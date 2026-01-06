Évek óta nem látott hómennyiség zúdul az országra, és ma már van a sofőröknek egy komplett generációja, akik nem vezettek tartósan téli körülmények között. Nekik a havazás extra kihívás, ezért szeretnénk pár tanácsot adni, hogy miként készülhetnek fel a neccesebb helyzetekre. 

Nézzük, milyen trükkökkel juthatunk tovább, ha  a téli abroncsok ellenére szorult helyzetbe kerültünk. Az első elakadásnál még marad egy kis remény, hogy talán orvosolható a baj ügyesebb nyomválasztással, nagyobb lendülettel, de lélekben készüljünk rá fel, hogy előbb-utóbb úgyis ki kell majd szállni a fűtött ülésekből, megoldani a helyzetet. 

Hintapolitika

Ha csak a mélyebb hó fogja meg az autót, ne essünk pánikba, inkább nyúljunk a klasszikus „hintáztatós” módszerhez. A technika lényege a ritmus: egyes fokozat, pici gáz, gyors váltás rükvercbe, és vissza. Ezzel a billegtetéssel próbáljunk lendületet gyűjteni, hogy az autó saját tehetetlenségét kihasználva kikecmeregjünk a szorult helyzetből.

Ha sikerül egy kicsit visszatolatni, mérjük fel a terepet, és fussunk neki újra a szakasznak – de csak ésszel! A nagy gáznak és a tempónak kizárólag akkor van értelme, ha a lendület biztosan felvisz a tetőre. Ellenkező esetben csak azt érjük el, hogy még mélyebbre ássuk magunkat a hómezőn, távolabb minden segítségtől.

Így menthetjük magunkat, ha elakadtunk a hóban 1

Fontos ismernünk az autónk hajtásláncát, és annak beállítási módjait. Sok modern autó vezetéstámogató rendszere egyszerűen nem engedi kipörgetni a kerekeket, ami ilyen havas körülmények között előnyös is lehet. Ezért a szabaduláshoz kapcsoljuk be a több típusban megtalálható téli, havas üzemmódot (ha van), vagy deaktiváljuk a menetstabilizáló rendszert. Általában az ESP OFF feliratú gomb hosszabb megnyomásával tudjuk megtenni mindezt, ilyenkor a gombon látható piktogrammal megegyező, sárga jelzőfény gyullad ki a műszerfalon. Szabadulás után pedig kapcsoljuk vissza a biztonságunkat óvó rendszert, ami normál úton megkönnyíti a haladást. 

Ha a dicsőséges szabadulás elmarad, jöhet a B terv. Öltözzünk fel rendesen (sapka, sál, kesztyű), mert odakint nem lesz meleg, és irány a csomagtartó.

Valljuk be, hóláncot ritkán tartunk már a hétköznapi magyar télre, inkább csak a síeléshez, hegyi túrákhoz jön jól. Ha van, akkor felszereléskor mindig a hajtott kerékre kerüljön az eszköz. Csak addig hagyjuk fent, amíg vastag havon vagy jégen járunk. A tiszta aszfalt pillanatok alatt tönkreteszi a láncot, ami ha elszakad, csúnya munkát végezhet a karosszériában és a futóműben is.

Improvizáció ‒ mit tegyünk a kerék alá?

Ha nincs lánc, de nem is fagyott páncéllá a táj, próbáljunk tapadást varázsolni. Szórjunk a kerekek alá homokot, kavicsot, avart, fenyőágat – bármit, ami növeli a súrlódást. Különösen oda koncentráljunk, ahol a kipörgő kerék már tükörsimára polírozta a havat. (Bár minden szakértő elmondja, hogy ne nyomjuk tövig a gázt, lássuk be: az idegesség hevében mindenki megpróbálja egyszer „kierőltetni” az autót, általában sikertelenül.)

Így menthetjük magunkat, ha elakadtunk a hóban 2

A gumiszőnyegmítosz: Sokan esküsznek rá, hogy az autószőnyeget kell a kerék alá tenni. Ezt a tippet valószínűleg a szőnyeggyártók lobbija terjeszti. A valóságban a kerék vagy kilövi a szőnyeget az erdőbe (sosem látjuk többé), vagy egyszerűen maga alá gyűri és elássa. Helyette maradhat a hólapátolás, kézzel, lapáttal, bármivel.

Lóerő helyett emberi erő

Ha a technika csődöt mond, marad az izomerő. Ha van utasunk, kérjünk meg mindenkit, hogy szálljon ki, és tolja meg az autót! Alapvető tanács: a tolást végző emberek sose álljanak a megcsúszó autó útjába! Készítsük fel a segítőket, hogy ha a kocsi végre fogást talál és megindul, ne álljunk meg azonnal visszavenni őket, mert elveszik a drága lendület. Lehet, hogy sétálniuk kell egy kicsit utánunk, de ez még mindig jobb, mint újra elakadni.

Így menthetjük magunkat, ha elakadtunk a hóban 3

Ha egyórányi küzdelem után sem jutottunk előrébb egy tapodtat sem, ne kínozzuk tovább se magunkat, se a technikát. Kérjünk segítséget!

Egy arra járó autós vagy a legközelebbi falu lakói biztosan segítenek. Szinte törvényszerű, hogy valahol előkerül egy helyi erő egy Lada Nivával, vagy MTZ ülésében, aki rutinosan kirántja a pórul járt autósokat a hóból.

A vontatás havas úton külön művészet, de a legbölcsebb mégis a megelőzés: kopott gumival el se induljunk, és kerüljük el a járatlan utakat. Ha mégis muszáj menni: legyen nálunk hólánc, egy rendes lapát, némi szórni való anyag (homok/murva), egy erős vontatókötél, és nem árt, ha a telefonunkban ott lapul egy helyi traktoros vagy vadász száma. Életmentő lehet.

Így menthetjük magunkat, ha elakadtunk a hóban 4
