A 21. század, egyben az új évezred első évében, azaz 2001-ben a nagyvilágban az év elején letette hivatali esküjét George W. Bush új amerikai elnök, elkészült az emberi test géntérképe, Dennis Tito amerikai üzletember személyében pedig „megszületett” az első űrturista, amikor a férfi a Szojuz T-32 űrhajó fedélzetén két orosz űrhajóssal együtt utazott a Nemzetközi Űrállomásra.

Szeptember 11-én példátlan, eltérített utasszállító repülőgépekkel végrehajtott terrortámadás történt New Yorkban és Washingtonban, melyre válaszul az USA vezette koalíció meg is indította „a terror elleni háborút” Afganisztánban.

Itthon egyebek mellett konvertibilissé vált a forint, döntöttek a szomszédos országokban élő magyarok számára kiadható magyarigazolványokról, szeptembertől az államilag elismert felsőoktatási intézmények hallgatói diákhitelt vehettek fel, októberben átadták az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat.

Nem mellékes, hogy 2001 áprilisában elindult a Vezess.hu is, az alapítók közül mai napig a szerkesztőségben dolgozó Horváth Zsolt és Szörényi András egyetemi tanulmányai finise közben vetette bele magát az autós újságírásba, míg e sorok szerzője 20 évesen még az ókortörténeti szigorlata miatt és a nyári ásatási munka során izzadt.

2001-ben a mozikban a Harry Potter- és a Gyűrűk ura-széria első részei taroltak, a hazai filmek közül az Üvegtigrisen röhögtek, a Moszkva téren nosztalgiáztak a nézők.

A hazai albumeladásokat a latinpop-duó Fiesta, valamint a folkos dance-et játszó Crystal vezette, az év nemzetközi slágerit pedig olyanok szállították, mint Kyle Minouge (Can’t get you out of my head), Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya és Pink (Lady Marmalade), a Destiny’s Child (Survivor) és a Crazy Town (Butterfly), de a rock is dübörgött a mainstreamben, a nu-metal talán ekkor ért csúcsára a Limp Bizkit, a Linkin Park és a System of a Down sikereivel.

Ami az autóipart illeti, megérkezett a BMW 7-es negyedik generációja, bemutatkozott a Honda Jazz, a Peugeot 307, a Citroën C5, a Škoda Superb, míg az első valóban használható hibrid személygépkocsi, a Toyota Prius fenekén még szinte ott volt a tojáshéj, hiszen az előző év közepén lépett a nemzetközi piacra.

Európában 2001-ben a Volkswagen Golf volt a legnépszerűbb típus, mögötte a Peugeot 206-os és a Ford Focus fért fel a dobogóra.

2001-ben a magyar személygépkocsi-állomány 2,48 millió darabot tett ki, ma – pontosabban 2020 végén – 3,92 millió darabot tart számon a KSH. Míg 2020-ban – nem kis részben a koronavírus-járvány miatti visszaesésnek köszönhetően hajszállal több mint 128 ezer új autót regisztráltak, a Vezess indulásának évében 192 518 új autót helyeztek forgalomba hazánkban, a dobogóra az Opel (35 607 db), a Suzuki (28 788 db) és a Renault (18 966 db) állhatott fel, de a Volkswagen, a Fiat, a Peugeot és a Ford is 10 ezer feletti eladást könyvelhetett el.

Az alábbiakban tíz, 2001-ben és ma is létező típust veszünk sorra, megnézzük, 20 éve és most mennyiért kínálják őket. Hangsúlyozzuk, hogy listaárakról van szó, melyekből egy kis kitartással és alkudozással jelentős összeget lehetett és lehet faragni.

Nissan Micra

2001-ben modellciklusa végéhez ért a Nissan miniautójának második generációja – a következő a 2002-es Párizsi Autószalonon mutatkozott be –, az akkora már a fészliftek ellenére is öregecske járgányt 20 éve elég drágán adták ahhoz képest, mennyit kellett fizetni mondjuk egy praktikusabb, nagyobb Swiftért: az 1 literes, 60 lóerős háromajtósért 2 190 000 forintot kértek, a csúcs a 1,5-ös motorral szerelt, 82 lóerős ötajtós volt 2 890 000-ért.

