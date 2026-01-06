Havat hozott az új év, a múlt hét végi „beköszönés” után pedig hétfőn még komolyabban hullott az égi áldás, és az előrejelzések alapján még újabb hullám is érkezik, úgy tűnik, jó ideig velünk marad a téli csapadék.

A magyarországi utak nagy részén persze így is viszonylag hamar a normálishoz közeli állapotok alakulnak majd ki, de ha épp frissen hullott az áldás, esetleg ónos eső is hullott a hóra, vagy ha pusztán viszonylag járatlan vidéki utakon járunk, itthon is jól jöhet a napokban a tapadást növelő, biztosító hólánc.

Akinek – inkább külföldi utak, ottani előírások miatt – már ott van a garázsában, csomagtartójában a megfelelő eszköz, most örülhet, akinek nem, mondhatnánk, hogy előbb kellett volna, de azért jobb későn, mint soha.

Erre figyeljünk a hólánc vásárlásakor

A legfontosabb szempont az abroncsméret, az ahhoz passzoló hólánc nyújt csak megfelelő illeszkedést, így biztonságot, legyen szó akár a modernebb, kevésbé extrém körülményekhez ideális, de halkabb és abroncskímélőbb, textilből készült ún. hózoknikról, akár a hagyományos hóláncokról.

Nem mondjuk, hogy gagyit kell venni, hiszen a drágább, több tízezer forintos szettek ugyan a legtöbb esetben jobb minőséget, tartósságot is kínálnak, ám ha tényleg csak a hazai, néhány napos hóhelyzetre tennénk fel valamit hétköznapi használathoz, talán nem érdemes sokat költeni.

Fontos a választásnál az autó hajtása. A hóláncnál alapelv, hogy – már ha csak egy párról beszélünk, általában így árulják – a hajtott kerekekre kerüljön, összkerékhajtású autóknál ideális esetben érdemes mind a négyre felszerelni, ha csak egy pár van, akkor a jármű kézikönyve az irányadó, de elmondható, hogy ilyenkor talán inkább a kormányzott kerék tapadása a fontosabb.

A lánc szemvastagságát illetően is a kézikönyvre érdemes támaszkodni – túl vastag lánc egyes típusoknál sérülést okozhat.

Ez is legyen nálunk!

Száraz garázsban sem árt, kinti szerelésnél pedig elengedhetetlen, hogy a hóláncon túl legyen nálunk kesztyű, valamilyen ponyva, takaró, karton, amire térdelhetünk a felrakás közben, de egy (fej)lámpa sem árthat.

Így szereld fel a hóláncot!

A hózoknik felhelyezése egészen magától értetődő, bár nem feltétlenül egyszerű. Ha megvan, hogy melyik a zokni külső és belső fele, az elasztikus belső gyűrűnek köszönhetően egyszerűen csak fel kell húzni a kerékre, ugyanakkor az eligazgatáshoz helyre van szükség, szinte biztosan szükség lesz majd arra, hogy az autóval előre-hátra mozogjunk néhány métert, hogy az eredetileg a talajjal érintkező részre is felmenjen a borítás, valamint hogy további pontosításokkal mindenütt jól feküdjön a futófelületen.

A hagyományos láncoknál a belső összekötő dróthuzal szétnyitásával kezdjük, majd a nyitott gyűrűt alulról-hátulról csúsztassuk a kerék mögé, és csatlakoztassuk annak két végét. Ha kormányozható kerékről van szó, segítség lehet a kerék szerelés közbeni ki-befordítása.

Ezt követően bogozzuk ki a láncot, majd terítsük rá az abroncsra, aztán rögzítsük a külső – általában színkódolt – csatlakoztatóval (kampóval). Ezt követően igazítsuk el a láncot úgy, hogy a második, „átbújtatós” részen is át tudjuk húzni a külső rögzítőláncot, annak átbújtatása után pedig húzzuk szorosra, mielőtt a második rögzítőkampót megfelelő feszesség mellett a külső láncgyűrűbe akasztjuk.

A lánc felszerelése közben is jól jöhet egy-egy pár méteres előre-hátra mozgás, ugyanakkor a felhelyezést követően 50-100 méter után mindenképp ellenőrizni kell, hogy a hólánc megfelelően áll-e a kerekeken, szükséges-e további igazítás, feszítés!

A hólánc akkor fekszik tökéletesen, ha mindenütt szépen fekszik az abroncson, nem lötyög, kézzel is alig lehet elmozdítani.

A hólánc leszerelése a felszerelés fordítottja: előbb a külső láncgyűrűt, majd a belsőt oldjuk, utána pedig egyszerűen guruljunk le róla. A hóláncot elcsomagolás előtt érdemes letisztítani, megszárítani.

Így vezess hólánccal

Az első és legfontosabb szempont, hogy hólánccal szerelt autóval legfeljebb 50 km/órás sebességgel lehet hajtani, de ezzel együtt is kerülni kell a hirtelen gyorsításokat, lassításokat és kormánymozdulatokat, ugyanis a lánc nem csodaszer, nem csinál száraz versenypályás slickeket a hétköznapi abroncsból a havon.

Kiemelten fontos, hogy a hóláncot tényleg csak erősebben havas útfelületen ‒ 1-2 centi még nem az ‒ használjuk, máskülönben az utat és az abroncsot is károsíthatja, azaz azonnal vegyük le, ha nincs rá szükség ‒ „jól jöhet még” alapon ne hagyjuk fent.

A hólánc hasznát jól mutatja az alábbi videó, melyen a Dacia Duster hólánccal, majd anélkül, terepabroncsokon fut neki ugyanannak az emelkedőnek. Sima közúti téli gumival még rosszabb lenne a helyzet.