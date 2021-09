Újrahasznosított, újrahasznosítható anyagok felhasználásával épült a BMW új tanulmányautója, a négyméteres, négyszemélyes i Vision Circular. A vállalat már jelenleg is 30%-ban újrahasznosított, újrafelhasznált anyagokból építi autóit, a jövőben azonban ezt az arányt fokozatosan 50 százalékra kívánják emelni.

Ennél is messzebb tekint a körkörös gazdaságot nevében is hirdető tanulmányautó, amely megvalósítja a nyersanyagok teljes egészében zárt körforgását, azaz 100 százalékban újrahasznosított anyagokból készül, és 100 százalékban maga is újrahasznosítható.

Ez az autó akkumulátorára is igaz. A szilárdtest akku-technológia a jelenleginél jóval nagyobb energiasűrűséget, az újrahasznosított anyagokból készülő, teljesen újrahasznosítható energiatároló rendszer ráadásul takarékosan, felelősségteljesen bánik a ritka természeti erőforrásokkal.

A tervezés és a gyártás során négy ponton érvényesült a környezetbarát szemlélet: újragondolták az alkatrészek anyagösszetételét, illetve gyártási folyamatát, csökkentették az alkatrészek számát, ahol lehetett, egyszerűsítették a rendszereket, illetve megszabadultak az olyan energiaintenzív, illetve környezetileg nem kedvező tényezőktől, mint a karosszéria fényezése, a bőrkárpitozás vagy a krómozás. Amit lehet, újra felhasználtak (ennek érdekében egységesítették és leegyszerűsítették például a komponenseket összekötő csatlakozásokat), amit nem, azt újrahasznosították.

A hűtőmaszk kerete egyrészt egységet alkot a fényszórókkal, másrészt digitális interfészként is szolgál – ez egyébként az egyetlen díszítőelem az autón, amiről nem csak a krómozást, de az emblémákat is lehagyták. Festés helyett az eloxált fémfelület szolgál esztétikai élménnyel.

A lökhárító és a szélvédő alatti terület egyaránt újrahasznosított anyagokból készült – az előbbi műanyagból, az utóbbi alumíniumból. Az abroncsok fenntartható forrásból származó, természetes kaucsukból készülnek, amibe újrahasznosított gumiszemcséket vegyítenek. A keréktárcsák lamellás kialakítása egyrészt minimális anyaghasználatot igényel, másrészt hatékony fékhűtést eredményez.

A hűtőmaszkon kívül legfeljebb csak a hátsó oldalablak kunkora, a Hofmeister-kink segíthet azonosítani az autó márkáját, amelynek arányai nem csak a BMW-től, de minden más, ma ismert járműtől is nagyon messze állnak.

A minimalista utastérben az ülések inkább emlékeztetnek fotelre és kanapéra, amelynek kárpitját egyszerű kötél rögzíti a vázhoz. A műszerfal pedig egy faelemek közé beékelt, kristályszerű szobor, amely mintha a jármű agyát testesítené meg. Kijelzőként a szélvédő alsó szakasza szolgál, az ajtóban pedig minden elektronikus elem egyetlen egységben kapott helyet, így egyszerűen kiemelhető és újrahasznosítható.

Minden ülőhely saját hangszórókat kapott, leegyszerűsítve a hangerő- és hangzásszabályozás kérdését, hiszen nem kell az utastér egészében gondolkodni.

Persze, mint modern villanyautó, a BMW i Vision Circular nem csak felvenni képes az elektromos energiát a hálózatból, de oda vissza is tudja azt táplálni, a körkörösség tökéletes megvalósításaként, a hatékony közlekedést pedig a hálózatba kapcsolt járművekkel folytatott kétirányú kommunikáció segíti.