Bár néhány Mistral roadster még készülőben van, és a különleges Brouillard is messze van a kiszállítástól (ezekben még a W16-os erőforrás dolgozik), a negyven darabos Bolide-széria utolsó példányának legyártása így is csodás mérföldköve a búcsúnak, ami a W16-os motor illeti.

A Bolide eleve a márka egyik legextrémebb alkotása: a brutális W16-erőforrás, az összkerékhajtás és a vad aerodinamikai elemek olyan kombinációt adnak, amelyet kevés autógyártó tud még csak megközelíteni is. Az öt millió dolláros alapárral (1,6 milliárd forint) pedig a világ egyik legdrágább verdájává teszi.

Különleges búcsúdarab

Ahogy a Bugattinál szokás, az utolsó példány mindig valami különleges, ez a Bolide pedig egészen ritka festést kapott: tulajdonosa, egy svájci gyűjtő és „régi barátja a márkának”, saját közel százéves Type 35-ös versenyautójának színeit kérte a modern hipersportautóra.

A fényezés neve: Bleu Grand Prix Lyonnais – egy történelmi, lágyabb árnyalat, amely finomabb, elegánsabb megjelenést ad, mint a Bugattira jellemző élénk francia kék.

A gyűjtő 2016-ban már hasonló módon búcsúztatta a Veyron-szériát: az utolsó Veyron Grand Sport szintén a restaurált Type 35 színpalettájából merített.

Az utolsó Bolide utastérben Lake Blue Alcantara és világoskék varrás jelenik meg. A különleges árnyalat főleg a hátsó részen érvényesül igazán.

Galéria

9 fotó

A Bugatti Bolide születése

A Bolide 2020-as koncepciója után 2021-ben, a Monterey Car Week során jelentették be, hogy sorozatgyártásba kerül az autó. Ekkor kezdődött a brutális, részletekbe menő fejlesztési munka, amely során:

2022-ben véglegesítették a dizájnt,

2023 elején befejezték a mérnökök a fejlesztést,

majd megkezdődött a valós körülmények közötti tesztelés.

A Bugatti mérnöki munkaórák ezreit rakták a projektbe. Ezen a szinten esztétikai finomításról és minden részletre kiterjedő, megszállott pontosságról beszélhetünk.

A W16-os motor csúcsteljesítménye 1600 lóerő, a legnagyobb forgatónyomaték 1600 Nm, miközben a kizárólag zárt pályán használható kupé menetkész tömege nem éri el a másfél tonnát. A végsebesség 380 km/óra, az autó 2,2 mp alatt gyorsul nulláról 100 km/órára. A futómű 2,5 g-s oldalirányú gyorsulásra van hitelesítve. A fékek 300 km/óráról, ahová egyébként 11,5 mp alatt gyorsul az autó, mindössze 6 másodperc alatt, 228 méteren áll meg.

Christophe Piochon, a Bugatti elnöke szerint hatalmas kihívás volt egy olyan pályagépet megalkotni, amely nemcsak brutálisan gyors, de ugyanazt a kifinomultságot is hozza, amit a márka utcai modelljeitől elvárnak:

„A cél az volt, hogy a Bolide egyaránt megfeleljen úri és profi pilótáknak is. Ez hatalmas kihívás, de pontosan ettől Bugatti a Bugatti.”

A jövő

Bár a W16 visszavonul, nem kell szomorkodni. A márka új motorja, a Cosworth által fejlesztett szívó V16-os – hibridrendszerrel támogatva – már most ígéretes alap egy jövőbeli modellekhez.