Mára az ötödik generációnál tart a Micra, jelenleg 4 635 000 és 6 885 000 Ft közötti áron vehetünk egyet.

Suzuki Swift

Esztergomban 1992 októberében indult a Suzuki Swiftek gyártása, igazi slágermodellről volt szó, 2002 márciusában már a félmilliomodik darabot gyártották le belőle nálunk. 2001-ben a legolcsóbb – 1 literes motorral szerelt GL – Swift 1 653 000 forint volt, a 68 lóerős, 1.3-as GS-ért 1 919 000 forintot kértek. (A szedánok 2 millió felett mentek.)

A Mi Autónk legújabb, 2017-ben bemutatott ötödik generációját már nem nálunk gyártják, de továbbra is közkedvelt típus. A ma már kizárólag 1,2 literes, lágy hibrid erőforrással elérhető autó legolcsóbb változata 5 040 000 Ft, míg a legdrágább, összkerékhajtású 6 460 000.

Renault Clio

A rendszerváltást követő években sokak első nyugati autója volt a franciák kis típusába, és 2001-ben is népszerű volt a Clio. Az akkor aktuális, 1998-ban bevezetett harmadik generáció épp 2001 közepén kapott fészliftet, az árlisták szerint pedig a legolcsóbb, 1,2 literes motorral szerelt, 60 lóerős, háromajtós változatot 2 340 000 ezer forintért kínálták, míg – a nagyon nem hétköznapi RS változattól eltekintve – a legdrágább, 1,6-os, 16 szelepes motoros verzió árcéduláján 3 040 000 Ft állt.

A jelenlegi, 2019-ben bemutatott ötödik generáció tagjait hajtáslánctól és felszereltségtől függően 4 390 000 és 6 199 000 Ft között kínálják.

Opel Astra

Bár Classic néven még az előző, 1992-től 1999-ig Szentgotthárdon több mint 80 ezer példányban gyártott F generációt is forgalmazták – alacsonyabb áron –, a 2001-ben a modellciklusa felénél járó G-ből az 1,2-es motorral szerelt, „fapados”, de ötajtós változatért 2 990 000 Ft-ot kértek, a legdrágább kivitel, a 2,2 literes motorral szerelt, 147 lóerős, Elegance-csomagos kombi 5 595 000 forint volt.

Ma a legolcsóbb – 1,2 literes, benzines, kézi váltós – Astra 6 830 00 Ft, míg a benzinesek közül Ultimate felszereltséggel (1,4 turbómotor, CVT automata váltó) 10 120 000 Ft, az 1,5 literes dízelmotorral, kilencfokozatú automatával kínált Ultimate 10 570 000.

Volkswagen Golf

20 évvel ezelőtt a Golf 1997-ben bemutatott negyedik generációjánál járt. A Volkswagen kategóriaetalonnak számító típusa 2001-re kismillió verzióban volt elérhető, a legfapadosabbat 2 990 000 Ft-ért lehetett elvinni, de a nagyobb erőforrású, sportosabb, esetleg 4Matic összkerékhajtású, felextrázott kivitelek 6,5 millió felett mentek, egy-két verzió a 7 millió fölé is benézett. A VW termékei akkor sem számítottak olcsónak.

Ma a húsz évvel ezelőtti csúcs-Golfok ára is kevés lenne, hogy egy nyolcadik generációs példányba ülhessünk, az árlista 7 879 630 Ft-tól indul, de egy hétköznapi kivitel is gyorsan elér 10 millió közelébe, a sportosabb, ütősebb verziók 12-14 millióig kúsznak, ahogy a plug-in hibrid GTE-t is 14,5 millióért kínálják.

Mennyiből éltünk akkoriban? A havi nettó átlagkereset 64 913 forint volt – 2021 januárjában ugyanez a KSH adatai alapján 273 300 forintot tett ki. Ami az inflációt illeti, a KSH fogyasztói árindexe alapján az akkori egymillió Ft ma – pontosabban 2020 végén – hajszál híján kétmillió – 1,995 millió – forintnak felel meg.

