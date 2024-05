A Lancia a rali történetének legsikeresebb márkája, még úgy is, hogy 1993 óta, azaz 31 éve hátat fordítottak a sportágnak. 1974 és 1992 között tíz konstruktőri világbajnoki címet szereztek, így a hír, hogy ismét raliautót épít a Lancia, mindenkit felvillanyozott.

Pont egy év múlva, 2025 májusában debütálhat a versenyautó, a Lancia Ypsilon Rally 4 HF, amelynek orrában a jól ismert 1,2 literes, háromhengeres turbómotor 212 lóerőre erősített változata dolgozik. Az elsőkerékhajtású modellt ötfokozatú kézi sebességváltóval és mechanikus részlegesen önzáró differenciálművel szerelik. A modell a korábban R2 néven ismert Rally4 géposztályban indul, ahol olyan, kétkerékhajtású modellek nevezhetnek, amelyek tömeg/teljesítmény aránya nem jobb 5,1 kg/LE-nél.

Készül közúti sportverzió is a Lancia Ypsilonból: az Ypsilon HF azonban nem ezt a motort kapja meg, hanem egy elektromos hajtásláncot. Persze nem a szériakivitelű Ypsilon 156 lóerős változatát, hanem ugyanazt a 240 lóerős hangolást, ami az Alfa Romeo Juniort és a még be sem mutatott Abarth 600e-t is hajtja. Ezzel 5,8 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára az autó, amelynek harcias megjelenéséről az 1980-as évek Lancia versenyautóinak klasszikus Martini-fényezése gondoskodik (legalábbis most, az előzetes beharangozáskor.)

Az egy év múlva érkező Ypsilon HF után további sportmodellek – nevezetesen Gamma HF és Delta HF – is érkeznek, ezekről azonban még nincsenek érdemi információink.

Alább egy rövid videóban mutatjuk be a Lancia új raliaspiránsát.