Sőt, egészen csinos ritkaságokat is betrélereztek a kényes feladattal megbízottak, számos 50-100 millió forintos árkategóriába tartozó álomautó is érkezett, majd kapott magyar rendszámot az elmúlt fél évben. Kiválogattunk néhány izgalmas példányt, jöjjenek ábécésorrendben!

Ha csak utóbbiak importját nézzük, a márkák 20-as toplistáján az első 19 cég neve mellett mínuszokat látunk 2019 első fél évével összehasonlítva – derül ki a Datahouse friss összesítéséből. Mélyebbre ásva az adatbázisban érdekes jelenséget figyelhetünk meg: a legdrágább, exkluzív márkákhoz tartozó modellek behozatala ilyen környezetben is növekedett, az egész Európát sújtó kijárási korlátozások és a határzárak idején is.

Sokévnyi tartós hegymenet, esztendőről esztendőre egyre magasabb és magasabb számok után keserves félév köszöntött idén az autópiacra. 25 százalékkal csökkent az új személyautók forgalomba helyezése (56 ezer vs. 75 ezer), és 20 százalékkal mérséklődött a használtan behozottak száma 2020 első hat hónapjában (65 ezer vs. 79 ezer)

Aston Martin DB11 (2017)

Nyilván alacsonyabb darabszámokról beszélünk ebben az ársávban, mint a népautós brandeknél, a finoman elegáns brit sportkocsigyártó termékeiből hét használt példányt hoztak át a határon hat hónap alatt, szemben az egy évvel korábbi hárommal. Négy darab Vantage mellett egy-egy Rapide, DB9 és DB11 érkezett.

Utóbbiakból a 2017-es példányok jellemző ára 120-150 ezer euró között mozog a kontinens legnagyobb használatautós oldalán, ami durván 40-55 millió forintnak felel meg. „A DB11 az Aston Martin történelmének valaha készült legerősebb és leghatékonyabb sorozatgyártású DB modellje. A kupé verzióban 5,2 literes, biturbó V12-es, vagy 4,0 literes, biturbó V8-as erőforrással elérhető DB11 a túraautók műfajában eddig soha nem látott magaslatokba merészkedik” – méltatja portékáját a hamarosan megnyíló budapesti márkaképviselet, amelyről itt olvashat bővebben. Például arról, hogyan érzékenyült el a magyar autókereskedők királya.

Bentley Continental GT (2019)

Tizenháromra emelkedett a szürkeimport az egy évvel korábbi tízzel szemben: hat Continental és öt Flying Spur mellett egy Bentayga, és egy ismeretlen Bentley érkezett, majd állt forgalomba idén. A rejtélyes példányról mindössze annyit tud elárulni a Belügyminisztérium adatbázisából táplálkozó Datahouse, hogy 1959-es évjáratú. És műszakilag rendben van, hiszen már rendszámot is kapott, de hogy OT-s, avagy ne adj’ isten, mezei azonosító került-e rá, azt sajnos nem tudni.

Ezért választottuk illusztrációnak a tavalyi premierje óta a legszebb sorozatgyártott kupék trónjáról szinte letaszíthatatlan Continental GT-t. A 2019-es évjáratúak használtpiaci ára 200-240 ezer euró között mozog, ez már kőkemény 70-85 millió forint. Ha szeretne benézni a budapesti Bentley-szalonba, itt megteheti.

Magyar rendszámot kapott egy 1929-es Bugatti is

Bizony, nagy levegő! Kétségkívül az elmúlt fél esztendő legizgalmasabb használtan behozott, majd „forgalomba helyezett” autója ez az igazi veterán kincs. Sajnos itt sem segít az állam a beazonosításban, az adatbázis a modellmegnevezésnél az „other” kifejezést írja. Rendkívül ritka, hogy bármilyen Bugattira magyar rendszám kerül, tavaly nem is volt rá példa. Pláne egy 1929-esre!

(Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy van pár hét pecsét alatt, nem is rejtegetett, inkább őrzött autógyűjtemény kis hazánkban. Időnként hallani legendákat, és időnként be is jutunk ilyenekbe. Egy közel sem Bugattikat, de azért szép Mercedeseket gyűjtő tulajdonos egyszer megmutatta nekem a büszkeségeit, ő a nevét elárulta, csak arra kért, a gyűjtemény helyét tartsam magamban a sírig.)

Visszatérve erre a kincsre, az olasz Ettore Bugatti 1909-ben alapította meg járműgyártó manufaktúráját, az akkor még Németországhoz tartozó (majd a világháború után Franciaországhoz csatolt) Molsheimben. A 20-as évek sportsikerei közepette a rakéta-formájú Type 32-től a fenséges Type 41 Royalig olyan autókat gyártott a kor nagyjaihoz képest kicsiny cég, amelyek mai ára szép állapot mellett horrorisztikus. Még egy hiteles replikáért is elkérnek 200-250 ezer dollárt, azaz egy másolatért 62-77 millió forintot.

DeLorean DMC-12 (1981)

A Vissza a jövőbe-trilógia második részében 1985-ből indulva 2015. október 21-ére érkezik egy időgéppé alakított DeLorean segítségével a Faludy-frizurás Doki, a nyuszizásra méregzsákká változó Marty és bűbájos barátnője – utóbbit azonnal elkábítják egy álomkeltő alfaritmus-generátorral.

