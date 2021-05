Első pillantásra vonzónak tűnhetnek a „már X millió forinttól” jellegű hirdetések, de a tapasztaltabb vásárlók rögtön, a tapasztalatlanabbak a honlap, az árlista áttekintése után szembesülnek vele, hogy a „fapados” autó nem igazán vonzó. A legtöbb alapfelszereltségű modell gyakorlatilag csak papíron létezik, szinte mindenki magasabb felszereltséget, további extrákat választ, ha már rászánta magát, hogy új autót vegyen.

A Vezess megkérdezte a magyar újautó-piac összes komolyabb szereplőjét, hogy pillanatnyilag melyek a kínálatukban szereplő legdrágább és legnépszerűbb egyedi extrák, a forgalmazóktól kapott válaszokból állt össze az alábbi – sajnos nem teljes – körkép.

A Suzuki kerekeitől a Lexus üvegbetéteiig

Kezdjük az egyedi extrákkal! Kimondottan változatos, melyik márkánál mit mérnek a legborsosabb áron, bár az ülések, üléskárpitok többször is felbukkantak a válaszok között.

Nézzük is ezeket! A legalacsonyabb árat a Daciánál találjuk, az ár-érték arányával hódító román márkánál már 150 ezer forintért elérhető a bőr. A SEAT-nál az Ateca szabadidő-autó fűthető komfortüléseihez kérhető fekete bőrkárpitozás 467 ezer forintért. A Peugeot-nál a több modellhez is kérhető piros nappabőr Aikinite díszvarrással az 508 GT esetében 870 ezer Ft-ot kóstál. A testvérmárka Citroënnél is a nappabőr üléskárpitozásért kell a legtöbbet fizetni, a Grand C4 SpaceToureren a Dune Beige kéttónusú kárpit – 7 ülésre – 1 099 000 Ft.

A szintén rokon Opelnél az Insigniához a gerincbarát AGR-ülésekre kérhető a prémiumminőségű Brownstone bőrkárpitozás, ára 1 290 000 Ft. Ennél 13 ezer forinttal olcsóbb a Škoda Ocatvia prémium-üléscsomagja, az 1 277 600 forint.

Óriási ugrással az Audinál elérhető legdrágább extra, az ingolstadti márka A8/S8-ashoz kínált exkluzív bőrkárpitjait 4,25-5,53 millió forintért rendelhetjük az autókhoz.

A Toyotánál a legdrágább egyedileg kérhető extra a tavaly az eladásokban kategóriaelső RAV 4 Hybridhez kérhető, az SUV Skyview nyitható panorámatetője kereken 400 ezer Ft.

A Renault kínálatában a legdrágább külön extra egy furgonhoz, a Masterhez választható, a pneumatikus felfüggesztés 550 ezer forint, ha a személyautókról van szó, a több modellhez is kérhető üvegtető a csúcs 350 ezerért.

A Nissannál a sokak által vágyott közúti fenevad, a GT-R prémiumfényezése a csúcs 614 ezerért, és ha már a japán márkáknál járunk, nézzük a hazai piac egyik legerősebb szereplőjének számító Suzukit is: náluk a legköltségesebb egyedi extra az Across szabadidő-autóhoz bepipálható téli kerékszett, a négy kerékért összesen 1,2 millió Ft-ot fizet, aki nem szeretné cserélgetni az abroncsokat a felniken.

Audiorendszerekről eddig nem volt szó, a Volvónál viszont ez a legköltségesebb plusz, a 90-esekhez a Bowers & Wilkinstől származó extráért 1 466 000 Ft-ot kell kiperkálni.

A Volkswagennél jelenleg a Touareghez lehet a legköltségesebb pluszfelszerelést választani, a rossz utakon és terepen hasznos légrugózás plusz billenésstabilizálás 2 289 810 Ft.

A Mercedesnél – a hétköznapi vásárlók számára elérhetetlen Maybachok több mint hétmilliós kéttónusú metálfényezéseitől eltekintve – a legdrágább egyedi extra az AMG E 63 S 4MATIC+-hoz és az AMG GT 63 (S) 4MATIC+-hoz kérhető nagy teljesítményű kerámia-kompozit fékrendszer 3 172 460 Ft-ért. A modell 31,1 millióról indul, de akár 70 millió forint fölé is szaladhat az extrázással, nem csoda!

Az egyedileg kérhető extráknál a Lexus gurította a legnagyobbat, a zászlóshajó LS 500h modellhez érhető el a legdrágább opció, a Kiriko üveg ajtóbetétek origami technikával készülő hajtogatott szövet ajtóborítással 4 500 000 forintba kerülnek. A Nishijin- és Haku-belterekért is ugyanennyit kell fizetni.

Csillogjon a fényezés, ne fázzon az ülep!

