Amikor a Tesla 2020-ban bemutatta a Model Y-t, az Euro NCAP kötelességtudóan le is tesztelte az elektromos crossover utas- és gyalogosvédelmi képességeit. Utána azonban 2023-ban átdolgozta minősítési programját a szervezet, így a korábban elért eredmények már nem összehasonlíthatók az azóta elvégzett vizsgálatokkal.

A Model Y azonban a közelmúltban modellfrissítésen esett át, ami kiváló apropó volt arra, hogy megismételjék a teszteket, immár a szigorított feltételekkel.

Az eredmények, ha nem is meglepők, de figyelemre méltók. A világ legnépszerűbb villanyautója a felnőtt utasok védelme, illetve a vezetőtámogató funkciók hatékonysága terén a mezőny felső harmadában, de nem kiemelkedően teljesített.

A gyalogos- és kerékpárosvédelem dolgában, illetve a gyermek utasok épségének a megóvása terén azonban méretosztályának abszolút legjobb eredményét érte el az elmúlt három évre vetítve (azóta nem változott az Euro NCAP tesztprotokollja.)

Fontos tudni, hogy nem csak az egyes tesztsémák, de a különböző méretosztályok között sincs átjárás, ezért nem mondható ki az, hogy a Model Y a legbiztonságosabb autó ma Európában (meg amúgy sem volna az, mert vannak nála erősebb részeredmények ezeken a területeken. De ez, mint mondtuk, semmit nem számít a típus biztonsága szempontjából.)

Alább gyári videón nézheted meg a vizsgálat néhány elemét: