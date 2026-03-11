A védett ár a 95-ös benzinnél 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként. Ennél a kutak nem értékesíthetik drágábban a magyar rendszámmal tankolók részére. A részletes szabályokat ebben a cikkben mutattuk be, egy frissen bevezetett korlátozásról pedig itt írtunk.

A Holtankoljak.hu szerint a Mol nagykereskedelmi árváltozást tedd közzé március 11-i érvényességgel. Ezek szerint a 95-ös benzin ára hat, a gázolajé viszont letaglózó 45 forinttal emelkedik.

Ez a változás természetesen nem érinti a védett árakat, viszont a nagykereskedőkre és a kiskereskedelmi árrésre hatással lehet, ők ihatják meg a drágulás levét.

A kormány a jövedéki adó csökkentésével próbált gondoskodni arról, hogy a kereskedők számára maradjon némi árrés, erről itt írtunk: