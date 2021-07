A kényelemnek és a gyorsaságnak mindig is megkérték az árát, nincs ez másképp a tankolásnál sem, aki tempósan, nagyjából egyenesen szeretne haladni, a főút helyett autópályára megy, ahol rögtön fizet az út használatáért, ha pedig ott szeretne üzemanyaghoz jutni, a kutak sem szégyellik jelentősen felsrófolt áron adni a naftát.

A különbség mindig is megvolt, de most, hogy a normál benzin és a gázolaj ára is az abszolút rekordot karcolja, a sztrádás kutakon pedig 500 Ft körüli – sőt, egyes helyeken feletti! – értékeket látunk az oszlopokon, érdemes megnézni, mennyit is spórolhatunk, ha néhány perces, néhány kilométeres kerülővel elhagyjuk az autópályát, hogy olcsóbban szerezzük be az üzemanyagot.

Cikkünkben – hangsúlyozottan a teljesség igénye nélkül, inkább csak példálózva – sorra veszünk néhány sztrádás kutat, majd az aktuális áraikat a környéken található gazdaságosabb alternatívával összevetve kiszámoljuk, hogy egy kiadós, de messze nem teletankos (20 liter) töltés esetén mennyit is nyerhetünk, ha hajlandóak vagyunk cserébe hosszabb menetidőt vállalni.

(Az árak a Holtankoljak.hu-nak a benzinkutak által leadott, általunk szúrópróbaszerűen telefonon ellenőrzött, 2021.07.07-i állapotra vonatkoznak.)

M1-es

A Tata Remeteségpuszta pihenőnél található Shell-kutakon cikkünk írásakor (07..07.) a 95-ös benzint hajszállal 500 Ft alatti, míg a gázolajat 504 forintos áron kínálták, pedig egy egészen rövid, oda-vissza 2 km-es kitérő beiktatásával több mint 50 forinttal olcsóbban választhatjuk a ugyanazt az üzemanyagot ugyanannak a cégnek a kútján.

Tata Remeteségpuszta pihenő, Shell

95-ös benzin: 498,9 Ft/l

Gázolaj: 503,9 Ft/l

Tata, Ring u. 1., Shell

95-ös benzin: 443,9 Ft/l

Gázolaj: 445,9 Ft/l

Megspórolható összeg (20 literre)

95-ös benzin: 1100 Ft

Gázolaj: 1160 Ft

Mosonmagyaróvárnál az M1-M15. autópálya pihenőnél a Mol 490 Ft körüli áron méri az üzemanyagokat, pedig az oda-vissza 6 km-es kitérőt jelentő Levélen az Edo állomásán több mint 50 forintot foghatunk literenként, akár benzinről, akár gázolajról van szó.

Mosonmagyaróvár, M1-M15. pihenő, Mol

95-ös benzin: 496,9 Ft/l

Gázolaj: 493,9 Ft/l

Levél, Edo

95-ös benzin: 439,9 Ft/l

Gázolaj: 438,9 Ft/l

Megspórolható összeg (20 literre)

95-ös benzin: 1140 Ft

Gázolaj: 1100 Ft

Ugyan a cikkben “csak” ezerpárszáz forintokról beszélünk, érdemes észben tartani, hogy egy-egy ilyen spórolás a jelenlegi, 446 Ft-os benzinátlagár mellett kb. 3 litert jelenthet, amennyiből egy átlagos autó nagyjából 50 km-t megy el.

M3-as

A káli Rekettyés pihenőnél szintén a Mol kínálja a portékáját, a benzint gyakorlatilag literenként 500 Ft-ért, a gázolajat egy tízessel olcsóbban. Ha ezt sokalljuk, és nem sietünk, a 8 km-re arrébb fekvő Besenyőteleken, oda-vissza kb. 6 km-s kitérővel 65-75 forintot is nyerhetünk literenként.

Kál, Rekettyés, Mol

95-ös benzin: 499,9 Ft/l

Gázolaj: 490,9 Ft/l

Besenyőtelek, 3P

95-ös benzin: 426 Ft/l

Gázolaj: 425 Ft/l

Megspórolható összeg (20 literre)

95-ös benzin: 1478 Ft

Gázolaj: 1318 Ft

Görbeházánál ugyancsak a Mol-nál olthatja szomját gyorsan az autó, az előzőekkel majdnem egyező árakon, ám 8 km-rel előbb – vagy később, attól függ, merről érkezik az ember – a polgári autópálya-csomópontnál az elefántos M-Petrol jóval barátibb számokat hirdet az oszlopain.