Škoda Octavia

A cseh márka a VW-csoport tagjaként sikeresen abszolválta a szocializmusból az új rendszerbe való átmenetet, az Octavia pedig az új korszak egyik slágerterméke lett. Az 1996-ban bemutatott, 2000-ben fészliftet kapott alsó-középkategóriás típus árlistája 2001-ben 2 931 000 forintnál indult az 1,4-es benzinmotoros, „fapados” változattal, de jellemzőbb volt a 4-5 millió közötti ár, a különleges, Laurin & Klement kivitelekért pedig 7,2 milliót is elkértek.

A piacon 2020 óta elérhető negyedik generáció árlistája 1 literes TSI motorral, kézi váltóval 6 998 250 Ft-tól indul, a (jellemzően céges) vásárlók persze jellemzően a 9-10 millió közötti sávban válogathatnak, a 2 literes TDI motorral szerelt, összkerékhajtású, minden jóval megpakolt Style-t pedig 12 669 000 Ft-ra van árazták.

Ford Mondeo

2001-ben viszonylag új volt a Mondeo második generációja, de ahogy ma, akkor is kedvelt céges autónak számított. A Ford „nagyautóját” 20 évvel ezelőtt legolcsóbban 4 945 000 forintért kínálták, de a Ghia változatokkal 6,6-6,8 millióig lehetett kapaszkodni.

A ma már csak dízelmotoros és hibrid kombi változatokban gyártott Mondeók árlistája az előbbi csoportban 11,4 és 16,6 millió Ft között mozog – a Vignale kombi a legdrágább –, az utóbbiban 12,5 és 15 995 000 Ft között válogathatunk.

Mazda MX-5

A japánok kis roadstere sokak vágyott játékszere, 1989-es bemutatása óta imádják az autórajongók, nem véletlenül lett minden idők legnagyobb példányszámban eladott kétüléses sportkabriója. Aki 2001-ben, az akkor aktuális második generációba szeretett volna beülni, 5 499 000 Ft-os árcédulával szembesülhetett a kereskedőnél.

A vadonatúj 2021-es modellévi MX-5-ös árai 9,3 millió forintnál kezdődnek és 11,7 milliónál végződnek, az új, kemény tetős RF kivitel 11,2-12,4 millió között vihető.

BMW 3-as

A 2001-ben a 3-as széria aktuális kiadása, az E46-os modellciklusa felénél járt. A belépőszintet a 316i jelentette 6 670 000 forintért, míg – eltekintve a kupéktól és a kabriótól – a csúcs a 330i volt majdnem kétszer annyiért, 12 340 000-ért. A touring, azaz kombi kivitelek 11,6 és 12,9 millió Ft között mozogtak.

Ma a 2018-ban bemutatkozott G20-asnál járunk, az aktuális árlista a 318i-vel indul 10 453 000 forintnál, ha az M-s kiviteleket nem nézzük, a tetejét a belső égésű motoros, xDrive-os 330i és 330d 14,6 és 15,9 millióért, míg az összkerekes plug-in hibrid 330e neve mellett 16,5 millió Ft áll.

Mercedes-Benz S-osztály

A luxust mindig meg kellett fizetni, 2001-ben is igen mélyen a zsebébe kellett nyúlnia annak, aki a stuttgarti márka kínálatának tetejéből válogatott. Az 1998-tól a piacon lévő W220-asból a húsz évvel ezelőtti árlistán három változatot találtunk: a 3,2 literes dízelmotoros 320 CDI volt a legolcsóbb a maga 20,1 milliójával, a benzines 320-asért 21,8 milliót kértek, míg a 4 literes dízeles 400 CDI-t 26,3 millióra árazták.

Tavaly érkezett meg az S legújabb generációja, a W223-as megvásárlásának minimum 34 millió forinttal kell nekifutni (350 d), a lágy hibrides, 4MATIC összkerékhajtásos 500-as 40 988 000 Ft az árlista szerint. A hosszított változatoknál 35,3 és 42,2 millió a két véglet.

Bár a típusok nevei nem változtak, a külcsín mellett a belbecs talán még nagyobbat változott az elmúlt 20 évben. Ami 2001-ben még a távoli jövőnek, esetleg egyenesen sci-finek tűnt, mára az új autók természetes tartozéka: tolatókamera, óriáskijelzős navigáció, autonóm kormányzás-parkolás… Ha kíváncsi vagy, mennyit is fejlődtek az autók szolgáltatásai, vezetéssegítő rendszerei, olvasd el ezt a cikkünket is!