Húsz év nagy idő. Enniy idő alatt érett szavazópolgárt nevelni egy üvöltő újszülöttből, apából nagyapává válni, vagy rendesen kitanulni egy szakmát. Húsz év alatt akár öt vagy foci-vb-t, vagy olimpiát is végigizgulhattál – utóbbit csak volna, ha a 2020-as nem maradt volna el -, és egy néhány fővel elstartoló, szerelemből indult autós weboldal is kinőhette magát az ország legolvasottabb magazinjává. De vajon mi minden fejlődött ennyi idő alatt az autózásban? Összeszedtük a legfontosabb, legérdekesebb újításokat, találmányokat.

ESP

Kezdjük talán az egyik leghasznosabb újítással, ami 20 évvel ezelőtt közel nem volt annyira elterjedt az autózásban, mint manapság. Bár maga az ESP – magyarul elektronikus menetstabilizáló – szigorúan véve nem az elmúlt 20 év gyümölcse, hiszen 1995-ben, a W140-es Mercedesben mutatkozott be, majd az 1998-as S-osztályban érkezett meg szériaként, viszont az EU-ban csak 2014. november 1-től kötelező, hogy minden újonnan üzembe helyezett gépjárműben szériatartozékként benne legyen.

Azóta szoktunk hozzá mi is a műszerfalon vadul villogó narancssárga ikon látványához. Bár funkciója mindenhol azonos, valószínűleg több neve van, mint Ságvári Endrének volt, mert márkánként más-más betűszó jelöli nagyjából ugyanazt a biztonsági rendszert, az ESP-től az DSTC-n át a VDIM-ig. A lényege, hogy megakadályozza az autó kisodródását, megpörgését. Ehhez nemcsak a motorerő csökkentését használja, hanem az egyes kerekek fékét is beveti. Ha például egy bal kanyarban az autó orra kifelé sodródik, akkor a bal első és a jobb hátsó kereket fékezi.

Tolatókamera

Míg Amerikában már 1956-ban szereltek kamerát tanulmányautóba, addig az első hasonló európai modellre várni kellett még néhány évet. A Volvo 1972-ben a Genfi Autószalonon mutatta be a Volvo Experimental Safety Car névre keresztelt járgányt, amiben már volt kamera. Kár, hogy a soron következő Volvo modellekbe ezt nem építették be.

Az első, sorozatgyártásba kerülő tolatókamerás modellt a Toyota jegyezte még 1991-ben, de ez japán belpiacosként Európában nem sok vizet zavart. Így egészen 2002-ig kellett még várnunk, hogy a kontinensen is felbukkanjon ez a megoldás, méghozzá egy Nissan emblémás autóban, a Primerában. A kezdetektől mára már odáig jutottunk, hogy 360 fokos, felülnézeti képet is kapunk a többkamerás rendszereknek hála. Utóbbit szintén a Nissan hozta el nekünk, autósoknak, 2007-ben.

Világítás

Ugyan az első bi-xenon fényszóró már pont nem fér bele a húsz évbe – 1999-ben mutatták be a Mercedes-Benz CL-ben –, de az első LED-es lámpa már az elmúlt két évtized termése. 2006-ban a Lexus kínált először LED-es fényszórót az LS 600h-ban, habár ebben még csak a tompított fényt szolgáltatta fénykibocsátó dióda. Még egy évet kellett várni arra, hogy az összes funkciót LED-ek végezzék, először a világon az Audi R8-as fényszórójában, amit 2011-ben követett a Mercedes CLS adaptív fényszórója.

Így működik a LED Mátrixos világítás:

Majd 2013-ban ismét az Audi mutatott újat a világnak az első elektronikusan vezérelt LED-Mátrix képében, ami lámpánként 25 darab, egyedileg vezérelhető apró fényforrással oldotta meg egy csapásra a megoldhatatlannak tűnő, messzire, nagy fényerővel világítani, és közben nem elvakítani a szembejövőt feladatot, úgy, hogy azokat a LED-eket, amelyek a szembejövő sofőr szemébe világítanának, egyszerűen lekapcsolja az elektronika, míg a többi továbbra is teljes fényerővel dolgozhat. A legfrissebb fejlesztés pedig a lézerlámp1a, aminek fejlesztését, laborját mi is megnéztük még 2015-ben.

Dízelként működő benzinmotor

Bár azt hinnénk, hogy bő száz évvel a dízel- és benzinmotorok feltalálása után már nagy varázslat nem történhet a fejlesztésben, pedig de. A Mazda, amely a Wankel-motort sem nagyon tudja úgy tiszta szívvel elengedni, a hagyományosnak nevezhető, rendes dugattyús benzinmotort is megreformálta. Már a 70-es években is kísérleteztek azzal a megoldással, de végül a Mazda vezette be a sorozatgyártású autóknál az öngyulladós benzinmotort, Skyactiv X néven. Ez tulajdonképpen a dízel- és a benzines motor hibridje, ahol az égéstérben az üzemanyag begyújtása szikra helyett öngyulladással történik, pont, mint a dízeleknél. Azokkal ellentétben itt viszont nemcsak a levegőt préseli össze a sűrítési ütemben a motor, hanem már az üzemanyag-levegő keveréket is. A gyújtógyertya továbbra is megmarad a rendszerben, és ha szükséges – nagyobb teljesítmény kell –, akkor szikra gyújtja a gázkeveréket. Az egész rendszer lényege a még kisebb fogyasztás és a tiszta üzem.

