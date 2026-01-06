Magyarországon az elmúlt napokban havazott, és úgy tűnik, még havazni is fog, így valódi téli útviszonyok várják az autósokat.

Bár a városokban, a forgalmas utakon a takarításnak és a forgalomnak köszönhetően viszonylag gyorsan normalizálódnak a körülmények, a hosszabb, országutas, autópályás kiruccanásokra melegen ajánlott alaposan felkészülni – alábbi videónkban mutatjuk, mi legyen az autóban, ha télen vezetünk.

Ha elakadunk, ez segíthet, ha pedig biztosra akarunk menni, akár a hólánc beszerzése és felszerelése is jól jöhet.