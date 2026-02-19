Benzines, plug-in hibrid és tisztán elektromos sportautókkal bővíti portfólióját a következő harminc hónapban a BMW M, árulta el egy interjúban Frank van Meel, a sportmárka vezérigazgatója. Ebben a soros modellfrissítések éppúgy benne lesznek, mint az új típusok M Performance kivitelei, amelyek a mezei és az M-es BMW-k közötti távolságot hidalják át.

A legizgalmasabb persze az új BMW i3 sportváltozata, az egyelőre BMW M Neue Klasse néven emlegetett, gyártásba jó eséllyel iM3-ként kerülő szedán lesz, amelyről már elkezdett infomorzsákat elejteni a cég. Azt már tudni lehet például, hogy négy villanymotort fog alkalmazni, csúcsteljesítménye meghaladhatja az 1000 lóerőt, vezetési élményét pedig szimulált sebességváltó és hangzásvilág fogja fokozni.

10 fotó

Egyébként pont ez: a sebességváltó – pontosabban a kézi sebességváltó – a BMW M jövőbeli terveinek a sötét pontja. „Ameddig tudjuk, életben tartjuk, de ez egyre nehezebb feladat. A következő évtizedben mindez fokozottan igaz lesz.” – mondta van Meel, aki szerint a kereslet nem biztos, hogy elég indok lesz a manuális váltó fenntartására.

A probléma ugyanis az, hogy a villamosított hajtásláncok térnyerésével egyre kevésbé megtérülő befektetés egy új kézi váltó kifejlesztése, különösen, ha azt viszonylag kis darabszámú szériákba szánják, mint a BMW M modellcsaládjai.

Már jelenleg is korlátozott azon M modellek száma, amelyek rendelhetők kézi váltóval: piactól függően az M2, M3 és M4 opciós listáján szerepel a manuális kapcsolású egység. Ott van még a BMW Z4 is, ám a sorozat utolsó napjait éli, és egyelőre nem látni utódot a horizonton.

Van Meel szerint elvileg nincs akadálya annak, hogy tovább alkalmazzák a jelenlegi kézi sebességváltót, ugyanakkor ennek méretezése megköti a motorfejlesztők kezét: a váltót ugyanis 550 Nm-ig méretezték, ami a hétköznapi autók világában tekintélyes érték, de a BMW M-nél fájdalmas korlát. Az M2 CS motorjának nyomatéki csúcsa például 650 Nm – nem is kínálják kézi váltóval.

Azok számára, akik kézi váltón nevelkedtek, mindig is pótolhatatlan marad a fix mechanikus kapcsolatot biztosító erőátvitel, ahol csak a pilótán múlik az irányítás. Az új generációs autóvezetők számára ellenben kevés érv szól a kézi váltók mellett, hiszen egy manuális autó lassabb, zajosabb és többet fogyaszt, mint egy modern automatával szerelt modell.

De hogy mégse búskomoran zárjuk ezt a cikket, álljon itt valami különösen izgalmas: van Meel a legkevésbé sem zárta ki, hogy idővel építhetnek egy kifejezetten kemény terephasználatra szánt M modellt. Ez akár olyasvalami is lehet, mint a 2022-ben bemutatott Dune Taxi prototípus (ld. az alábbi videón), vagy egy létező modell emelt hasú változata, mondjuk a Porsche 911 Dakar mintájára.