft) jövedéki adó és a 21%-os áfa együtt a benzin árának 68%-át teszik ki, ez még az itthoni 52% mellett is ijesztőnek tűnik.

1. Hongkong – 760,1 Ft/l

Igen, jól olvastad, mostanában átlagosan hétszázhatvan forintnak megfelelő hongkongi dollár egy liter benzin az egykor brit gyarmat, az elmúlt két évtizedben Kínához nehezen visszailleszkedő városállam kútjain. A két budapestnyi, 263 félszigetből és szigetből álló országban az elmúlt évtizedben folyamatosan drágult az üzemanyag, ennek hátterében az igen magas importvám, a szintén magas tárolási-készletezési költségek, a kevés szereplő által uralt, az árazásban együtt mozgó, gazdasági szaknyelven oligopolisztikus piac, a literenkénti kb. 272 forintnak megfelelő jövedéki adó, valamint az áll, hogy az olcsóbb 95-ös gyakorlatilag elérhetetlen, a kutakon a 98-asnál kezdődik a kínálat.

A szomszéd kertje sem mindig zöldebb

Érthetően szívjuk a fogunkat, amikor hétről hétre több pénzt kell a benzinkúton hagynunk, de általánosságban a szomszéd országokban sem jobb a helyzet, pillanatnyilag a határ közelében élőknek csak Ukrajnába, Romániába és Szlovéniába érheti meg átrándulni egy-egy tankolásra. A Holtankoljak.hu gyűjtése alapján mutatjuk a szomszédok március 15-i, 95-ös benzinre vonatkozó árait.