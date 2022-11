Negyven éve nem épített ilyen lassú 911-est a Porsche

A Porsche 1984-ben a 953-assal (egy minden porcikájában módosított, összkerékhajtású 911-essel) megnyerte a Párizs-Dakar ralit. Két évvel később megismételték a diadalt a feledhetetlen 959-essel, a történelemkönyvek azonban René Metge és Dominique Lemoyne váratlan győzelmét jegyezték fel mérföldkőként.

Ennek a 300 lóerős fenevadnak a szelleme támad most fel a Porsche 911 Dakar modellben, a márka első mindenes modelljében, amely a szabadidőjárművek gondtalan manőverezhetőséget és terepalkalmasságot biztosító, emelt futóművét a 911-es széria utánozhatatlan stílusával, valamint hathengeres bokszermotorjával társítja.

A mindössze 2500 példányban készülő 911 Dakar alaphelyzetben 50 mm-rel magasabb hordja padlólemezét, mint egy sportfutóműves Carrera, ezen azonban további 30-30 millimétert tud még emelni elöl és hátul egyaránt. Ezt az extrán megemelt pozíciót nem lassú manőverezésre tervezték: a gyártó akár 170 km/óra sebességet engedélyez ebben a pipiskedős helyzetben – ha ezt túllépi a pilóta, automatikusan visszaejti magát alaphelyzetbe az autó.

Hogy az emelt hasmagasságból adódó terepalkalmasság ne csak elméleti adottság legyen, az autót egyedi fejlesztésű Pirelli Scorpion All Terrain Plus típusú, vegyes használatra szánt abroncsokkal szerelik. Az elöl 19, hátul 20 colos kerekek 9 mm-es profilmélysége, megerősített oldalfala és megduplázott karkasza sárban, vízben és köveken is átsegíti az autót. Ha az ügyfélnek nincsenek ilyen ambíciói, hagyományos sportabroncsokat is rendelhet, ámbár ezeket is dupla vastagságú karkasszal szállítja a Porsche.

A 480 lóerős, 570 Nm-es, hathengeres, háromliteres turbómotor régi ismerős; a módosított abroncsok és a megnövelt légellenállás miatt a végsebességet 240 km/órában maximálta a Porsche, a 3,4 mp-es 0-100 km/óra gyorsulás azonban így is tekintélyes.

A sebességváltó nyolcfokozatú dupla kuplungos egység, alapfelszerelés az összkerékhajtás és -kormányzás, valamint az aktív kanyarstabilizátorok. A motorfelfüggesztést a 911 GT3-ból emelték át.

A szokásos programválasztó két extra üzemmóddal egészült ki: az egyik a rali, amit egyenetlen, laza útfelületre optimalizáltak; ebben az állásban az összkerékhajtás több nyomatékot visz hátra, mint előre. A másik a terepre szánt offroad-üzemmód, amely automatikusan maximális magasságra emeli az autót, és úgy adja le a nyomatékot, hogy az a lehető leghatékonyabban hajtsa előre az autót. Mindkét üzemmódban rendelkezésre áll a rali-rajtautomata, amit kifejezetten homokos, murvás talajra terveztek, és mintegy 20%-ban engedi elpörögni a kerekeket.

A 911 Dakarhoz nem szokványos tartozékokat fejlesztett a gyár. Alapfelszerelés az elöl és hátul elhelyezett, piros alumínium vonószem, a szénszálas műanyagból készített, rögzített hátsó légterelő, a szintén karbonkompozit első csomagtérfedél, amelyen a 911 GT3-ról mintázott szellőzőnyílásokat találunk. A kerékívek szélesítettek, az ütésektől nemesacél betétek védik a küszöböket, ahogy a motort levegővel tápláló, oldalsó légbevezető nyílásokat is nemesacél rácsozat óvja a kövektől.

Opcióként 42 kg teherbírású tetőcsomagtartó, vagy tetőre szerelhető sátor is kérhető. Az előbbin kiegészítő fényszórókat helyeztek el, amelyek a tetőlemezen kialakított 12 V-os aljzatról kapnak áramot.

Az utastér megőrizte az alapmodell sportos karakterét: alapfelszerelés a kagylóülés, de csak elöl, hátul egyáltalán nincs ülőhely. Az üvegek könnyített kivitelűek, ahogy az akkumulátor is, így aztán a 911 Dakar a nagyobb abroncsok és a megerősített futómű ellenére mindössze 10 kilóval nehezebb (1605 kilós), mint egy PDK-váltós, összkerékhajtású 911 Carrera 4 GTS. A felületeket zöld öltésekkel varrott technikai szövet borítja; ugyanez a zöld árnyalat a karosszériához is választható.

Opcióként kérhető a bukókeretet, hatpontos biztonsági övet és tűzoltó készüléket tartalmazó Rallye sportcsomag, ha pedig igazán historikusak szeretnénk lenni, kérhetünk Rallye dizájncsomagot, amely az 1984-es Dakar-győztes versenyautó színeiben öltözteti a 911 Dakart. A rajtszámot az ügyfél saját maga választhatja meg, a keréktárcsák fehérek, a biztonsági övek pedig kékek. A különleges optikai csomagért tekintélyes összeget, bruttó 26 ezer eurót, azaz több mint 10 millió forintot kell leszurkolni. Ez alig több egyébként, mint az autó vételárának egytizede: a 911 Dakarért bruttó 222 ezer eurót, azaz kb. 90 millió forintot kér a Porsche.

Ha ezek után is marad még pénzünk, szintén korlátozott elérhetőségű kronográffal tehetjük teljessé a csomagot. A karcálló titán-karbid tokozású órából kétféle dizájn áll rendelkezésre, attól függően, hogy kértük-e a Rallye dizájncsomagot vagy sem.