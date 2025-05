Az első generációs BMW M2 CS (competition sport) 2020-ban, mindössze hat hónapon át készült, csúcsteljesítménye az M2 Competition 410 lóereje helyett 450 lóerő volt, álló helyzetből 4,0 másodperc alatt gyorsult 100 km/órára, szénszálas tetejét matt arany könnyűfém keréktárcsák ellenpontozták.

Részben ennek a limitált szériás műalkotásnak a tudását ültették át aztán a jelenlegi BMW M2-be, amely ugyanúgy négy másodperc alatt éri el a 100-as tempót, igaz, ehhez 480 lóerős csúcsteljesítményre van szüksége.

Most pedig itt az új M2 CS, amely újabb magaslatokba emeli a mércét. A 3,0 literes, soros hathengeres turbómotor 530 lóerős maximális teljesítménye megegyezik a BMW M4 Competition xDrive erőcsúcsával, de azzal ellentétben itt az első kerekek nem hajtottak.

A legnagyobb forgatónyomaték 600 helyett 650 Nm, váltóból pedig csak a nyolcfokozatú M Steptronic áll rendelkezésre.

A motort speciális, merevebb kötéssel szerelik be a vázba, így közvetlenebbek a gázreakciók. Ennek is köszönhető, hogy álló helyzetből 3,8 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára az autó, és 12,9 helyett 11,7 alatt 200-ra. A végsebesség 302 km/óra.

A matt fekete kipufogóvégek az előző M2 CS hozadékai, de ha megvásároljuk az állítható szelepes M Performance titán hangtompítót, titán vagy szénszálas végcsöveket is kérhetünk.

A CS modellek mindig is könnyítettek voltak; ez esetben nagyjából harminc kilót spóroltak a rengeteg szénszálas alkatrész alkalmazásával: az ülésvázak, a tetőlemez, a féktárcsák (opció) mind karbon kompozitból készülnek, de egy sor beltéri dekorelemet, így a megvilágított küszöbbetéteket is ebből a könnyű, merev anyagból formáltak meg.

Ha már az ülések szóba kerültek: ezek integrált fejtámasza leszerelhető, így sisakban is beülhetünk, a háttámlába pedig többpontos versenyövek fűzhetők be, így versenypályán is használható az autó.

A limitált kiadású kupé Mexikóban készül majd, megvásárolni a nyár végétől lehet, németországi bruttó ára 115 ezer eurótól, azaz 46,4 millió forinttól indul.

Hogy miért olyan fontos a tömegcsökkentés, arról a BMW M5-tel szerzett tapasztalataink árulkodnak:

