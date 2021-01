Olvass tovább

De a katari sarjak puhára esnek, mert pénz van rogyásig. Az ország alig felfogható földgázkinccsel rendelkezik, tehát nem kizárólag az olajvagyon a gazdagság alapja, hanem a vezetéken és tartályhajókkal, cseppfolyósítva exportált földgáz (LNG). Katar a világ legnagyobb LNG-exportőre, Oroszország és Irán után a harmadik legnagyobb ismert gáztartalékkal rendelkezik a világon.

Az ottani életforma a mai generációktól nem igényel sok erőfeszítést, a nagyszülők nemzedéke emlékszik csak rá, milyen volt gyöngyhalászként megküzdeni a napi betevőért. A jólét jegyében az egészségügyi ellátás is igen fejlett. Katar fiatal, 31 éves átlagéletkorú lakosságából 248 ember halt meg koronavírus-fertőzés következményeként. Nem egy nap alatt, hanem tavaly tavasztól 2021 januárjáig összesen. Magyarországon a háromszor ekkora lakossággal ötvenszer ennyi odaveszett emberéletnél, 12 500 halálesetnél tartunk.

Légkondicionált buszmegállók

Magyar szemmel hátborzongatónak tűnik a 80 és a 100 km/órás sebességkorlátozás lakott területen, de a forróság miatt nagyon kevés gyalogos kószál az utcákon. A motoros ételfutárok viszont retteghetnek, pedig nem 50-es robogón karistolnak ők sem. A januári nagyjából 20 Celsius-fok novemberben még 30 körül volt, nyáron pedig 48-50 fokos a hőség.

Ez annyira kegyetlen, hogy a buszmegállókban légkondicionált házikókba húzódhat be az a maroknyi utas, aki valamiért a tömegközlekedést használja. Inkább lepattant munkásszállító buszból látni sokat, amelyek a szállásukról az építkezésekre viszik a többnyire bangladesi, indiai, pakisztáni, Srí Lanka-i vendégmunkásokat.

Erős leegyszerűsítéssel az európai vagy amerikai szakemberek megtervezik, az ázsiai munkások megépítik, a katariak kifizetik a beruházásokat. A Délkelet-Ázsiából érkező munkások között sok a Fülöp-szigeteki munkavállaló, akik elsősorban a szolgáltató- és vendéglátóiparban tevékenykednek, a pénzügyi szférában erős az indiai szakemberek jelenléte. Az európaiak szaktudását szívesen fogadják és meg is fizetik.

Havi 1,5 milliós apanázs, állampolgári jogon

A katari polgárok alanyi jogon havonta kb. 1,5 millió forintos állami juttatást kapnak, így nem megélhetési munkavállalók. Akik munkát vállalnak, ők többnyire az állami szférában, közigazgatásban dolgoznak. A közlekedésbiztonságot fix sebességmérő helyek próbálják javítani, ami előtt sokan satufékkel lassítanak és padlógázzal gyorsítanak vissza arra a 140-re, amennyivel száguldanak.

Autólopás vagy más tolvajlás nincs. Egy felmérésben Katar fővárosa, Doha a világ második legbiztonságosabb városa lett Abu Dhabi mögött és Tajpej előtt. Budapest ugyanezen a listán Prága mögött, de Jeruzsálem, Riga és Karlsruhe előtt végzett, érdemes böngészni a 431 település belinkelt sorrendjét.

Az Arab Öböl-menti országban minden utca és útvonal be van kamerázva, a katari lakosoknak nem jut eszébe benyúlni a luxusbutikokban nyitva letett kézitáskákba a méregdrága telefonért. Az autók valóban nyitott ajtóval és a légkondi miatt járó motorral várják vissza tulajdonosukat a többórás bevásárlás után. A külföldi munkavállalók is tartózkodnak bármiféle bűnelkövetéstől, mert a kiutasítás csapás az otthon maradottaknak, akikért vállalják a keserű vendégmunkássorsot Katarban.

