2026 második félévétől nagy szériában készül a BMW Neue Klasse szedán, a debreceni BMW iX3 négyajtós testvérmodellje. Az autóról lehet már tudni ezt-azt, de most arra az üzemre koncentrált az autógyártó, ahol az elektromos modell készülni fog.

7 fotó

A müncheni gyár a BMW szülőháza – a márka motorkerékpárokat épített itt 1923-tól, mielőtt Eisenachban megnyitotta volna első autógyárát (1928). Stílusos tehát, hogy ezt a helyszínt alakították át tisztán elektromos járművek gyártására: a tervek szerint 2027-től csak ilyenek készülnek majd itt.

A BMW i3 próbagyártása fontos mérföldkő a gyár életében: a dolgozók eddig különböző helyszíneken tanulták az egyes munkafázisokat, mostanra viszont minden állomást telepítettek Münchenben, ezért először fordul elő, hogy az i3 az első csavartól az utolsóig itt készül.

Ez akkor is nagy dolog, ha még szó sincs sorozatgyártásról: a következő legalább fél évben az előszériás modellek gyártása folyik majd, ami elengedhetetlen a logisztikai és szerelési folyamatok tökéletesre hangolásához, a termelés hatékonyságának növeléséhez.

Ebben az időszakban zajlik a dolgozók képzése is: eddig virtuális környezetben kapták meg az átálláshoz szükséges ismereteket, mostantól azonban a frissen telepített új gépsorokon is gyakorolhatnak.