A fenti felsoroláson lehet ámuldozni, hüledezni, vagy egyszerűen legyinteni az esetleg túlárazottnak tűnő úri huncutságokra, és valóban, talán érdekesebb lehet, hogy a hétköznapi vásárlók miket is választanak az új autóikról. Természetesen arról is megkérdeztük a forgalmazókat, melyek a legnépszerűbb, legtöbbször kért extrák az adott márka kínálatában…

A piac slágertermékei közé számító Suzukiknál, a Vitara és S-Cross modelleknél a legtöbb vásárló a téli gumis kerékszettet kéri, igaz, nem a feljebb említett legdrágább, hanem a jóval barátibb árú 478 ezer forintos opcióban. A két modellből együtt 12,5 ezer fogyott itthon 2020-ban, így megkockáztathatjuk, hogy a teljes piac legnépszerűbb extrájáról is beszélünk.

Az Opelnél fej-fej mellett a fűthető első ülések és a kétzónás automata légkondicionáló áll, a vásárlók több mint negyede választja őket. A fűthető első ülések listaára modelltől függően 50-130 000, a manuális légkondi helyett 50-190 000 Ft a felár, szintén modellektől és felszereltségi szintektől függően.

A Citroënnél a kéttónusú fényezések vagy színcsomagok mellett sokan igénylik a parkolószenzort a C3-ashoz, C4 SpaceToureren a tolatókamera, a C5-ösnél a lejtmenet-szabályozó (Grip Control) és a motoros csomagtérfedél a kedven egyedi extra.

A Daciánál, a Nissannál, a Peugeot-nál és a Renault-nál egyaránt a metálfényezést pipálják be a legtöbben, sorrendben 160-170, 160, 100, valamint 110-130 ezer forintért, de a Renault-nál igen népszerű a pótkerék 50 ezerért és – nyilván az alacsonyabb felszereltségű változatoknál – a klíma is, ugyanennyiért. A magyar piacon eladásokban az élmezőnybe tartozó Toyota vásárlói szintén a csinosabb külsőt sorolják az első helyre, az Aygót kivéve minden modellhez elérhető gyöngyfehér fényezés áll a kívánságlista élén 195-365 ezer Ft közötti áron.

A Toyota-kuzin luxusmárka, a Lexus esetében nem sokkal ezelőttig a Safety System+ volt, a fő igény, de amióta ez az alapfelszereltség része, a legnépszerűbb náluk is a metálfényezés.

A Škoda különböző modelljeihez is igen sokan kérnek acélfelnis pótkereket 53-55 ezer Ft-os áron – naná, a pocsék magyar utakon bármikor szükség lehet rá, de sajnos ma már a legtöbb márkánál nem szériafelszerelés –, de a fűthető első ülések (91 ezer Ft), a tolatókamera (106-156 ezer Ft), valamint az okostelefonos integrációt biztosító SmartLink (67 ezer Ft) is slágerextra a cseh márka vásárlóinál.

A SEAT legjobban fogyó modelljénél, a 130 lóerős Leon Kombi 1.5 TSI Style-nál a tempomatot és a fényszóró-szabályozást nyújtó „biztonsági és vezetői csomag” a legtöbbször választott plusz 98 ezer Ft-ért, de az okostelefonos integrációs Full Link (69 ezer Ft), a parkolássegítő csomag (244 ezer Ft) és az automatikus fényszórókapcsolást, hazakísérést, esőérzékelést és automatikusan sötétedő tükrüket kínáló „Praktikum” csomag (52 ezer Ft) is sokak listáján szerepel, amikor a VW-csoport spanyol márkájának autói közül választanak.

A Volkswagennél a nyolcas Golfhoz a legtöbben a fűthető kormányt, üléseket, ablakmosó-fúvókákat tartalmazó „téli csomagot” választják 157 ezer forintért, de a Polónál, a T-Crossnál és a Tiguannál is ez a sláger 110 ezer Ft körüli árakon. A Passatoknál az automatikusan sötétedő és behajtható tükrök viszik a prímet (62 ezer Ft), míg a ◦ Touaregnél a sötétített hővédő üvegezés (136 ezer Ft) a nyerő.

Az Audinál a különböző felszereltségi szintek, összeállítások eltérései miatt árakat nem mondtak, de a négykarikás modellek jelentős részénél (ahol nem eleve széria) az okostelefonos interfész – a közép- és nagyfőnöki autóknál elengedhetetlen – és a fűthető ülések a legnépszerűbbek, feljebb, ahol ezek eleve a csomag részei, a három- és négyzónás klímákat és a komfortkulcsokat kérik leginkább a vásárlók.

A Mercedes közlése szerint a legnépszerűbb extrájuk a G-osztályhoz választható „G Manufaktur”-belső, ezért 30 ezer híján 4 milliót fizetnek a katonai terepjáróból igazi „luxuskockává” avanzsált SUV vásárlói – meghökkentő, hogy 2020-ban száznál is kevesebb fogyott ebből az autóból, összességében mégis ez bizonyult a legtöbbször kért kiegészítőnek a stuttgarti márkánál.

Nemcsak az autóba, hanem mellé is vásárolhatunk persze kiegészítőket, nemrég például áttekintettük, mennyiért és milyen karórákat kaphatunk kedvenc márkák neve alatt, az ínyenceknek pedig az elérhetetlen luxus szintjéről is összegyűjtöttük az autós időmérőket, melyek ára nem csak a feljebb említett extrákét, hanem az autókét is messze meghaladja.