Piros lámpáért félmilliós bírság

Amire a rendőrség ugrik, az a piroson való áthajtás. A sima sebességtúllépés büntetési tétele nagyságrendileg 40-50 ezer Ft, a piroson való áthajtás tarifája viszont 485 0000 forintnyi riál. Gyakorlatilag minden kereszteződésben van forgalomfigyelő kamera és előtte sebességmérő berendezés is. A másik, amiért a rendőrök haragszanak, a terhelésváltásos farolgatás közúton, amit itt nem nagy limuzinokkal adnak elő, inkább Land Cruiserekkel játsszák, és borulnak fel időnként.

A katari alapautó valóban a nagy Toyota Land Cruiser, a 200-as LC, nem az Európában népszerűbb és kisebb verzió. Testvérmodelljéből is sok fut, a Lexus LX 570-ből, ahogy a Nissan Patrol is népszerű, természetesen nyolchengeres benzinessel. Nagyjából 100 forintnyi riálba kerül egy liter benzin, ez nem tétel.

Nagyobbrészt japán és amerikai autókból áll az ottani autópark, aminek az az egyik oka, hogy a helyiek hatásosabbnak tartják bennük a légkondicionálást, mint az európai autókban. Nagyon eltérő a márkák presztízssorrendje is, a Volkswagen Passatokat és Škoda Superbeket itt zömmel taxiként nyúzzák, de a 3,6 literes V6-os motorral.

Egy európai limuzin nem életbiztosítás az alvázas nagyvasakkal ütközve, olvasónk rendszeresen lát ráfutásos balesetben a vezetőülésig összegyűrt szedánokat.

A helyi berendezkedésből fakadóan egyáltalán nem biztos, hogy az ütközésért az alvázas terepjárójával a taxit szétbombázó katari állampolgárt találja vétkesnek a rendőr. A gyermekülés szinte ismeretlen errefelé, nem ritka, hogy a gyermekek az első ülések között állva, tolótetőn, ablakon kilógva utaznak. A vezető pedig hajlamos felhúzott lábbal, félig törökülésben vezetni és üzeneteket írni a telefonján.

Egyenöltözék vs. luxusautók

A katariak ruházata szerény határok között változik. A nők külső viselete az abaja, ezt a leplet kiegészítheti a szemen kívül a teljes arcot elfedő kendő, a nikáb vagy a csak a hajat takaró, de az arcot szabadon hagyó kendő, a hidzsáb. A férfiak hófehér, tömjénnel illatosított köpenye is egyenviselet, alkalmatlan a vagyon kifejezésére, amire az autók szolgálnak. Ha Golf, akkor Golf R 310 lóerővel, ha BMW M4, akkor biztosan CS, de Rolls-Royce-ból is legyen egyedi az autó, pénz nem számít.

Egy jómódú katari férfi autóparkjában az obligát Land Cruiser mellett sokszor van egy épített, nitróbefecskendezéssel felszúrt sivatagi élményautó, egy reprezentációs célú Bentley vagy Rolls-Royce limuzin és a mindennapi közlekedéshez egy S-osztály, G-osztály, Range Rover vagy más luxusautó.

Persze sosem a belépőmodellek, hanem a nagy V8 turbóval vagy kompresszorral, esetleg a V12, amit a kínálat kiad. Erős a kontraszt a vendégmunkások autói között, akik rémes állapotú, filléres ázsiai autókban húzzák meg magukat.

Ha defektes vagy elromlik, új autót vesznek

Óriási a helyiek autószeretete, az autók karbantartási szükségléteiről azonban ritkán vesznek tudomást, amit az ázsiai autók tovább elviselnek, mint az európaiak. Mivel az autók értéke a jövedelmekhez képest csekély, előfordul, hogy az elromló autót egyszerűen ott hagyják az út szélén. Ez megesik sima defekt miatt is! Ha a sivatagi por belepett egy autót, azért szinte biztosan nem jönnek vissza, értelmezhetetlen az az élethelyzet, hogy a sógor Thaliájával szerelőhöz vontatjuk a Daewoo Lanost.