Görbeháza, Mol

95-ös benzin: 499,9 Ft/l

Gázolaj: 491,9 Ft/l

Polgár, autópálya-csomópont, M-Petrol

95-ös benzin: 445,9 Ft/l

Gázolaj: 445,9 Ft/l

Megspórolható összeg (20 literre)

95-ös benzin: 1080 Ft

Gázolaj: 920 Ft

M5-ös

Az M5-ösön Kecskemétet vettük elő, ott a város déli részén található Mol-kút árait vetettük össze a közeli legolcsóbb alternatívával, ami ebben az esetben a sztrádán 6 km-rel „feljebb” található, a lehajtótól számítva oda-vissza 2 km-s kitérőt kívánó Auchant jelenti (majdnem ugyanott egyébként OMV is akad, de az ottani nyereség fele a szomszédos budget benzinkúttal összevetve).

Kecskemét, M5 autópálya, Mol

95-ös benzin: 490,9 Ft/

Gázolaj: 488,9 Ft/

Kecskemét, Dunaföldvári út 2., Auchan

95-ös benzin: 426 Ft/l

Gázolaj: 424 Ft/l

Megspórolható összeg (20 literre)

95-ös benzin: 1298 Ft

Gázolaj: 1258 Ft

Meddig emelkedik még az üzemanyag ára? Bár kora tavasszal is úgy tűnt, sosem áll meg az üzemanyagok drágulása, április-májusban visszaesés következett, azonban az elmúlt néhány hétben újra csak emelés követ emelést, a benzin átlagára lassan-lassan eléri az eddigi rekordot, a 2012-es 451 forintot. A helyzet hátteréről és a kilátásokról megkérdeztük a magyarországi üzemanyag-forgalmazók jelentős részét tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) elnökét, Grád Ottót. „Alapvetően a bizonytalanság emeli az árakat az elmúlt időszakban, a kőolaj világpiaci ára az elsődleges faktor. Tavaly láttunk 20 dolláros hordónkénti árat is, azóta azért újra felkúszott. A fő probléma az, hogy az olajkitermelők szervezetében, a OPEC-ben ellentétek vannak, az Egyesült Arab Emírségeknek nem tetszenek a kitermelési korlátozások. Egyes szakérők szerint szét is eshet a kartell, de én nem hiszek ebben” – kezdte a szakember. „Ami az üzemanyagok hazai árát illeti, a 2012-es történelmi csúcsnál az olaj hordónkénti ára 100 dollárnál járt, most a 75 dollárnál hasonló a forintos összeg, szóval azóta romlott a forint, ezt mindenképp érdemes kiemelni: tehát az akkori 451 Ft reálértéken ma kb. 550 lenne, azaz ilyen tekintetben messze vagyunk a rekordtól” – mutatott rá a különbségre. „Én azt gondolom, hogy jelentősebb emelkedés már nem lesz, a világpiacon már nem jön nagy kilengés, szerintem 80 dollárig emelkedhet az olajár, emellett a dollár-forint árfolyam is beállhat erre a 300 Ft körüli szintre. A járványhelyzet javulása, az oltások megjelenése amolyan hurráoptimizmussal töltötte el a gazdasági szereplőket világszerte, de az újabb korlátozások, a negyedik hullám, a delta variáns máris érezteti a hatását, csökken a kereslet, ami pedig az áremelkedést is visszafogja.” „Itthon a tavalyi év drámai visszaesést hozott az üzemanyagok eladást illetően, de most a lazításokkal láthatóan nőtt a kereslet, főleg július második fele, augusztus lehet erős, és bár az újabb korlátozások visszafoghatják ezt, megközelíthetjük a 2019-es értékeket” – vélte a MÁSZ elnöke.

M6-os

Az M6-oson az egyik példánk Dunaújváros, ahol a sztrádás, könnyfakasztóan drága, 500 Ft feletti árakkal operáló OMV-, és a haladási iránytól függően 3,5-4 km-s kitérőt jelentő ENVI-kút között találtunk igen jelentős különbséget.

