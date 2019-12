Henry Frederick Stanley Morgan alapította 1910-ben a vállalatot, mely ma nagyjából 220 embert foglalkoztat és évente 850 autót készítenek, méghozzá kézi összeszereléssel. Persze, az idők során rengeteget változott a Morgan, például korábban akár 10 évet is kellett várnia a tulajdonosnak az autójára, ma már hat hónap alatt beülhet az angol roadsterébe. A jelenleg használt acélvázas platformot például 1936 óta használják, ezért erre is ráfért már a modernizálás.

2020-ban érkezik meg a CX-Generation alumínium platform, mely az új Plus Six modell alá kerül majd először. Az új alap kétszer olyan merev, mint a korábbi és csak 97 kilogrammot nyom. A Plus Six tömege mindössze 1075 kg. A Morgan továbbra is kapható lesz négy- és hathengeres motorokkal, ami a BMW-től érkezik, továbbá meghagyják a hatsebességes kéziváltót.

Ahhoz kétség sem fér, hogy a több mint 80 éves alapok leváltásával a Morgan minden eddiginél jobb lesz. Ám néhányan éppen azért szerették az autót, mert alig különbözött az 1936-ben bemutatott első, négykerekű járművüktől, a 4-4-től.