Annál meglepőbb viszont, hogy képesek a gyári ülésvédő nejlont megtartva, a műanyag borításon utazni 40-50 millió forintos autókban. A katariak meg azon csodálkoznak, hogy az európaiak saját maguk cipelik a bevásárlószatyrokat, jóllehet a plázák külön személyzetet tartanak, akik boltról boltra követik a költekező helyieket, a zsákmányt hordva.

Kutya helyett telivér és sólyom

Mivel a mohamedán vallásban a disznó és a kutya is tisztátalan állatnak számít, a helyiek nem tartanak blökiket. Inkább solymászni szeretnek és lovakba fektetnek irtózatos összegeket. Népszerű hobbi sivatagi autózással elütni az időt. Katarban homok és kősivatag is van, ami nemcsak hogy nem egysíkú, de kifejezetten gyönyörű és változatos, ha elég figyelmesen nézzük.

A versenypálya minőségű utak a sivatag széléig vezetnek, ahol a benzinkúton beállíthatod a kerekek nyomását. Beljebb hajtva is van kerékfújó, ahol a homokautózáshoz akár 0,6-0,8 barra leeresztendő a kerekekben a légnyomás, hogy a szélesebb felületen jobban kapaszkodjanak. Emiatt a dzsipek nem 20-23 collos felniken és peres gumikon futnak, hanem ballonos, homokfutó kerekeken. Az elakadt autókat rugalmas rántókötéllel mentik, ez mindenkinél van, a kocsi súlyának legalább háromszorosára méretezve, tehát 7-8 tonnástól felfelé.

Katarban a nők dolgozhatnak, férfikíséret nélkül kimehetnek az utcára és férfifelügyelettől mentesen vezethetnek autót. Sokkal szabadabb helyzetben élnek, mint a szomszédos Szaúd-Arábiában. Nem ettől, de a két ország között az utóbbi 3 és fél évben feszült volt a viszony, ami azonban 2021. január 5-én az Al Ula-i kiegyezési megállapodás aláírása óta javult annyit, hogy már nincsenek lezárva a határátkelők a két ország között. Ez nagyon sokat jelent, mert a félszigetet autóval kizárólag Szaúd-Arábia felé lehet elhagyni, a határzár idején csak hajóval és repülőgéppel lehetett kiutazni a kicsi, de páratlanul gazdag országból.

Mikulásünnep nyárias melegben

Stratégiailag és gazdaságilag is fontos tehát a Qatar Airways, amely légitársaságnál több hazánkfia is dolgozik. A pilóták, karbantartók mellett más magyarok is vannak Katarban, olvasónk szerint nagyjából 350-400 honfitársunk élhet ott. A helyi magyar közösség megtartja az itthoni ünnepeket, például Szent Miklós ünnepét az ottani 25 fokos decemberben.

Katarban az egy főre jutó nemzeti össztermék közel 30 százalékkal magasabb, mint Svájcban. Svájcban 68 268, Katarban 90 044, Magyarországon 32 945 dollár/fő a 2019-es adatok szerint, átszámítva 27 283 000 Ft a hazai 9 980 000 forinttal szemben. A magyar szemmel mérhetetlen gazdagság ellenére van, amit a katariak csodálnak és szeretnek hazánkban, ha idelátogatnak: többek között a buja növényzetet. Náluk északon a kősivatag, délen a homoksivatag zárja a látóhatárt, a zöld növényzet ritka és drága kincs. Ugyanez a helyzet a fával: egy sivatagi grillpartihoz többe kerül a tüzelő, mint a birka vagy kecske, amit megsütnek felette.