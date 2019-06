Életemben először és mindeddig utoljára kilenc évvel ezelőtt jártam az USA-ban, az előző BMW X3 2010-es bemutatóján. Akkor mintegy 48 órát töltöttem in the States, You know, de ez is elég volt arra, hogy igazolva lássam: Amerika közlekedése pont olyan, mint a filmekben, csak kicsit kevesebb az echte amerikai autó. A rövid kalandból írtam is egy élménybeszámolót, az volt az Amerika autóbuzi szemmel, ami, mint kiderült, egy sorozat első epizódja lett.

Mert most itt a második. Megint a BMW hívott meg és megint egy X3 kapcsán: az X3 és X4 modellek 510 lóerős, M Competition kivitelű tesztautóit vezettük egy menetpróbán. Az időtartam ismét nagyjából 48 órára korlátozódott, viszont ezúttal New York és New Jersey állam vidéki útjain, az Egyesült Államok egyik leggazdagabb vidékén autózgathattam 2-300 kilométert. A rövid bepillantás az USA közúti forgalmának hétköznapjaiba ismét hihetetlenül érdekesnek bizonyult. Fotózgattam is lelkesen, amikor épp az anyósülésen ültem vagy megálltunk pár percre. Ajánlom az alábbi bekezdéseket, képeket mindenkinek, aki hozzám hasonlóan elvetemült módon valami torz autósszemüvegen keresztül látja a világot, és már a newarki reptéren a fogadóterminálhoz begurulva azt látja meg elsőként ebből a hatalmas, annyi mindenről híres országból, hogy milyen viccesen rövid Ford F150 pickup áll a Boeing 747-es orrfutója mellett lent a betonon.

A világ legrövidebb Ford F150-ese. Az amerikaiak, ha tehetik, mindenre pickupot használnak, ez még gyakran előjön később is a képekben-

És egy kis szöveges összefoglalása mindannak, amit láttam. Északkelet-Amerikában hihetetlenül sok, hihetetlenül nagy autó hoz-visz folyamatosan jellemzően kocsinként 1-1 embert. Remekül érzékelhető, hogy az élet errefelé autó nélkül elképzelhetetlen, a hatalmas távolságok még helyi szinten is hatalmasak; itt még a sarki kisbolt is mérföldekre van a legtöbb lakóháztól. Gyalogos vagy biciklis közlekedés gyakorlatilag nincs, a gázpalackot a fekete Csepelen toló nyugdíjas kinti megfelelője Ford F150, Chevrolet Silverado vagy RAM 1500 pickupon szállítja az itthoninál úgy hússzor nagyobb gázpalackot a háztartásába. (Ez a három modell amúgy az USA belső piacának három legnépszerűbb autója!)