Magyarországon jogszabály ugyan nem, de a józan ész és a fizika is azt diktálja, hogy télen – hagyományosan amikor a hőmérséklet 7 Celsius-fok alá csökken – téli gumira váltsunk.

A hidegben a nyári gumi nem tapad elég jól, a téli abroncsok eltérő keveréke, valamint a vízre, latyakra, hóra-jégre alkalmas futófelülete nyújt biztonságot – nyári abroncsokkal fagyban, havon vezeti ön- és közveszélyes. Ha nem cseréltél, ilyen időben ne is ülj autóba, ha viszont a mostani havazás után rászántad magad a váltásra, akkor olvasd el alábbi cikkünket, melyben számos tesztet gyűjtöttünk csokorba arról, mit érdemes megvenned, milyen téli gumi szolgálhat legjobban a következő néhány szezonban.

Ha igazán biztosra szeretnél menni a hóban, itt olvashatsz a hóláncokról, emitt arról, mit érdemes az autóba pakolni a téli vezetéshez, itt pedig azt mutatjuk meg, mihez nyúlj, ha elakadtál a hóban.