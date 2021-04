Kockázatok és mellékhatások néven beatmuzsikába csomagolt finom kritikát énekelt lemezre 2001-ben az akkor még aktívan „művészgyanús” állampolgár, Bródy János, és hiszed vagy nem, fél évvel a magyar Wikipédia nulladik változata előtt jártunk, amikor megszületett a Vezess, április másodikán.

Hogy koccintottak-e 125 forintos sörrel az alapítók, másik cikkben talán elmondják, ebben az összeállításban a KSH segítségét használva felidézzük az alapvető fogyasztási cikkek közül bő tucatnyinak a húsz évvel ezelőtti átlagárát. Időutazásunk során persze belekukkantunk az évezred elejének autós árlistáiba is, de csak pár különlegességet említve, ugyanis „az ennyit drágultak az autók 20 év alatt” című összeállításunk az Astrától a 3-as BMW-n át az Octaviáig már sorra vette a népszerűbb modelleket.

Itt és most az üzemanyagok, a krumpli és a mozijegy 2001-es (valamint összehasonlításként a mai) átlagárai mellett autókból egykor Magyarországon árult fapados különlegességekkel, és akár 60-szor, 70-szer (!) annyiba kerülő egzotikumokkal szolgálunk.

Kezdjük olyan népautókkal, mint a Daewoo Matiz! Az S 0.8 jelzésű modell hetesszáz-kilencvenhat köbcentis motorkájából hivatalosan 51 lóerő mozgatta a mindösszesen 778 kilogrammos össztömeget – ma már nem léteznek ilyen dimenziókkal a magyar piacon négykerekűek. És, hogy mennyi volt vadonatújan az ára? 1,79 millió forint, de még ezzel sem tudta megverni a Swift 1.0 GL 1,65 milliós alapárát (993 köbcenti, 53 lóerő). Sőt, szinte ugyanannyiért kínálta a Škoda a régivágású Felicia alapváltozatát 1,3i LX néven, az 55 lovas ötajtós 1,87 milliótól volt hazavihető. De az ennél pofásabb és határozottan izmosabb Proton 313i is ebben a kategóriában versenyzett, 1,99 millió forintért, 75 lóerővel.

Na, de mennyiért tankoltunk a kutaknál, hogy adták a teszkóban a tojás darabját, és mennyibe került egy doboz szörnyű Szofi? A statisztikai hivatal adatbázisából egyes termékek és szolgáltatások két évtizeddel ezelőtti árait ide hozva elsőként az autósok és az utazók csóválhatják a fejüket. Jelentősen drágább lett akár taxival, akár busszal vonattal utazni.

Átlagár 2001-ben (forint) Átlagár 2020-ban (forint) 95-ös benzin, liter 226 359 Gázolaj, liter 211 372 Taxi, km-díj 159 340 BKV-vonaljegy, db 89 308 Gyorsvonat, teljesárú jegy, 200 km, db 1480 3410

Őszintén örülnénk most a tavalyi üzemanyag-áraknak, a benzin literje a héten átlagosan 425, a gázolajé 420 forint. Tulajdonképpen az élet minden területén csúnyán más méretű árcédulákat látunk, jöjjön az alkohol és az étel, akad 500 százalékos áremelkedés is.

Átlagár 2001-ben (forint) Átlagár 2020-ban (forint) Minőségi sör – 0,5 liter 125 255 Gyümölcsaromás szeszesital – 0,2 liter 335 1050 Párizsi – kg 562 1900 Tojás – db 21 43 Fehér kenyér – kg 144 356 Burgonya – kg 67 255

Természetesen nem csak a vajas kenyér, a parízel és Piros Arany azóta is elpusztíthatatlan triója jellemezte az ezredforduló utáni első esztendőt, hanem a bőszabású öltöny alatt selyemingre törökmintás nyakkendőt csomózó újgazdagok is. Akik egészen különleges járműcsodák közül válogathattak akkoriban, szigorúan abc-sorrendben említünk párat.

A patinás jelzővel aligha illethető IX. kerületi Határ úton például akkoriban már működött Bentley-szalon, ahol Azure néven, 6750 köbcentis és V8-as blokkal bő 125 millió forintért árulták a csúcsmodelljüket. 2001-ben ez 390 lóerőt jelentett. Micsoda ár volt az, hiszen alig egy hónapja teszteltünk a Bentley Flying Spur V8-as modelljét, ami “csak” 112 millió forintot kóstál így 20 évvel később.

Maximális teljesítményben cseppet a Bentleynél is erősebb volt a ma gyűjtőinek egyik álma, a rövidéletű Z8 Roadster. Formás motorházteteje alatt közel ötezres blokk melózott, 400 lóerővel, akkoriban ezért 47 milliót kértek. Izgultunk is mikor kipróbáltuk a kocsit!

De azóta megszűnt amerikai ritkaságok is elérhetőek voltak, furcsa érzés, mintha színesebb és szélesebb lett volna 2001-ben a márkakínálat a mainál. Chrysler Viper Coupe 8.0 GTS néven például a tengerentúli legendát is megvásárolhatta bárki 35,2 millió forinttól az importőr Mogyóródi úti kereskedésében, és létezett még Hummer is. Kis különbségekkel ugyan, de négyféle változatot kínált egy Baross utcai cég a monstrumból, a csúcs 6,5L V8 TD Wagont 35 millió forintért, 195 lőerővel.

Ebből azért elég sok mozijegy, még több doboz cigi kijött volna. Zárásként jöjjön hat darab érdekes összeg, mire és mennyit költöttek két évtizede a férfiak. Vagy éppen, aki vezetni tanult, ez már akkoriban is komoly befektetésnek számított.

Átlagár 2001-ben (forint) Átlagár 2020-ban (forint) Sopianae, doboz (20 szál) 258 1390 Férfi bőr félcipő, pár 9450 18 280 Nemzeti Sport, db 74 245 Férfi hajvágás 532 2150 Mozijegy, szombat este 403 1710 B-kategóriás jogosítvány megszerzése 76 170 210 900

Rengeteg minden változott 2001 óta az autószalonokban és a pénztárcánk bugyraiban egyaránt, ám ha Bródy olvasná e cikket, biztos felemelné a mutatóujját, van ám, ami vissza-visszatér, és idézné lemeze egykori címadó dalának szövegrészletét:

„…nem volt sehol egy apró betűs figyelmeztető,

Hogy nem kell mindent bevenni, ami könnyen emészthető

Kockázatok és mellékhatások nélkül az élet nem élhető

Csak remélni lehet, hogy nem tesz tönkre a receptre felírt jövő.”