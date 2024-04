Ülj hátra, Zagato fiam, a gyári stiliszták leiskoláztak: az Alfa Romeo Milano, a cég első városi crossovere olyan szabadon értelmezte újra a márka kötelező stílusjegyeit, ahogy talán még a hírhedt terrazzanói karosszériaépítő műhely sem merte volna.

A tripla fényszórók három LED-csíkban köszönnek vissza, a pajzs pedig monokróm, műanyag sablonként jeleníti meg a logót – becsületükre legyen mondva, ez utóbbi alternatívája, a klasszikus rácsra applikált márkanév kifejezetten jól mutat. Ezek amúgy Progresso, illetve Leggenda névre hallgatnak. A Milano kimeríti a formabontó fogalmát – nem mintha a cég ne rendelkezett volna eddig is szabadidőjárművel, a városi modell azonban jóval kevésbé konvencionális, mint akár a Tonale, akár a Stelvio.

Nem utolsósorban azért, mert akár tisztán elektromos hajtáslánccal is választható, méghozzá két teljesítményszinten: a Milano megkapja a Stellantis B-SUV modellsorozatának szokásos 156 lóerős verzióját, és mellé az Abarth 600e-ben debütált 240 lóerős csúcs-hajtásláncot is. Az 54 kWh kapacitású akkumulátorral az előbbi vegyes használatban 410 (városban 590) kilométeres hatótávolságot ígér, az utóbbi, amely a Milano Veloce kivitel sajátja lesz, vélhetően hamarabb kér majd töltést. Cserébe a Veloce rendkívül közvetlen kormányművet, 25 mm-rel ültetett sportfutóművet, módosított kanyarstabilizátorokat, nagyobb fékeket és Torsen differenciálművet ad.

A Milano nem csak Elletrica, hanem Ibrida verzióban, azaz 48V-os hibridként is rendelhető lesz. Itt egyetlen teljesítményszint, 136 lóerő áll rendelkezésre, viszont ezt akár Q4 összkerékhajtással is társíthatjuk. Műszaki paraméterek egyelőre nem állnak rendelkezésre, de vélhetően ugyanarról a 4WD rendszerről van szó, ami a Jeep Avenger e-Hybridben is dolgozik.

A 417 cm hosszú, 178 cm széles, 150 cm magas Milano csomagtartója a magasba emelt, függőlegesen levágott farnak (coda tronca) köszönhetően 400 literes. A belső tér többi része inkább a dizájnról szól: a 10,25 colos digitális műszeregységet az Alfa ikonikus távcső-árnyékolójába rejtették, a légbeömlők dizájnja a keréktárcsákat imitálja, és mindkettő a négylevelű lóherét hivatott stilizálni. A neves gyártótól: a Sabelttől származó sportülések erőt sugároznak.

Elmaradhatatlan a rengeteg digitális tartalom, a Chat GPT alapú fedélzeti asszisztenstől kezdve az okostelefonos távvezérlésen át a közelségi nyitásig/zárásig.

