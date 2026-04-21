Őszre ígéri a Corsa GSE érkezését az Opel. A modell a második (harmadik) tagja lesz annak a sportautó-családnak, amely a patinás GSI hagyatékot emeli át napjaink villamosított világába.

Először a plug-in hibrid Opel Grandland családi SUV kapott GSe verziót, erre utal a fenti zárójeles szám, a Corsa GSE ellenben elektromos lesz, és ilyen formán egyetlen elődje van: a tavalyi Mokka GSE.

Mivel a Corsa és a Mokka ugyanazt a padlólemezt és hajtáslánc-családot használja, semmi okunk feltételezni, hogy a Corsa GSE ne a Mokka GSE 280 lóerős, 345 Nm-es, részlegesen önzáró differenciálművel szerelt hajtásláncát, egyedi hangolású kormányművét és sportfutóművét kapná meg.

A Corsa GSI negyven éve A Corsa GSI (Grand Sport injection) vérvonala 1987-ben született meg: az Irmscher-hangolású 1,6 literes benzinmotorral szerelt modell a maga korában kifejezetten tüzesnek számított a maga 98 lóerejével (101 LE katalizátor nélkül) és 186 km/óra végsebességével. Két generációval később 125 lóerős, 1,8-as motor vette át a GSI-stafétát, a Corsa D szériában 150 lóerős, egyhatos motor húzta a sportmodellt, amely ekkor épp másodhegedűs volt a Corsa OPC mögött. Eztán szünet jött, majd 2018-ban visszatért a Corsa GSI, 1,4 literes, 150 lóerős motorral. Mindegyik modell komoly fékeket kapott.

Ez a hajtáslánc amúgy megegyezik az Alfa Romeo Junior Veloce, a Peugeot E-208 GTi, az Abarth 600e és a Lancia Ypsilon HF sportmodellek konfigurációjával. Miután ennyi helyen felhasználta már ugyanazt a kiépítést a Stellantis-csoport, nem valószínű, hogy pont most változtatna a paramétereken – másfelől viszont soha nem lehet tudni, mikor indít egy még magasabb szintű sportosságot képviselő termékvonalat a konszern.

A titokra legkésőbb ősszel, a Párizsi Autószalonon fény derül: akkor tartja ugyanis a szériaverzió világpremierjét az Opel, a forgalmazás pedig még az év eleje előtt megkezdődik.