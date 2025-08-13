22 óra 57 perc alatt 935,44 kilométert tett meg, és ezzel becammogta magát a Guinness világrekordok könyvébe a Polestar 3 tavaly ilyenkor bemutatott nagy hatótávolságú, egy villanymotoros változata, mint a legnagyobb hatótávolságú elektromos crossover.

6 fotó

A 220 kW (299 LE) csúcsteljesítményű, 490 Nm maximális forgatónyomatékú hajtáslánccal 7,8 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára az autó. A szerény menetdinamika ellenére megtartotta az erősebb modellváltozatok Brembo fékrendszerét, bár annak nem sok dolga akadhatott a világcsúcs-kísérlet során.

Az autó 111 kWh kapacitású akkumulátorcsomagja akár 250 kW-tal tölthető; ezzel a teljesítménnyel a 10%-ra merült akku 30 perc alatt éri el a 80%-os töltöttséget.

A hivatalos hatótávolság egyébként 706 kilométer, ám amikor a kísérlet során elérték ezt a távolságot, még 20%-nyi töltés maradt az akkuban. Sőt, amikor a fedélzeti számítógép szerint már teljesen lemerült az akkumulátor, a Polestar 3 további 12,8 kilométert tudott még megtenni.

A 935,44 kilométeres világcsúcs-távolság azt jelenti, hogy az autó 12,1 kWh energiát igényelt 100 kilométeren.

Nem biztos azonban, hogy a hétköznapokban reprodukálható ez az érték, egy másik Polestar modell – két tucatnyi társával egyetemben – csúnyán lebőgött egy erre irányuló, független teszten.