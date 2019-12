Az elektromos Mustang-SUV, a Mach-E bemutatója kapcsán utaztam Los Angelesbe a Ford meghívására, de ha már ott voltam, megnéztem a Los Angeles Auto Show-t is, meg még egy-két dolgot, amit bele sikerült préselni ebbe a pár napba. Például magát Los Angelest is úgy általában, azon a sajátos tematikus mentális szűrőn keresztül, ami az agyam látóközpontja elé ereszkedett nagyjából akkortájt, amikor megláttam az első Trabantot vagy Moszkvicsot vagy valami ilyesmit még babakoromban. Következzék hát néhány tucat turistáskodó kép a kaliforniai álomvilág központjáról, ahogy a magamfajta autóbuzi látja:

A legjobb nem is bent lenni Los Angeles központjában, hanem közeledni a Downtown városrész felé és bámulni az autópályán, ahogy nőnek ki a földből a felhőkarcolók

Bármennyire is kulturális trendszetter, a globalizáció visszahat Amerikára, szürkül, konformizálódik sok minden más mellett az USA autós világa is. Az autóbuzi-szűrőn érezhetően percről percre egyre kevesebb helyi specialitás akad fenn, még Hollywoodban is, ahol a hatalmas rendőrségi cirkálók, a sárga iskolabuszok, a csőrös kamionok világát oly látványosan ragadták meg és küldték el nekünk az óceánon át a filmekkel, sorozatokkal. Az utolsó éveit, évtizedeit éljük annak a kornak, amikor az USÁ-ban még látványosan mást jelentett a motorizáció, mint mifelénk. De azért a sok globális Toyota, Kia, Nissan és Tesla között akadt még érdekesség bőven ahhoz, hogy kellemes borzongással élhettem meg minden los angeles-i pillanatot: ez itt tényleg Amerika, tényleg másmilyen és tényleg olyan, mint a filmeken! Aki nem hiszi, járjon utána, nem fogja megbánni!