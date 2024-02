Az elektromos autók egyik Achilles-sarka, hogy hidegben csökken az akkumulátor energiafelvevő-képessége, és emiatt megnő a töltési időtartam, ráadásul csökken a hatótávolság. A helyzet ma már nem annyira drámai, mint a tíz évvel ezelőtti modelleknél, de azért ma is résen kell lenni, ha mínuszokban ülünk e-autóba.

Mivel Norvégiában ennek különösen nagy a relevanciája – egyrészt, mert rengeteg villanyautót adnak el, másrészt, mert az ország Golf-áramlattól távol fekvő, belső területein komoly hidegek vannak télen –, a norvég autóklub (Norges Automobil-Forbund, NAF) feladatának tekinti, hogy rendszeresen tájékoztassa az autósokat az aktuális állapotokról.

Évente kétszer végeznek komplex közúti teszteket, ahol a valós hatótávolság mellett a legnagyobb töltési sebességet is mérik. A teszt során egy csaknem 1000 kilométeres kört tesznek meg, a tengerszintről indulva, felhajtanak több mint 1000 méteres tengerszint feletti magasságig. Norvégiában nem szabad, de fizikailag nem is igen lehet gyorsan haladni. Ezzel együtt értékesek számunkra is az itt szerzett tapasztalatok, mivel a tesztek nálunk is elképzelhető átlaghőmérsékletek (mínusz 2°C – mínusz 10°C között) mellett zajlottak.

Megfigyelték például, hogy míg 2020-ban az átlagos valós hatótávolság 373 kilométer volt, ez mostanra 530 kilométerre ugrott. Ez kisebb részben a technológiai fejlődésnek, nagyobb részben pedig annak köszönhető, hogy egyre több a felsőbb kategóriás villanyautó, amelyekbe fizikailag nagyobb akkucsomagot lehet beszerelni.

Váratlan meglepetés volt, hogy míg az elmúlt években a Tesla nyerte a hatótávolság-versenyt, idén a kínai HiPhi Z jutott legmesszebb egyetlen feltöltéssel – méghozzá úgy, hogy elméleti hatótávolsága 74 kilométerrel rövidebb volt a Tesla Model 3-énál.

Különösen hasznos lehet a mindennapokban a töltés időigényére vonatkozó vizsgálat. Megmérték, hogy 200 kilométerre elegendő energiát mennyi idő alatt vesz fel az autó, ha 10%-on áll az akku töltöttségi szintje, és mennyi ideig tart ugyanez 30%-ról indítva. Az eredmények megdöbbentők: a harmadáig merült akkumulátor jóval hosszabb idő alatt vesz fel adott mennyiségű töltést, mint az, amely már csaknem teljesen lemerült.

Az alábbi két táblázat a teszten vizsgált autók eredményeit tartalmazza. A sorrend a hivatalos és a mért érték közötti eltéréshez igazodik: a lista elején szerepelnek azok a típusok, amelyek a legkisebb eltérést mutatták a WLTP értékekhez képest. Egyetlen típus valós hatótávolsága tért el kevesebb mint 10%-kal a szabványos értéknél, olyan autóból viszont több is akadt, amelyek takarékosabbak voltak, mint ígérték.

Hatótávolság

WLTP (km) Mért (km) Különbség HiPhi Z 555 522,0 -5,9% BMW i5 505 443,6 -12,2% Lotus Eletre 530 464,6 -12,3% Kia EV9 505 441,9 -12,5% XPeng G9 520 451,8 -13,1% NIO EL6 529 456,0 -13,8% NIO ET5 560 481,4 -14,0% Mercedes-Benz EQE SUV 491 399,0 -18,7% Audi Q8 e-tron Sportback 515 411,4 -20,1% BYD Dolphin 427 339,2 -20,6% Ford F-150 Lightning 429 337,5 -21,3% MG4 Trophy Extended Range 520 399,6 -23,2% Hyundai IONIQ 6 614 467,8 -23,8% Hyundai Kona electric 454 341,3 -24,8% Nissan Ariya 498 369,4 -25,8% Peugeot E-308 409 297,0 -27,4% Jeep Avenger 395 286,0 -27,6% Opel Astra 413 296,0 -28,3% Tesla Model 3 629 441,0 -29,9% Polestar 2 Long Range 614 430,0 -30,0% Volvo C40 572 395,0 -30,9% Toyota bZ4X 460 313,5 -31,8% Volkswagen ID.7 608 414,0 -31,9%

Energia-felhasználás