GPS navigáció

Ha szűkösen is, de a húsz évbe belefér a GPS alapú autós navigációs eszközök elterjedése is a felsorolásba. Igaz, voltak már korábban is kísérletek a GPS rendszer felhasználására, de lényegében 2000-től gyorsult fel robbanásszerűen a fejlesztés, amikor a rendszert üzemeltető USA beszüntette a műholdakról küldött, civil felhasználásra szánt jelek mesterséges zavarását. Ettől kezdve a korábbinál tízszer pontosabbá váló rendszernek köszönhetően már értelme lett valóban használható autós navigációs eszközök kifejlesztésének.

Aktív kormányzás

Ezt a BMW-nek köszönhetjük, és a 2003-ban bemutatott BMW E60-ban debütált. Ezekbe az autókba aktív kormánymű került, amelynek lényege a változó áttétel. Parkolásnál és kis sebességnél kis kormánymozdulatra is nagyot fordulnak az első kerekek, míg autópályán az egyenesfutást javítandó kisebbet mozdulnak a kormányzott kerekek azonos kormányelfordításnál. Az aktív kormány képes magától ellenkormányozni, finomabbá vagy akár elkerülhetővé téve ezzel a DSC működésbe lépését.

Dupla kuplungos váltó

A DSG-t a Volkswagen mutatta be, 2003-ban csodálkozhattunk rá először a korábbi, hagyományos automatikus váltókhoz képest felfoghatatlan gyorsan dolgozó szerkezetre.

Persze nem a Golf volt az első, amiben ezt a megoldást alkalmazták, a Porsche már a 70-es évek végétől használt hasonlót a versenypályákon, később pedig ralifutamokon az Audi Sport Quattróban is feltűnt, viszont az R32-es Golf volt az első tömegmodell, amit dupla kuplungos automatikus váltóval is meg lehetett vásárolni. Mára már tucatnyi variánsa létezik, változó számú fokozattal, különféle gyártók üzemeiből.

A DSG, vagy dupla kuplungos váltó két bemenőtengellyel és ehhez kapcsolódóan egy-egy belső kuplunggal rendelkezik. A DSG két kuplungja közül az első az 1-3-5. fokozatokhoz és a hátramenethez juttatja el a motor erejét, a másik a páros sebességeket iktatja be a hajtásba. Amíg az egyik váltófél aktív, addig a másikban előválasztott fokozat a megfelelő pillanatban az egyik kuplung nyitásával és a másik ezzel párhuzamos zárásával aktiválható. A vonóerő átadása nem szakad meg, így az autó nem bólint váltáskor és a gyorsulás is állandó.

Digitális visszapillantó tükör

Úgy fest, a Nissannál a mérnökcsapat igazán kamerafixált arcokból áll, mert a tolatókamera és a 360 fokos, felülnézeti képet adó kamera mellett a szintén kamerát használó, digitális visszapillantó tükröt is a márka ismertette meg a vásárlókkal. 2014-ben, a Genfi Autószalonon mutatták be az ötletet a világnak, és azóta számos más márka is rákapott a megoldásra, így próbálhattuk már Honda és Toyota emblémás autókban is.

Műszakilag egy hátrafelé néző kamerából és egy képernyőből áll a rendszer, utóbbit a hagyományos belső tükör helyére építik be. Előnye annyi, hogy tetőig telepakolt csomagtartóval, vagy három cilinderes, frakkos bűvésszel a hátsó ülésen sem kell lemondani a belső visszapillantó által nyújtott információkról. Hátránya, hogy szokni kell, mert használatakor máshova, jóval közelebb kell fókuszálni, de szerencsére kikapcsolható és a tükör egyszerű, hagyományos módon is használható.

Nagy képernyő, telefontükrözés

Szintén az elmúlt 20 év talán legizgalmasabb újítása, hogy a gyári navigációk, illetve a különféle, ablakra tapadókorongozható navigációs segédek ideje lejárni látszik. Az autógyártók eljutottak odáig, hogy elengedjék a saját fejlesztésű, általában nehézkesen frissíthető gyári navigációs rendszerek kezét – bár ez az utóbbi években változni látszik, sok autó már saját internetkapcsolattal rendelkezik és percre friss adatbázis alapján navigál – és rábízzák ezt az amúgy is folyton a neten lógó, egyre okosabb telefonokra. Eleinte csak kijelzőként használták a telefont, mára viszont fordult a kocka, sokkal inkább a telefon végzi az érdemi munkát és az autó beépített kijelzője csak az információkat mutatja, illetve a gombok, kapcsolók vezérlik a telefont is.