M6 autópálya 70 kmsz., OMV

95-ös benzin: 502,9 Ft/l

gázolaj: 509,9 Ft/l

Dunaújváros, Park Center 2., ENVI

95-ös benzin: 430,9 Ft/l

Gázolaj: 432,4 Ft/l

Megspórolható összeg (20 literre)

95-ös benzin: 1440 Ft

Gázolaj: 1550 Ft

A következő állomásunk Szekszárd, ahol a dunaújvárosinál kevesebbet spórolhatunk, de így is érdemes lehet meggondolni, a kerülőt, ugyanis oda-vissza bő 2 km-ről van csak szó – a Mol két állomása között.

Szekszárd, M6, Mol

95-ös benzin: 484,9 Ft/l

Gázolaj: 486,9 Ft/l

Tolna-Mözs, Béri Balogh Ádám u. 4., Mol

95-ös benzin: 447,9 Ft/l

Gázolaj: 445,9 Ft/l

Megspórolható összeg (20 literre)

95-ös benzin: 740 Ft

Gázolaj: 820 Ft

M7-es

Budapest felől indulva kísérletünkben először Székesfehérvár környékén „tankoltunk”, a sztrádás Shell-kúton, majd a 6 km-re fekvő következő lehajtónál található Auchannál tettük meg ugyanezt virtuálisan. Komoly a különbség.

Székesfehérvár M7, Shell

95-ös benzin: 490,9 Ft/l

Gázolaj 487,9 Ft/l

Székesfehérvár, Holland fasor 2., Auchan

95-ös benzin: 427 Ft/l

Gázolaj: 424 Ft/l

Megspórolható összeg (20 literre)

95-ös benzin: 1278 Ft

Gázolaj: 1278 Ft

Jó ötlet lehet az autópályáról letérve tankolni, de mind a fogyasztás, mind a lelki nyugalom szempontjából fontos az is, hogy ne dugóban araszoljunk. Nemrég megvizsgáltuk, mikor is érdemes, és mikor nagyon nem javallott az M7-esen a Balaton felé indulni, kattints a cikkre!

A következő virtuális megálló Siófok, ahol a bő 4 km-es – oda-vissza – kitérővel a Shell is kb. 50 forinttal megy a sztrádás Mol-állomás 500 forint feletti árai alá, de egy gyakorlatilag ugyanott lévő magánkútnál még sokkal többet nyerhetünk.

Siófok Sóstói pihenő, Mol

95-ös benzin: 503,9 Ft/l

Gázolaj: 501,9 Ft/l

Siófok, Vak Bottyán út 34., Kiliti TABOL

95-ös benzin: 429 Ft/l

Gázolaj 428 Ft/l

Megspórolható összeg (20 literre)

95-ös benzin: 1498 Ft

Gázolaj: 1478 Ft

A Balaton délnyugati sarkában Balatonkeresztúrt választottuk ki, az M7-esen található Shell-kút borsos árait a Mol-nál kerülhetjük el akármelyik irányból érdemes az autópályával párhuzamosan futó 7-es út felé letérni, a település központjában ugyanis 40-50 Ft-ot foghatunk literenként.

Balatonkeresztúr, M7-es, Shell

95-ös benzin: 498,9 Ft/l

Gázolaj: 495,9 Ft/l

Balatonkeresztúr, 7.sz. fkl. út, Mol

95-ös benzin: 452,9 Ft/l

Gázolaj: 448,9 Ft/l

Megspórolható összeg (20 literre)

95-ös benzin: 920 Ft

Gázolaj: 940 Ft

Most pedig kommenteljetek és szavazzatok, kíváncsiak vagyunk, nektek megéri-e elhagyni az autópályát, szoktátok-e így csökkenteni a költségeket, esetleg most átgondoljátok-e a kérdést.

Letérsz-e az autópályáról az olcsóbb tankolás kedvéért? Igen, mindig így csináltam, legalább a sztrádadíjból visszajön valamennyi 71% (56) Eddig nem tettem, de ilyen árak mellett megfontolom 18% (14) Egy-két ezer forintért nem fogok kóvályogni, nekem fontosabb haladni 11% (9)

Ha jobban is érdekel a fogyasztás, biztosan tetszeni fog új videós sorozatunk, a Teletank, amelyben életszerű körülmények között vizsgáljuk az autók étvágyát!