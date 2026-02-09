Amikor 1997-ben színre lépett, a vadonatúj A-osztály (képeinken) az akkor divatos egyterű-karosszériával hódított. Ezt második kiadásában is megőrizte, majd a harmadik és negyedik szériáknál ferdehátúra váltott, miközben a nagyobb férőhelyet kínáló ügyfelek a frissen bevezetett GLA crossovert választhatták helyette.

A következő, ötödik generációs A-osztály azonban megint buszlimuzinos formát ölt majd, némi crossoveres beütéssel, árulta el az autógyártó fejlesztési igazgatója, Jörg Burzer az Automobilwoche című szaklap szerkesztőinek.

„Olyan modell lesz, amilyen jelenleg nem létezik ebben a formában. Számos formai javaslat közül választotta ki a vezetőség a végleges formát. Nagyon vonzó jármű lesz, meg kell építenünk” – idéz az interjúból az Automobilwoche angol nyelvű társlapja, az Automotive News Europe.

A fentiekből az következik, hogy a Mercedes mégiscsak biztosít utódot a B-osztály számára, még ha áttételesen is: a kompakt egyterű modell hivatalosan 2026-ban megszűnik, és eddig úgy tudtuk, a teljes vérvonala eltűnik.

Az új A-osztály várhatóan ugyanúgy Kecskeméten készülhet majd, mint a jelenlegi, amelyet jelenleg kizárólag Magyarországon gyárt már a Mercedes.

Úgy tűnik, nem egyedi jelenség a Mercedes buszlimuzin-nosztalgiája. A BMW még 2021-ben mutatta be egy 2040-re előirányzott egyterű előtanulmányát, a hiper-újrahasznosítható i Vision Circulart, amely többé-kevésbé az eredeti BMW i3 formátumát követte volna, illetve úgy tudjuk, az Audi az A2 feltámasztásán gondolkodik.