Mivel volt szerencsém vezetni – természetesen 2015 októberének közepén – egy OT-rendszámos DMC-12-t, elárulom, „sima” személyautónak is lenyűgöző. Időnként érkezik belőle egy-egy példány Magyarországra, így volt ez idén is. Jöjjenek is, akárhol jelennek meg az útjainkon, a filmrajongók tekintete azonnal a szárnyasajtós amerikai időgépre tapad. Amely tulajdonképpen igencsak nemzetközi: olasz dizájnnal, svéd-francia motorral, Lotus-alapokon, Észak-Írországban kezdődött meg a különlegesség gyártása 1981-ben.

A filmben 88 mérföld/órás sebességre felgyorsulva változik energiától szikrázó időgéppé a DeLorean. Az autóban ülve láttam magam előtt a futurisztikus műszerfalon, hogy valójában csak 85-ig van skálázva, mégsem lehetett más a nyitókérdésem a csoda gazdájához. Mentél már vele 88-cal? Igen – mosolygott Sid, a DeLorean Club Magyarország alapítója. Na, és mi történt? Megbüntetett a rendőr, szoktam mondani, de persze csak a vicc kedvéért.

Ferrari 330 (1966)

Növekedett a betrélerezett Ferrarik száma is az év első felében (13 vs. 11 darab): F108-asok a nyolcvanas évekből, Californiák, 458-asok, 488-asok és Portofinók a mögöttünk álló évtizedből alkotják a flottát, plusz egy GTC4 Lusso.

A legkülönlegesebb azonban a legrégebbi, egy 1966-os 330-as – ennél többet sajnos nem tudunk róla. Nekem az alábbi képen látható GTC Coupé a személyes kedvencem. Varázslatosak az arányai. A jobb állapotúakat 300 és 500 ezer dollár között hirdetik (vagyis durván 90-150 millió forintért).

Lamborghini Espada (1970)

Egy 1970-es Espada, egy 2016-os Aventador, egy 2019-es Huracan, és két 2019-es Urus alkotja az idén behozott öt darab Lamborghini-csapatot (tavaly három példány érkezett fél év alatt). Itt is a legidősebbet, vagyis a legritkábbat emeljük ki: az egészen fura farú Espada annyira ritka a magyar utakon, hogy egy autórajongó életében jó ha egyszer, egyetlen személyes találkozó összejön vele.

A négyüléses Gran Turismóból kerek tíz év alatt bő 1200 példány készült, a „Kard” egy 3,9 literes V12-essel hasított. Meglehetősen drága jószág manapság ez is, jellemzően 150-200 ezer dollár (45-62 millió forint) között kínálják, de találni 300 ezerért is (93 millió forint).

Maserati GranTurismo (2012)

Valamelyest növekedett a forgalomba állított használt Maseratik száma is, 25-ről 27-re félév per félév alapon. Tíz-tíz Ghibli és Quattroporte mellett öt Levante, három GranTurismo és egy Spyder érkezett az országba.

A kétajtós, kis kompromisszummal négyszemélyesnek mondott GT-t klasszikus formája örök darabbá emelte, ezt talán már el lehet mondani. Egy korszak ért véget az utolsó, szívó V8-as motorral szerelt Maseratival, írtuk tavaly novemberben, amikor bejelentették a hírt, ennyi volt, ciao. Összesen 28 805 darab GranTurismo és 11 715 darab GranCabrio készült Modenában 12 év alatt.

Morgan Plus8 (1996)

Meglehetősen gyakran szerepel mostanában a hírekben az évi ezer autót sem gyártó Morgan, amelynél idén lecserélték az 1936 óta használt acélvázat egy könnyebb és merevebb alumíniumplatformra. Szerencsére a dizájn marad a sok-sok évtizede imádott ősforma. Két példány jött be az országba, egy 96-os Plus8, és egy ismeretlen, 2005-ös modell. (Tavaly egy sem érkezett az első fél évben.)

A Plus8-et 1968-ban kezdték gyártani, ám a nyolcas szám egyáltalán nem erre, hanem a végtelenül hosszú motortérben morgó V8-as blokkra utal, amelyből a 3,5-östől a 4,8 literesig többféle is hajtotta a hátsó kerekeket. Stílusához képest egyáltalán nem elérhetetlen sportkocsi, a 90-es évek közepén gyártott példányok jellemzően 50-60 ezer euró környékén (18-21 millió forint) cserélnek gazdát, persze nem túl nagy számban.

Mindezzel szemben beszakadt a tömegautók importja Az átlagemberek számára használt autókat betrélerező nepperek mozgásán már látszik, hogy kijárási korlátozások és határzárak sújtották Európát. 2019 első fél évéhez képest így alakult a márkák szürkeimportja a mögöttünk álló hat hónapban. Márka Darab Változás 1. Volkswagen 7809 -14,7 2. Opel 6300 -22,2 3. Ford 5969 -19,8 4. Audi 4115 -19 5. Toyota 3974 -17,8

