Az előző naptári évben 108 új teszteredményt hozott nyilvánosságra az Euro NCAP. Ez nem jelenti azt, hogy ennyi autót teszteltek. Két típusnál külön vizsgálták az alapfelszereltség részét képező, illetve felárért kínált biztonsági felszerelésekkel mutatott utas- és gyalogosvédelmi teljesítményt. Két másiknál pedig megismételték a vizsgálatot, miután a gyártó kijavított egy, a korábbi teszt során észlelt, kritikus hiányosságot.

Összesen tehát 104 modell látogatott el az Euro NCAP tesztbázisára, a legtöbb méretosztály és hajtáslánc-variáció képviseltette magát. Ebből a 104-ből választotta ki a legerősebb eredményeket a szervezet, mégpedig kategóriánkénti osztásban – igaz, csak azokban a szegmensekben hirdettek győztest, ahol kellő számú típust vizsgáltak (hogy ez pontosan mit takar, arra nem tért ki az Euro NCAP közleménye).

A rangsorolás alapja egyszerű volt: a négy fő mérési területen (felnőtt utasvédelem, gyermek utasvédelem, gyalogosok és kerékpárosok védelme, baleset-elkerülő elektronika) elért eredményeket súlyozva összesítették, és a magasabb pontszám nyert.

Fontos, hogy az egyes kategóriák biztonsági teljesítménye nem összehasonlítható: egy kisautó objektíve soha nem tud olyan biztonságos lenni, mint egy felső kategóriás modell. Ennek ellenére, hogy kielégítsék az ember statisztikaéhségét, kiemelték az abszolút legmagasabbra pontozott modellt – ez elvileg az „Év legbiztonságosabb autója”, de közben tudjuk, hogy ez csak papíron igaz.

A legbiztonságosabb kis családi autó: Mercedes-Benz CLA

A legbiztonságosabb városi jármű: Mini Cooper E

A legbiztonságosabb nagy családi autó: Tesla Model 3

A legbiztonságosabb kis szabadidőjármű: Tesla Model Y

A legbiztonságosabb prémiumautó: Polestar 3

A legbiztonságosabb nagy szabadidőjármű: Smart #5

…és 2025 Euro NCAP-bajnoka: a Mercedes-Benz CLA

